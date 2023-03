Co to jest Battle Royale?

Pochodzenie gatunku Battle Royale przypisuje się schematom znanym z książek i filmów. Zwłaszcza kultowy japoński film o tytule, a jakże, "Battle Royale" z 2000 roku, a także "Igrzyska Śmierci" z 2012 roku powinny posłużyć jako inspiracja. Niedługo później w Minecrafcie pojawił się tryb, w którym walczy się o zasoby tak długo, aż na polu bitwy pozostanie tylko jeden gracz.

Player Unknown's Battlegrounds © Krafton

W 2013 roku Brendan Greene stworzył mod do gry DayZ, który nazwał "Battle Royale". Greene, który pierwotnie pracował jako fotograf, szybko stał się postacią definiującą standardy w branży. Po wdrożeniu moda również do ARMA 3, został zatrudniony jako konsultant przy strzelance zombie H1Z1, gdzie doceniono również popularność nowego trybu gry o nazwie "King of the Kill".

W 2016 roku do Greene'a odezwała się południowokoreańska firma Krafton w sprawie stworzenia zupełnie nowej gry na podstawie jego wcześniejszych prac. W ten sposób powstał "PlayerUnknown: Battleground" czyli popularny PUBG, który ostatecznie wprowadził gatunek Battle Royale do głównego nurtu.

01 Jak działa Battle Royale?

Zanim rynek zdefiniował PUBG, zasady zmieniały się niemal co chwilę. Nawet dzisiaj wciąż mają miejsce różne rodzaju modyfikacje. W zasadzie jednak jest 5 elementów, które składają się na każdy Battle Royale:

Otwarta mapa świata, która staje się coraz mniejsza i skupia graczy bliżej siebie

Samolot, który zrzuca graczy nad mapę na początku rundy

Losowo rozrzucony po mapie łup w postaci broni i przedmiotów

Walcz ze wszystkimi (sam lub w zespołach)

Gra kończy się, gdy zostanie tylko jeden gracz lub drużyna

02 Jakie są najpopularniejsze Battle Royale?

Battle Royale szybko stały się kolejnym hitem w branży gier, a wielu programistów i firm próbowało wykorzystać szum jaki wokół nich powstał. Jednak, podobnie jak w przypadku innych gatunków, ostatecznie przetrwają tylko te, które najlepiej się przystosują.

Fortnite: Od Noname do Krezusa

Firma Epic Games przedstawiła światu Fortnite na lata przed wydaniem PUBG, jeszcze w 2011 roku. Początkowo jednak była to kooperacyjna strzelanka typu wave, co nie wzbudziło zainteresowania graczy. W końcu, w ramach testu, gra została uzupełniona darmowym trybem Battle Royale i nagle nieznany flop stał się największą grą naszych czasów.

Fortnite © Epic Games

Call of Duty: Warzone 2.0: Witamy w Gułagu

W 2020 roku do wyścigu na stworzenie najlepszego Battle Royale dołączyło Activision, które spróbowało własnej wizji. Ogromna baza graczy Call of Duty powitała Warzone z otwartymi ramionami. Było to spowodowane licznymi innowacjami, które uczyniły Battle Royale od Activision bardziej interesującym. Jedną z nich jest Gułag, w którym można walczyć o własne odrodzenie.

Zobacz też jak rozwinąć swój gameplay w Warzone z Akademią Miniuwy:

6 min Akademia Miniuwy cz.1 Pierwsza część serii "Akademia Miniuwy", gdzie Piotr "Miniuwa" Bronszkiewicz krok po kroku objaśnia tajniki gry Call of Duty: Warzone

Apex Legends: Arena Shooter spotyka bohaterów

EA chciało rzucić wyzwanie strzelankom spod szyldu Call of Duty przy pomocy Titanfall. Niestety, obie wydane części okazały się komercyjnymi porażkami. Ich twórcy, Respawn Entertainment, poprosili zatem wydawcę o większą swobodę twórczą. W ten sposób powstał Battle Royale w uniwersum Titanfall. Apex Legends, bo o nim mowa, narodził się w 2019 roku i po raz pierwszy wprowadził do gatunku klasy postaci ze specjalnymi zdolnościami.

PUBG: Battle Royale: Tradycja

Absolutny weteran gatunku nie ma dziś łatwo. Niezależny programista Brandan Greene bardzo szybko utracił swoją siłę na rynku na rzecz potężnych wydawców. Dziś PUBG, który zachował swoje proste elementy rozgrywki, jest z tego powodu przez niektórych uważany za staroświecki, jednak inni cenią go właśnie za ten tradycjonalizm.

PlayerUnknown's Battlegrounds © PUBG Studio

03 Te Battle Royale już nie istnieją...

... lub też zostały zapomniane. Kawałek rynkowego tortu przysługuje tylko najlepszym. Inni nie nadążali i pogubili się w przysłowiowym Battle Royale wydawców. Dziś albo mało kto pamięta o ich tytułach, albo te zostały całkowicie wyłączone.

CSGO: Danger Zone

Hyperscape

Radical Heights

COD Black Ops 4: Blackout

H1Z1 Battle Royale

Battlefield V: Firestorm

Realm Royale

04 Battle Royale: najważniejsze terminy

W Battle Royale'ach ludzie często w emocjach wręcz wrzeszczą do mikrofonu. Jakie jednak zwroty i komentarze naprawdę mają sens? Każdy amator gatunku powinien znać poniższe terminy!

Hot Drop

Listę rozpoczynamy od absolutnego klasyka. Hot Drop zwykle wywoływany jest na samym początku rundy, bowiem oznacza natychmiastowe wyskoczenie z samolotu, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Ma to sens, bowiem im szybciej uderzysz w ziemię, tym szybciej zdobędziesz niezbędną broń. Z drugiej strony jest to taktyka popularna zwłaszcza wśród lepszych graczy, więc stosując ją, ryzykujesz wczesne starcia z silną konkurencją.

Call of Duty Warzone © Activision

POI / Hotspot

Chociaż sam termin POI (Point of Interest) rzadko pojawia się w komunikatach, to ma on ogromny wpływ na samą rozgrywkę. Dotyczy on bowiem specjalnych miejscówek, w których zwykle czeka na graczy lepszy loot. Ponadto obszary takie oferują z reguły również atrakcyjne pozycje, które mogą zwiększyć szanse na wygraną. Ponownie jednak są to miejsca, gdzie trzeba się liczyć ze zwiększonym prawdopodobieństwem na wczesne walki z innymi.

Strefa

Niby wszyscy doskonale wiedzą co to znaczy... a jednak nie do końca. O strefie mówimy bowiem zarówno wówczas, gdy myślimy o bezpiecznym obszarze mapy, jak i o tym niebezpiecznym. "Biegnijmy do strefy" jest równie popularne jak i "strefa nadchodzi" - sprzeczność, z którą nauczyliśmy się żyć.

Powalony

Termin dotyczący gry w trybie teamowym. Oznacza on rywala, który w efekcie otrzymanych obrażeń nie stoi już na nogach i, niczym w starciu bokserskim, jest liczony. Pozwala nam to na chwilę wytchnienia, gdy toczymy walkę z innym teamem, bądź też daje nam autostradę do wykończenia rywali.