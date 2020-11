Da Vosk Docta feat. Jetlagz: Coraz bliżej wielkich rzeczy

Wydaje mi się, że nie było takiego jednego momentu, w którym nagle coś mi się przełączyło i stwierdziłem, że tak, już jestem i proszę mnie tak nazywać. Działo się to raczej bardzo stopniowo i było związane z moim rozwojem umiejętności producenckich oraz chęcią poznawania teorii muzyki, na którą bardzo się uparłem. Bo w momencie, gdy zacząłem wiedzieć, jak muzyka jest skonstruowana i jak się ją aranżuje, zacząłem pewniej się czuć nie tylko w trapie, ale też w innych gatunkach, np. housie. Był to więc bardzo płynny proces, uzależniony od zbieranych umiejętności. Sam siebie dzisiaj nazywam producentem, nie bitmejkerem, bo bitmejker kojarzy mi się jednak z osobą, która często pobiera z różnych stron paczki z samplami – tu ma ścieżkę perkusji gotową, tu ścieżkę pianina, doda jakiś bas, sklei to ze sobą i ma gotowy bit dla rapera. A producent to jednak osoba, która w moim przekonaniu potrafi skomponować kawałek – komponuje też sample, bo w samplach oczywiście nie ma nic złego – potrafi też aranżować, ma jakąś wizję i jest dosyć kompletna muzycznie. Jeżeli miałbym wskazać takiego producenta w Polsce, to na pewno

wers: „Jeśli samplujesz z MP3, jesteś ch*j, nie producent!”, ale z biegiem czasu to się niestety zweryfikowało na niekorzyść Ostrego, bo teraz wszyscy samplują mp3. Biorą, co mają pod ręką. Ze mną jest podobnie, z tą tylko różnicą, że dla mnie bardzo ważne jest posiadanie kompletu umiejętności, choćby po to, by swobodniej pracować w studiu z muzykami sesyjnymi. Weźmy taką najprostszą rzecz w stylu: w jakim kluczu jest bit, który robisz? Jeżeli wiesz, że twój bit jest w d-dur, to wiesz też, że sampli możesz szukać zarówno w d-dur, jak i w tonacji pokrewnej możesz skorzystać z koła kwintowego. No ale do tego jest potrzebna pewna wiedza i umiejętności.

Zdaję sobie sprawę, że to dosyć niewdzięczna muzyka do zbijania popularności, ale jest jedna przewaga, jaką muzyka instrumentalna ma np. nad rapem, i jest to uniwersalność. Polski rap trafia niestety za granicami tylko do Polonii, ewentualnie jest dla kogoś ciekawostką taką samą, jaką dla Polaka może być rap francuski. Wierzę jednak, że produkowana w Polsce muzyka instrumentalna, jeżeli tylko jest dobrze zrobiona, może trafiać do każdego słuchacza na świecie. Nie ma tu tej bariery językowej. I powiem ci, że na Spotifyu sam mam na przykład więcej słuchaczy w Stanach niż w Polsce, i akurat to jest dla mnie niesamowite, że moja muzyka może bezproblemowo trafiać za ocean i tam się podobać.

