Czym jest HYROX i dlaczego jest tak popularny?

HYROX to połączenie wyścigu z treningiem funkcjonalnym – przejrzyste, spójne i dostosowane do wszystkich poziomów zaawansowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych wyścigów fitness, czy biegów przeszkodowych, zawody HYROX mają identyczny format, niezależnie od tego, gdzie się odbywają. Osiem stacji, na których wykonuje się ćwiczenia, jest przeplatanych biegami na 1 km. To bardzo proste. Ujednolicony format gwarantuje, że każdy wyścig przebiega identycznie, zapewniając równe szanse wszystkim zawodnikom.

Ta spójność formatu zawodów we wszystkich lokalizacjach oznacza, że zawodnicy mogą porównywać swoje czasy i postępy bez względu na to, gdzie startują, co buduje poczucie globalnej społeczności i rywalizacji.

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Obejrzyj serial „Beyond the Rox” , żeby zajrzeć za kulisy HYROX i poznać zawodników, którzy zamieniają ten globalny wyścig fitness w prawdziwy ruch:

26 min W stronę chwały: pozasezonowy trening Elite 15 Odkryj fizyczną i psychiczną harówkę wymaganą poza sezonem, aby konkurować z elitarnymi sportowcami HYROX.

Czym jest 8 stacji/ćwiczeń w HYROX?

Ida Mathilde Steensgaard wykonuje wypady z workiem z piaskiem © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

W HYROX uczestnicy pokonują łącznie 8 km podzielonych na odcinki po 1 km, a po każdym kilometrze czeka na nich inna stacja treningowa, którą trzeba ukończyć jak najszybciej. Osiem wymagających stacji treningowych obejmuje wszystko – od wiosłowania, przez pchanie sań, czy wykroki z obciążeniem, po rzuty ciężką piłką do celu na określonej wysokości (wallballs).

Oto jak wygląda struktura wyścigu HYROX:

Bieg na 1 km

1000 m na ergometrze narciarskim

Bieg na 1 km

50 m pchania sań

1 km biegu

50 m ciągnięcia sań

Bieg na 1 km

80 m skoków z burpee

Bieg na 1 km

1 000 m na wioślarzu

Bieg na 1 km

200 m z ciężarami

Bieg na 1 km

100 m wykroków z workiem z piaskiem

Bieg na 1 km

100 rzutów piłką (wallballs)

Czy HYROX to trudne wyzwanie dla początkujących?

Alexander Roncevic jest aktualnym mistrzem świata HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX jest otwarty dla wszystkich, co oznacza, że każdy może wejść na stronę i kupić miejsce w kategorii, w której chce startować. W kategorii Singles zawodnicy mogą wybrać między Open a Pro, z obciążeniami dostosowanymi do różnych poziomów zaawansowania. Open jest dla tych, którzy chcą podjąć wyzwanie, a Pro wykorzystuje większe obciążenia i jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych zawodników. Bilety do obu kategorii często szybko się wyprzedają, więc warto działać szybko, gdy ruszą zapisy. Przejrzyj kalendarz HYROX , żeby sprawdzić nadchodzące zawody i dostępność biletów.

Dla tych, którzy po mistrzowsku podchodzą do rywalizacji, jest prestiżowa Elite 15 , gdzie startują najlepsi z najlepszych. Kwalifikują się tam najlepsi zawodnicy z kategorii Pro.

„Próg wejścia jest naprawdę niski” – wyjaśnia Jake Dearden , trener HYROX i zawodnik Elite 15. „To dlatego, że ćwiczenia nie wymagają ogromnych umiejętności w porównaniu z innymi sportami. Każdy może wziąć udział, czy to zwykły bywalec siłowni, czy zawodnik trenujący specjalnie do HYROX”.

Jake Dearden training © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool Quotation Ponieważ ćwiczenia nie wymagają ogromnych umiejętności, każdy może wziąć udział Jake Dearden

HYROX ma na celu sprawdzenie siły, wytrzymałości i ogólnej kondycji uczestników. Niska bariera wejścia pozwala wielu miłośnikom siłowni wziąć udział w HYROX, ale nie daj się zwieść: ten wyścig fitnessowy wymaga dobrej ogólnej kondycji i przygotowania na dzień zawodów. Ideą HYROX jest stworzenie standardowych zawodów fitnessowych dostępnych dla sportowców na każdym poziomie zaawansowania.

Jakie są grupy wiekowe w HYROX?

Ida Mathilde Steensgaard podczas pchania sań © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Zawody HYROX obejmują trzy główne kategorie wyścigowe – pojedynczą, duety i sztafety – a wszystkie mają ten sam format, lecz różne obciążenia. W kategoriach singlowych oraz doubles kobiet i mężczyzn dostępne są kategorie Open i Pro, natomiast doubles mieszane i sztafety mają swoje własne standardowe obciążenia. Wszystkie kategorie są dodatkowo podzielone na grupy wiekowe. Taka struktura pozwala sportowcom w różnym wieku rywalizować razem, a jednocześnie porównywać swoje wyniki z innymi w tej samej grupie wiekowej, co zapewnia uczciwą i otwartą rywalizację.

Oto przedziały wiekowe w kategoriach indywidualnych (HYROX Open i HYROX Pro):

Łącznie jest 14 przedziałów wiekowych – od młodzieżowego po seniorski. Ten format obejmuje najdokładniej podzielone grupy, dzięki czemu rywalizujesz z rówieśnikami.

Poniżej 24 lat (16–24)

Następnie w pięcioletnich przedziałach: 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69

Plus kategorie seniorów: 70–74, 75–79, 80–84, 85–89

W kategorii HYROX Doubles obowiązują te same przedziały wiekowe, oparte na średnim wieku obu partnerów w dniu zawodów.

Czteroosobowe drużyny sztafetowe HYROX są podzielone tylko na dwie grupy wiekowe, w zależności od średniego wieku drużyny.

Poniżej 40

40+

Czym jest trening HYROX?

Sam wyścig składa się z ośmiu stacji treningu funkcjonalnego oraz ośmiu biegów na 1 km, a wszystkie etapy pokonuje się w tej samej kolejności, niezależnie od kategorii czy klasy. Ponieważ nie ma limitu czasowego, HYROX jest otwarty dla osób o każdym poziomie sprawności, a w zależności od twojej kondycji i doświadczenia możesz wybrać łatwiejszą lub trudniejszą kategorię.

HYROX Singles Open

Łatwiejszy z dwóch formatów indywidualnych – Open to zawody solo, w których każdy zawodnik musi pokonać wszystkie osiem stacji treningu funkcjonalnego i przebiec 1 km. Różnica w stosunku do formatu Pro polega na wadze sprzętu używanego na pięciu z ośmiu stacji.

Linia startu w Hyrox © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

HYROX Singles Pro

Najtrudniejszy format w HYROX – w kategorii Pro zawodnicy muszą przenosić ogromne ciężary na stacjach treningu funkcjonalnego. Zawodowcy mogą zakwalifikować się do Elite 15 dzięki systemowi rankingowemu opartemu na punktach, obliczanych w ciągu 365 dni. Elite 15 gromadzi najlepszych zawodników z kilku wydarzeń w całym sezonie, a w każdym wyścigu do zdobycia są miejsca na Mistrzostwa Świata.

HYROX Doubles

W kategorii Doubles możesz startować w drużynie składającej się wyłącznie z kobiet, wyłącznie z mężczyzn lub mieszanej – choć w zawodach mieszanych ciężary są takie same jak w kategorii pro Singles kobiet. Chociaż członkowie drużyny w kategorii „Doubles” muszą ukończyć razem wszystkie osiem etapów biegowych, mogą dzielić się wysiłkiem na stacjach funkcjonalnych, co sprawia, że jest to prawdopodobnie łatwiejsze niż w przypadku odpowiednika w kategorii „Singles”, bo między kolejnymi zadaniami jest trochę czasu na odpoczynek i regenerację.

Jake Dearden i Marc Dean przekraczają linię mety © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX Pro – doubles

W trudniejszej kategorii podwójnej, czyli w klasie pro, obciążenia są zwiększone tak samo jak w kategorii singli pro.

HYROX Relay (sztafeta)

Sztafeta to najbardziej przyjazna dla początkujących kategoria HYROX i świetny sposób dla debiutantów, żeby poczuć klimat zawodów, zanim przejdą do konkurencji w parach lub pojedynczo. Rywalizacja toczy się w czteroosobowych drużynach, a każdy członek drużyny musi pokonać dwa etapy – każdy etap to bieg na 1 km, po którym następuje stacja z ćwiczeniami funkcjonalnymi.

Czteroosobowa sztafeta to świetny sposób na rozpoczęcie przygody w HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool