Supercross vs Motocross

Motocross - od tego się zaczęło

Zcznijmy od najbardziej oczywistej różnicy - motocross rozgrywany jest na torach na świeżym powietrzu. Może się to wydawać małą różnicą, ale biorąc pod uwagę jaki los zawodnikom potrafi zgotować Matka Natura szybko można uzyskać obraz, co znaczy ścigać się na podwórku. Zawodnicy nie zawsze ścigają się w błocie i deszczu, ale kiedy już tak się wydarzy, mężczyźni są wtedy oddzielani od chłopców. To wpływa również na każdy inny aspekt ścigania - od wyboru lini, strategii, przygotowania fizycznego, przygotowania motocykli, czy technice jazdy.

Różnice techniczne

Zarówno tory motocrossowe jak i supercrossowe są budowane przez człowieka, ale trasy mx wykorzystują do tego naturalne ukształtowanie terenu i spory wpływ na jazdę ma natura. Weźmy pod uwagę chociażby wilgotność powietrza, wiatr, czy świecące w oczy słońce. Oznacza to, że trzeba mieć dużo większy wachlarz umiejętności. Zawodnicy w obu dyscyplinach muszą potrafić dobrze startować, skakać i zakręcać, ale motocrossowcy do tego muszą dużo częściej adaptować się do różnych warunków na torze.

Co więcej, tory motocrossowe nie są tak ograniczone miejscem i korzystają z dużo dłuższych prostych, które pozwalają zawodnikom osiągać ogromne prędkości. Długie proste oznaczają też dużo większe skoki. Z drugiej strony supercross to piekielnie techniczny sport i ma bez wątpienia najbardziej ekscytujący format wyścigów. Ciaśniejsze tory, mniej miejsca na błędy - więcej wypadków - więcej emocji.

AMA Motocross Series © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Długie i ciężkie wyścigi

Jeżeli jesteśmy przy wyścigach w motocrossie, tory potrafią być na nich bardzo wymagające. Wiele osób z zewnątrz uważa, że motocross to łatwy sport, bo wystarczy tylko siedzieć na motocyklu i odkręcać gaz, ale każdy, kto chociaż raz przejechał się takim motocyklem, wie jak mylne jest to pojęcie. Jazda po torze motocrossowym to prawdziwe siłowanie się ze stu kilogramową maszyną, która ciągle chce nas zrzucić z siodła. Niewprawieni zawodnicy zazwyczaj dostają zbetonowanych rąk już po pierwszym okrążeniu. Mówiąc najprościej - motocross to sport dla najtwardszych sportowców. Wyobraźcie sobie półgodzinny wyścig po torze wybitym dziurami do kolan nafaszerowanym skokami, koleinami i ciasnymi zakrętami. Średnie tętno podczas takiego wyścigu często nie spada poniżej 80% możliwości serca. Oczywiście zawodnicy w supercrossie również muszą być w formie. Tam jednak wyścigi są krótsze, ale za to bardziej intensywne. Tutaj tętno jest jeszcze wyższe, bo wyścigi to praktycznie sprint od startu do mety. Obie dyscypliny wymagają więc potężnego przygotowania fizycznego, ale ukierunkowanego trochę pod innym kątem.

W Supercrossie jak w showbiznesie

Gotowi na show? Wyścigi supercrossowe odbywają się na ciasnych i krętych torach zbudowanych wewnątrz stadionów i na arenach. Podczas gdy motocross rozgrywany jest głównie w lato, sezon Supercrossowy trwa w zimę i uznawany jest za główną dyscyplinę. To oznacza większe zarobki dla zawodników i większe zainteresowanie mediów oraz kibiców.

AMA Supercross Series © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Oprócz tego, że tory w Supercrossie są krótsze i bardziej ciasne, trasa jest również węższa z krótszymi prostymi, które nafaszerowane są skokami - Stolikami, podwójnymi i potrójnymi przeskokami i najbardziej charakterystycznymi dla tej dyscypliny - whoopsami, czyli sekcją wysokich, krótkich muld, które zawodnicy przejeżdżają na pełnej prędkości odbijając się od szczytów. To jednak zakręty decydują o tytułach. Wiedza, jak je pokonywać to cecha mistrzów, szczególnie na ciasnych i krętych torach super crossowych. Oczywiście umiejętność skakania też jest ważą bo zawodnicy pokonują wiele 20 i 30 metrowych skoków, często w rytmicznych sekcjach. Podczas gdy motocross pozwala zawodnikom jeździć z dużymi prędkościami na dłuższych dystansach, SX testuje relfex i szybkie decyzje zawodników.

W supercrossie najważniejszy jest wyścig główny trwający 15 minut + jedno okrążenie dla klasy 250cc i 20 minut dla klasy 450cc + jedno kółko. Jednak zanim 22 najlepszych zawodników się do niego dostanie, muszą przejeść przez 3 sesje treningów i kwalifikacje, wyścig kwalifikacyjny oraz ewentualnie wyścig ostatniej szansy.

Różnice w motocyklach

AMA Motocross Series © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Różne dyscypliny wymagają również różnych motocykli. W obu można startować na pełnowymiarowych crossówkach z silnikami o pojemności 250cc i 450cc. Najwaniejszą klasą w obu przypadkach są czterystapięćdziesiątki. Tutaj jednak większość podobieństw w maszynach się kończy. Motocykle do motocrossu muszą być przystosowane do jazdy z dużą prędkością po sporych dziurach i szybkich zakrętach, więc zawieszenie musi być ustawione tak, aby zapewnić jak najlepszą trakcję i stabilność na bardzo wybitych trasach. Miękkie amortyzatory będą wpływały na kontakt z ziemią i prowadzenie na dziurawych sekcjach. Z kolei w motocyklach do supercrossu stosuje się sztywne zawieszenie dla szybkiego skręcania w ciasnych zakrętach. Są one zdecydowanie dużo bardziej męczące dla organizmu, ale pozwalają szybko wychodzić z zakrętów i atakować whoopsy z dużymi prędkościami.

AMA Supercross Series © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Kibice są najważniejsi

Bądźmy szczerzy - oglądanie zawodników na torze to świetna sprawa bez względu na dyscyplinę. W supercrossieb kibice siedzą na trybunie na swoim miejscu i mogą popijać piwko i jeść hot dogi rozdawane przez obsługę. Przypomina to trochę klimat jak na pokazach monster trakców, jednak z częstszymi wypadkami, ostrą walką łokieć w łokieć i jeszcze większymi emocjami. Z kolei w motocrossie kibice mogą praktycznie zobaczyć zawodników co okrążenie tylko na jednym fragmencie toru, przy którym aktualnie się znajdują. Kibice są jednak bardziej wyluzowani, a odgłosy i zapachy wyścigów na świeżym powietrzu to coś, co charakteryzuje sport motocyklowy.

Poza lokalnymi zawodami, najważniejsze na świecie są trzy serie - jedna stadionowa - AMA Supercross rozgrywany co roku od stycznia i liczący 17 rund w USA, gdzie zawodnicy ścigają się o wielkie pieniądze i wieczną chwałę. Z kolei w motocrossie są dwie czołowe serie i zdania są podzielone, która jest bardziej prestiżowa - Mistrzostwa Świata MXGP czy PRO Motocross. Jedna podróżuje po krajach i torach na całym świecie, druga tylko w USA. W jednej i drugiej poziom jest wysoki, a wyścigi bardzo zacięte i emocjonujące. Prawdziwa weryfikacja zawodników przychodzi jednak na koniec sezonu podczas Motocrossu Narodów, gdzie wszyscy spotykają się na jednej maszynie startowej.