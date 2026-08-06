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HYROX
Czym jest HYROX i dlaczego jest tak popularny?
HYROX to wyścig fitnessowy, który podbija świat – wciągający, intensywny i zaskakująco przyjazny dla początkujących. Dowiedz się, co sprawia, że się wyróżnia.
HYROX to połączenie wyścigu z treningiem funkcjonalnym – przejrzyste, spójne i dostosowane do wszystkich poziomów zaawansowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych wyścigów fitness, czy biegów przeszkodowych, zawody HYROX mają identyczny format, niezależnie od tego, gdzie się odbywają. Osiem stacji, na których wykonuje się ćwiczenia, jest przeplatanych biegami na 1 km. To bardzo proste. Ujednolicony format gwarantuje, że każdy wyścig przebiega identycznie, zapewniając równe szanse wszystkim zawodnikom.
Ta spójność formatu zawodów we wszystkich lokalizacjach oznacza, że zawodnicy mogą porównywać swoje czasy i postępy bez względu na to, gdzie startują, co buduje poczucie globalnej społeczności i rywalizacji.
Obejrzyj serial „Beyond the Rox”, żeby zajrzeć za kulisy HYROX i poznać zawodników, którzy zamieniają ten globalny wyścig fitness w prawdziwy ruch:
26 min
W stronę chwały: pozasezonowy trening Elite 15
Odkryj fizyczną i psychiczną harówkę wymaganą poza sezonem, aby konkurować z elitarnymi sportowcami HYROX.
Czym jest 8 stacji/ćwiczeń w HYROX?
W HYROX uczestnicy pokonują łącznie 8 km podzielonych na odcinki po 1 km, a po każdym kilometrze czeka na nich inna stacja treningowa, którą trzeba ukończyć jak najszybciej. Osiem wymagających stacji treningowych obejmuje wszystko – od wiosłowania, przez pchanie sań, czy wykroki z obciążeniem, po rzuty ciężką piłką do celu na określonej wysokości (wallballs).
Oto jak wygląda struktura wyścigu HYROX:
- Bieg na 1 km
- 1000 m na ergometrze narciarskim
- Bieg na 1 km
- 50 m pchania sań
- 1 km biegu
- 50 m ciągnięcia sań
- Bieg na 1 km
- 80 m skoków z burpee
- Bieg na 1 km
- 1 000 m na wioślarzu
- Bieg na 1 km
- 200 m z ciężarami
- Bieg na 1 km
- 100 m wykroków z workiem z piaskiem
- Bieg na 1 km
- 100 rzutów piłką (wallballs)
Czy HYROX to trudne wyzwanie dla początkujących?
HYROX jest otwarty dla wszystkich, co oznacza, że każdy może wejść na stronę i kupić miejsce w kategorii, w której chce startować. W kategorii Singles zawodnicy mogą wybrać między Open a Pro, z obciążeniami dostosowanymi do różnych poziomów zaawansowania. Open jest dla tych, którzy chcą podjąć wyzwanie, a Pro wykorzystuje większe obciążenia i jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych zawodników. Bilety do obu kategorii często szybko się wyprzedają, więc warto działać szybko, gdy ruszą zapisy. Przejrzyj kalendarz HYROX, żeby sprawdzić nadchodzące zawody i dostępność biletów.
Dla tych, którzy po mistrzowsku podchodzą do rywalizacji, jest prestiżowa Elite 15, gdzie startują najlepsi z najlepszych. Kwalifikują się tam najlepsi zawodnicy z kategorii Pro.
„Próg wejścia jest naprawdę niski” – wyjaśnia Jake Dearden, trener HYROX i zawodnik Elite 15. „To dlatego, że ćwiczenia nie wymagają ogromnych umiejętności w porównaniu z innymi sportami. Każdy może wziąć udział, czy to zwykły bywalec siłowni, czy zawodnik trenujący specjalnie do HYROX”.
Ponieważ ćwiczenia nie wymagają ogromnych umiejętności, każdy może wziąć udział
HYROX ma na celu sprawdzenie siły, wytrzymałości i ogólnej kondycji uczestników. Niska bariera wejścia pozwala wielu miłośnikom siłowni wziąć udział w HYROX, ale nie daj się zwieść: ten wyścig fitnessowy wymaga dobrej ogólnej kondycji i przygotowania na dzień zawodów. Ideą HYROX jest stworzenie standardowych zawodów fitnessowych dostępnych dla sportowców na każdym poziomie zaawansowania.
Jakie są grupy wiekowe w HYROX?
Zawody HYROX obejmują trzy główne kategorie wyścigowe – pojedynczą, duety i sztafety – a wszystkie mają ten sam format, lecz różne obciążenia. W kategoriach singlowych oraz doubles kobiet i mężczyzn dostępne są kategorie Open i Pro, natomiast doubles mieszane i sztafety mają swoje własne standardowe obciążenia. Wszystkie kategorie są dodatkowo podzielone na grupy wiekowe. Taka struktura pozwala sportowcom w różnym wieku rywalizować razem, a jednocześnie porównywać swoje wyniki z innymi w tej samej grupie wiekowej, co zapewnia uczciwą i otwartą rywalizację.
Oto przedziały wiekowe w kategoriach indywidualnych (HYROX Open i HYROX Pro):
Łącznie jest 14 przedziałów wiekowych – od młodzieżowego po seniorski. Ten format obejmuje najdokładniej podzielone grupy, dzięki czemu rywalizujesz z rówieśnikami.
- Poniżej 24 lat (16–24)
- Następnie w pięcioletnich przedziałach: 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69
- Plus kategorie seniorów: 70–74, 75–79, 80–84, 85–89
W kategorii HYROX Doubles obowiązują te same przedziały wiekowe, oparte na średnim wieku obu partnerów w dniu zawodów.
Czteroosobowe drużyny sztafetowe HYROX są podzielone tylko na dwie grupy wiekowe, w zależności od średniego wieku drużyny.
- Poniżej 40
- 40+
Czym jest trening HYROX?
Sam wyścig składa się z ośmiu stacji treningu funkcjonalnego oraz ośmiu biegów na 1 km, a wszystkie etapy pokonuje się w tej samej kolejności, niezależnie od kategorii czy klasy. Ponieważ nie ma limitu czasowego, HYROX jest otwarty dla osób o każdym poziomie sprawności, a w zależności od twojej kondycji i doświadczenia możesz wybrać łatwiejszą lub trudniejszą kategorię.
HYROX Singles Open
Łatwiejszy z dwóch formatów indywidualnych – Open to zawody solo, w których każdy zawodnik musi pokonać wszystkie osiem stacji treningu funkcjonalnego i przebiec 1 km. Różnica w stosunku do formatu Pro polega na wadze sprzętu używanego na pięciu z ośmiu stacji.
HYROX Singles Pro
Najtrudniejszy format w HYROX – w kategorii Pro zawodnicy muszą przenosić ogromne ciężary na stacjach treningu funkcjonalnego. Zawodowcy mogą zakwalifikować się do Elite 15 dzięki systemowi rankingowemu opartemu na punktach, obliczanych w ciągu 365 dni. Elite 15 gromadzi najlepszych zawodników z kilku wydarzeń w całym sezonie, a w każdym wyścigu do zdobycia są miejsca na Mistrzostwa Świata.
HYROX Doubles
W kategorii Doubles możesz startować w drużynie składającej się wyłącznie z kobiet, wyłącznie z mężczyzn lub mieszanej – choć w zawodach mieszanych ciężary są takie same jak w kategorii pro Singles kobiet. Chociaż członkowie drużyny w kategorii „Doubles” muszą ukończyć razem wszystkie osiem etapów biegowych, mogą dzielić się wysiłkiem na stacjach funkcjonalnych, co sprawia, że jest to prawdopodobnie łatwiejsze niż w przypadku odpowiednika w kategorii „Singles”, bo między kolejnymi zadaniami jest trochę czasu na odpoczynek i regenerację.
HYROX Pro – doubles
W trudniejszej kategorii podwójnej, czyli w klasie pro, obciążenia są zwiększone tak samo jak w kategorii singli pro.
HYROX Relay (sztafeta)
Sztafeta to najbardziej przyjazna dla początkujących kategoria HYROX i świetny sposób dla debiutantów, żeby poczuć klimat zawodów, zanim przejdą do konkurencji w parach lub pojedynczo. Rywalizacja toczy się w czteroosobowych drużynach, a każdy członek drużyny musi pokonać dwa etapy – każdy etap to bieg na 1 km, po którym następuje stacja z ćwiczeniami funkcjonalnymi.
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