Formuła 1 technicznie: Czujniki i wskaźniki na bolidach

We współczesnej Formule 1 mocny silnik nie wystarczy do wygrywania. Aerodynamika odgrywa obecnie tak ważną rolę, że optymalizacja przepływu powietrza wokół auta jest jednym z najważniejszych zadań dla inżynierów. Kiedy już zaprojektują, wyprodukują i zmontują w całość tysiące elementów składających się na kompletny bolid, należy ocenić ich pracę. Aby to zrobić, trzeba poznać drogę, jaką powietrze porusza się wokół auta. Czy przednie skrzydło prawidłowo kieruje je dalej? Czy koła nie stawiają zbyt dużego oporu? Czy wystarczająca jego ilość trafia w okolice dyfuzora? Odpowiedzi na te i inne poszukuje się w pamięci komputera, w tunelu aerodynamicznym, a gdy przyjdzie czas - na prawdziwym torze.

Drugim ze sposobów badania przepływu powietrza jest wykorzystanie tzw. aero rakes. Są to rurki Pitota rozpięte w dużych ilościach na swego rodzaju wieszakach zamontowanych np. przy przednim zawieszeniu albo na pokrywie silnika bolidu. Pozwalają one ocenić ruch powietrza z dala od powierzchni auta, a więc tam, gdzie farba flow-vis jest bezużyteczna. Rurka Pitota to urządzenie służące do oceny prędkości strugi powietrza na podstawie pomiaru jego ciśnienia w trakcie przepływu przez przyrząd. Wykorzystanie wielu takich rurek np. w obszarze przy i wokół zawieszenia oraz koła umożliwia sprawdzenie, czy koło nie stawia zbyt dużego oporu oraz gdzie dokładnie kieruje się powietrze po tym, jak opuściło strefę przedniego skrzydła. Z oczywistych względów nie da się pomalować opony farbą flow-vis, zatem aero rakes to jedyne narzędzia zdolne dokonać takiego pomiaru.

Co ciekawe, nawet bez ich montowania, bolid zawsze posiada rurkę Pitota – jest ona umieszczona na nosie i służy do zbierania danych dotyczących prędkości auta względem opływającego je powietrza. Jest to przydatne dla inżynierów, którzy mogą np. ostrzegać kierowcę przed wiatrem w danym zakręcie, a także oceniać prędkość auta w sytuacjach, gdy zwykły GPS albo pomiar szybkości obrotu kół jest zbyt mało dokładny albo wręcz zawodzi.

