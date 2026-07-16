Przystanek Paryż. Historia i ewolucja Esports World Cup

W ciągu zaledwie trzech edycji Esports World Cup stał się największym wydarzeniem w świecie esportu. Dzięki dziesiątkom turniejów, udziałowi najlepszych zawodników i drużyn z całego świata oraz puli nagród przekraczającej 70 milionów dolarów, EWC na nowo zdefiniowało to, czym mogą być globalne zawody esportowe. Oto jak do tego doszło i dlaczego rok 2026 będzie dla tej imprezy najważniejszym rozdziałem w historii.

01 Czym jest Esports World Cup?

Esports World Cup (EWC) to największe na świecie wielodyscyplinarne zawody esportowe, które przez siedem tygodni gromadzą najlepszych zawodników i drużyny z kilkudziesięciu różnych tytułów. Impreza, organizowana przez Fundację Esports World Cup, oferuje pulę nagród wynoszącą ponad 70 milionów dolarów. Środki te są rozdzielane w ramach poszczególnych turniejów, kwalifikacji, nagród dla najbardziej wartościowych graczy (MVP) oraz klasyfikacji klubowej (Club Championship).

W odróżnieniu od większości wydarzeń esportowych EWC nie skupia się na jednej grze. Obejmuje natomiast różnorodne gatunki – od strzelanek FPS i gier typu MOBA, po bijatyki, battle royale, a nawet szachy. Zwieńczeniem rywalizacji jest Club Championship, w którym nagradzana jest organizacja osiągająca najlepsze wyniki w całym turnieju.

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02 Jak działa Club Championship?

Organizacje zdobywają punkty w każdym turnieju w zależności od zajętego miejsca: 1000 punktów za zwycięstwo, 750 za drugie miejsce, 500 za trzecie, 300 za czwarte i tak dalej – aż do ósmego miejsca.

Aby zakwalifikować się do klasyfikacji generalnej, organizacja musi uplasować się w pierwszej ósemce w co najmniej dwóch różnych turniejach. Z kolei aby mieć szansę na zdobycie tytułu mistrzowskiego, musi wygrać co najmniej jeden turniej w trakcie całego EWC. To podwójne kryterium gwarantuje, że zwycięzca Club Championship to organizacja, która potrafi zdominować konkretny tytuł, a nie jedynie zbierać punkty za średnie wyniki w wielu grach.

03 Początki Esports World Cup

Turniej Esports World Cup nie powstał z dnia na dzień. Jego korzenie sięgają inicjatywy „Gamers Without Borders” – serii charytatywnych turniejów esportowych, które zostały zorganizowane przez Saudyjską Federację Esportu w celu zebrania funduszy podczas pandemii COVID-19.

W 2022 roku wizja ta przekształciła się w "Gamers8” – ośmiotygodniowy festiwal esportowy w Rijadzie z pulą nagród wynoszącą 13 milionów dolarów, która w kolejnym roku wzrosła do poziomu 33,5 miliona dolarów. Podczas edycji z 2023 roku wprowadzono również nagrody Club Awards, przyznawane organizacjom osiągającym doskonałe wyniki w wielu różnych grach. To właśnie wtedy narodził się pomysł na wyłonienie najlepszego klubu na świecie, co położyło podwaliny pod powstanie Esports World Cup.

04 Nowa era esportu

Ambicje Arabii Saudyjskiej w dziedzinie esportu stanowią część programu "Wizja 2030” - długoterminowej strategii kraju mającej na celu dywersyfikację gospodarki i zmniejszenie jej zależności od sektora naftowego. We wrześniu 2023 roku plany te zyskały realny kształt wraz z oficjalną inauguracją Esports World Cup oraz utworzeniem Esports World Cup Foundation podczas konferencji "New Global Sport Conference”. To, co zaczęło się jako lokalny turniej charytatywny i festiwal gier, ostatecznie przekształciło się w najważniejsze globalne zawody esportowe na świecie.

05 EWC 2024 - edycja inauguracyjna

Pierwsza edycja Esports World Cup odbyła się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach od 3 lipca do 25 sierpnia 2024 roku. Rozegrano wówczas 23 turnieje w 22 różnych grach, a łączna pula nagród wyniosła 62,5 miliona dolarów - była to wtedy największa suma w historii esportu.

Wydarzenie zorganizowano na terenie o powierzchni niemal 60 tysięcy metrów kwadratowych w kompleksie Boulevard City w Rijadzie. Dla uczestników i kibiców przygotowano cztery odrębne areny: SEF Arena, 5V5 Arena, BR Arena oraz Riyadh Festival.

Pula nagród została podzielona na cztery kategorie: Club Championship, turnieje indywidualne, kwalifikacje oraz nagrody MVP. W ramach Club Championship wśród 16 najlepszych organizacji rozdzielono 20 milionów dolarów, natomiast każdy zawodnik wybrany najbardziej wartościowym graczem danego turnieju otrzymał czek na 50 tysięcy dolarów.

Inauguracyjną klasyfikację generalną w 2024 roku zdominowało Team Falcons, zdobywając 5665 punktów i znacznie wyprzedzając Team Liquid, który zajął drugie miejsce z wynikiem 2545 punktów. Przewaga reprezentantów gospodarzy była tak miażdżąca, że saudyjska organizacja zapewniła sobie ostateczny triumf na ponad tydzień przed oficjalnym zakończeniem zawodów.

06 EWC 2025: logiczny progres

Druga edycja Esports World Cup odbyła się w Rijadzie w dniach od 8 lipca do 24 sierpnia 2025 roku. W ramach imprezy rozegrano 26 turniejów w 25 różnych grach, a łączna pula nagród osiągnęła rekordowy poziom 71,5 miliona dolarów – tym samym pobijając spektakularny wynik ustanowiony rok wcześniej.

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W programie Esports World Cup 2025 pojawiły się nowe tytuły, takie jak VALORANT, Crossfire, szachy, FATAL FURY: City of the Wolves oraz Naraka: Bladepoint. Największą sensację wzbudziło jednak włączenie do rozgrywek szachów. Przed startem turnieju do czołowych organizacji esportowych zaczęli dołączać elitarni arcymistrzowie, z Magnusem Carlsenem, Hikaru Nakamurą i Ianem Nepomniachtchim na czele.

Dodatkowo w czerwcu 2025 roku globalnym ambasadorem EWC został sam Cristiano Ronaldo, co jeszcze bardziej zwiększyło prestiż i zasięg medialny wydarzenia.

Program partnerski - 40 organizacji, 20 milionów

Dotychczasowy Program Wsparcia Organizacji przekształcił się w Program Partnerski. W jego ramach 40 organizacjom przekazano 20 milionów dolarów w formie bezpośredniego wsparcia finansowego – niezależnie od ich wyników sportowych. Zapewniło to stabilizację i finansową siatkę bezpieczeństwa dla organizacji, które podjęły długoterminowe zobowiązania wobec ekosystemu EWC. Był to kluczowy krok w czasach, gdy cała branża esportowa zmagała się z poważnymi zawirowaniami gospodarczymi.

Team Falcons: historyczny dublet

Ekipa Team Falcons ponownie triumfowała w klasyfikacji Club Championship, zdobywając 4900 punktów i tym samym skutecznie broniąc tytułu wywalczonego przed rokiem. Saudyjska organizacja wystawiła swoje składy w aż 21 dyscyplinach, co stanowiło najliczniejszą reprezentację w całym turnieju.

I choć rywale deptali im po piętach, zarówno Team Liquid, jak i Team Vitality przekroczyły próg 4000 punktów, mimo wystawienia mniejszej liczby składów, to ostatecznie w ostatnim tygodniu rywalizacji Falcons przypieczętowali swoje zwycięstwo.

Reprezentanci Falcons zdobyli również pierwszą w historii nagrodę "Jafonso Award”. To nowe wyróżnienie przyznawane formacjom, które wygrały dany turniej, mimo braku wcześniejszego rozstawienia. Nazwa nagrody to hołd dla João "jafonso” Vasconcelosa - jedynego gracza, który w 2024 roku sięgnął po puchar EWC (w grze FC 24), startując z turnieju ostatniej szansy (Last Chance Qualifier).

07 Trofeum EWC: 9-kilogramowy klejnot

Trofeum EWC, dedykowane rywalizacji w Club Championship, zostało zaprezentowane w Rijadzie w 2024 roku. Zaprojektował je i wykonał Thomas Lyte - ceniony londyński złotnik, spod którego rąk wychodzą również puchary dla angielskich lig piłkarskich.

Puchar ma 60 cm wysokości i został wykonany z ponad 9 kilogramów srebra próby 925. Unikalna konstrukcja przedstawia zazębiające się trójkąty inspirowane przyciskami na kontrolerze do gier, natomiast jego podstawa - odlana na podstawie modelu wydrukowanego w technologii 3D - nawiązuje kształtem do pnia palmy.

08 Trzy edycje EWC w pigułce

Info EWC 2024 EWC 2025 EWC 2026 Data 3 lipca - 25 sierpnia 2024 8 lipca - 24 sierpnia 2025 6 lipca - 23 sierpnia 2026 Lokalizacja Rijad Rijad Paryż Liczba turniejów 23 26 25 Liczba gier 22 25 24 Całkowity prize pool 62,5 mln dolarów 71,5 mln dolarów 75 mln dolarów Prize pool Club Championship 20 mln dolarów 27 mln dolarów 30 mln dolarów Liczba organizacji biorących udział 30 40 40 Zwycięzca Club Championship Team Falcons Team Falcons TBC Nowe gry First edition Chess, VALORANT, Crossfire Trackmania, Fortnite Reload

09 EWC 2026 - niezbędne informacje

Od momentu powstania w 2024 roku turniej Esports World Cup nigdy nie opuścił Rijadu. Jednak w 2026 roku to Paryż stał się pierwszym miastem-gospodarzem poza granicami Arabii Saudyjskiej, przejmując organizację wydarzenia ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną w regionie Bliskiego Wschodu.

Tegoroczna edycja EWC odbywa się w dniach od 6 lipca do 23 sierpnia w centrum wystawowym Paris Expo Porte de Versailles.

Impreza gromadzi 2000 zawodników ze 100 krajów i 40 organizacji, którzy rywalizują w 25 turniejach obejmujących 24 różne gry. Stawką jest rekordowa pula nagród w wysokości 75 milionów dolarów - każda kolejna edycja konsekwentnie przesuwa granice wyznaczone przez poprzednią.

Pula nagród w samej klasyfikacji Club Championship wynosi w tym roku aż 30 milionów dolarów. Do zestawu turniejowych tytułów dołączyła Trackmania oraz powracający Fortnite w trybie Reload (w ramach trzyletniej umowy zawartej z firmą Epic Games). Z programu wypadły natomiast StarCraft II oraz Rennsport.

Przeniesienie imprezy do Paryża nie oznacza jednak końca współpracy między EWC a Arabią Saudyjską. Rijad pozostaje historyczną kolebką rozgrywek i ich głównym partnerem strategicznym. Pod koniec 2026 roku stolica Arabii Saudyjskiej ponownie ugości fanów esportu jako gospodarz Esports Nations Cup. Te międzypaństwowe rozgrywki, zaplanowane na okres od 2 do 29 listopada, wprowadzą zupełnie nowy format oparty na rywalizacji reprezentacji narodowych.

10 FAQ

Czym jest Esports World Cup (EWC)? Esports World Cup to największe na świecie zawody esportowe obejmujące wiele gier. Każdego lata gromadzą one najlepsze profesjonalne drużyny z ponad 20 różnych gier, a łączna pula nagród od edycji w 2026 roku sięga 75 mln dolarów. Kto organizuje Esports World Cup? Organizatorem EWC jest Esports World Cup Foundation (EWCF) – organizacja non-profit finansowana przez saudyjski fundusz majątkowy (Public Investment Fund). Za bieżącą organizację rozgrywek odpowiada grupa ESL FACEIT. Kiedy o 2026 Esports World Cup taking place? EWC 2026 odbywa się w dniach od 6 lipca do 23 sierpnia 2026 r. i po raz pierwszy ma miejsce poza Rijadem, dokładnie w Paryżu (Paris Expo Porte de Versailles) w związku z przeniesieniem imprezy spowodowanym niestabilną sytuacją w regionie Bliskiego Wschodu. Jakie gry są obecne podczas EWC 2026? Podczas EWC 2026 odbędzie się 25 turniejów w 24 grach, m.in: League of Legends, Counter-Strike 2, VALORANT, PUBG, Apex Legends, Dota 2, Fortnite (Reload mode), Rocket League, Street Fighter 6, Tekken 8, Trackmania czy szachach Czym jest Club Championship? Club Championship to międzydyscyplinarne zawody organizowane przez EWC. Organizacje (zwane "klubami”) gromadzą punkty we wszystkich turniejach. Klub, który osiąga najbardziej stabilne wyniki we wszystkich grach, zdobywa tytuł oraz część puli nagród w wysokości 30 mln dolarów. Kto wygrywał EWC w przeszłości? W całej historii EWC zwyciężyła tylko jedna drużyna: Team Falcons. Ta saudyjska organizacja odniosła dwa zwycięstwa z rzędu w latach 2024 i 2025.