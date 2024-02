W pracy na Dakarze: Ja mogę nie spać, nie jeść, nie myć się. Zawodnik musi

Wszyscy wiemy, że rajdy pustynne to najcięższy kawałek motocyklowego chleba. Wiemy też, że Dakar jest wśród tych wypieków szczególnie czerstwy i twardy do ugryzienia. Dzięki licznym artykułom, w których najlepsi zawodnicy opowiadają o swoich przeżyciach , możemy próbować zasmakować tego sportu z perspektywy siodełka i przynajmniej próbować wyobrazić sobie ich trud. Raz na jakiś czas gehennę tej dyscypliny przedstawiają nam mechanicy , innm razem dziennikarze . Żeby to wszystko hulało i najodważniejsi sportowcy mogli w ogóle stanąć na starcie, ktoś musi całą tę eskapadę przygotować. Logistyka, dokumenty, zgłoszenia, setki formularzy, odbiory techniczne, ale także posiłki, briefiengi, a nawet… pranie skarpetek – to też trzeba ogarnąć! O pracy menedżera zespołu rajdowego opowiedział nam Filip Dąbrowski, mózg Duust Rally Team.

Duust Rally Team to zespół założony przez rajdowego mistrza świata i wielokrotnego uczestnika Dakaru, Marka Dąbrowskiego. Kilka lat temu na biwaku pojawił się jego syn, Konrad. Dąbrowski junior do świata wielkich rajdów wjechał z buta. Jako 18-latek, debiutując w prawdziwym maratonie, wygrał klasę juniorską rozgrywanego na tradycyjnej trasie z Francji do stolicy Senegalu Africa Race. Rok później wystartował w saudyjskim Dakarze jako najmłodszy motocyklista w ponad 40-letniej historii rajdu i… zajął fenomenalne 3. miejsce w klasie „Marathon”. Ukończył wszystkie edycje, w których stanął na starcie. W tym roku wygrał w Dakarze klasę juniorską! Ma już także na koncie juniorskie Puchary Świata w rajdach cross country i w Rajdach Baja. Za jego sportową logistykę w całej dotychczasowej karierze odpowiada właśnie Filip Dąbrowski.

Red Bull: Czym zajmuje się na Dakarze menedżer zespołu rajdowego?

Filip Dąbrowski: To zależy od zespołu. Jeśli to jest team fabryczny, z gigantycznym budżetem, topowymi zawodnikami i całą armią ludzi odpowiedzialnych za konkretne segmenty, to rola menedżera polega na tym, by to wszystko spiąć do kupy, nadać rytm pracy i pilnować, by go przestrzegano. To wcale nie jest proste zadanie, bo wymaga koordynacji wielu grup ludzi odpowiedzialnych za dość szczegółowe działki. A kiedy jest pożar, musi zorganizować akcję gaśniczą. W mniejszym zespole, takim jak nasz, wygląda to nieco inaczej.

Ludzie w zespole muszą do siebie pasować © Duust Rally Team

W czym tkwi największa różnica?

W skali. Duust to mniejszy zespół, sam mówię o nim: „rodzinny” i tak jest w istocie, o czym pewnie jeszcze wspomnę. Różnica jest w budżecie. Wyjazd każdej osoby na Dakar to koszt rzędu 20 tysięcy euro. Liczymy kasę skrupulatnie i minimalizujemy koszty w obszarach, które na to pozwalają, żeby zaoszczędzone środki przeznaczyć na dodatkowe treningi na pustyni. Tu akurat nie ma znaczenia, czy jesteś fabryką, czy family team – jeśli chcesz być szybszy, musisz wyjeździć swoje na wydmach. Restrykcje finansowe sprawiają, że jedzie z nami mniejsza załoga, a to z kolei powoduje, że niektórzy łączą zadania.

Zawodnik się ściga i rozstawia biwak?

Nie. Zawodnik jest święty, bo ma myśleć tylko o jeździe i nie zawracać sobie głowy niepotrzebnymi problemami. Mechanicy są błogosławieni – mogą czasem zrobić coś więcej, ale też muszą być wypoczęci, bo ich pomyłka może mieć katastrofalne skutki. Reszta to zwykli śmiertelnicy, bez taryfy ulgowej – oni robią wszystko, co jest na dany moment potrzebne, by święci i błogosławieni mogli skupić się na swoich zadaniach.

Co należy do twoich standardowych obowiązków?

Dostarczyć zespół na start (śmiech). Żarty żartami, ale to naprawdę szalenie istotna część mojej pracy. Trzeba zebrać ekipę i złożyć budżet. Zgłosić wszystkich do rajdu, opłacić wpisowe, załatwić wizy, zorganizować w Polsce cały niezbędny sprzęt (od ciężarówki serwisowej i aut technicznych, przez części zamienne i materiały eksploatacyjne, po namioty, śpiwory, ciuchy, odżywki itd.) i wysłać go do Arabii Saudyjskiej. Zapewnić zawodnikom jak najlepsze motocykle, a tego też nie robi się z automatu, bo technologia ciągle się rozwija, zmieniają się regulaminy, trzeba być na bieżąco. Na miejscu trzeba wszystko odebrać i uporządkować. Mam naprawdę mnóstwo obowiązków przed samym rajdem, a najbardziej nerwowe są te ostatnie dni. Odbiory techniczne to dla menedżera sądne godziny, bo wtedy tak naprawdę okazuje się, czy wszystkiego przypilnowałem i niczego nie zapomniałem. A odbiór na Dakarze to nie jest bułka z masłem, sędziowie prześwietlają sprzęt w najdrobniejszych szczegółach. Dostaję ostro w kość, zanim zacznie się rajd (śmiech).

Biwak Rajdu Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Zdarzyło ci się, że ktoś z twojej ekipy nie przeszedł odbioru technicznego?

Nie. Nigdy nie miałem takiej sytuacji.

Ok. Rajd startuje, wszyscy ruszają. Co wtedy?

Melduję się jako pierwszy na każdym kolejnym biwaku i razem z mechanikami rozbijam obóz. Jeśli trzeba, załatwiam coś w administracji – wtedy namioty stawiają beze mnie, a przy tej skali zadania to, czy robi to czterech, czy trzech ludzi, naprawdę nabiera znaczenia. Przy presji czasowej dwie ręce mniej do pracy to już bardzo zauważalna różnica. Zawsze mogę jednak liczyć na mechaników: Grzegorza Dąbka i Pawła Jarosza, oraz naszego speca od zadań wszelakich, Zbyszka Radzikowskiego. To naprawdę świetna kompania. Znamy się od lat i doskonale wiemy, co trzeba robić. Mamy do siebie pełne zaufanie i wiem, że zawsze mogę na nich polegać. Są nie tylko świetnymi fachowcami, ale też mega pozytywnymi ludźmi, dlatego pewnie nie zmieniamy tego składu od lat. Zgrana ekipa na rajdzie to podstawa. Niezależnie od tego, czy rozbijam z nimi nasze obozowisko, czy biegam po biwaku załatwiając inne sprawy, zawsze staramy się zorganizować naszą przestrzeń tak, by możliwie jak najbardziej komfortowo przyjąć zawodników zjeżdżających z odcinka specjalnego. Generalnie robię wszystko to, co menedżer zespołu fabrycznego plus… całą resztę (śmiech)! Gotuję, sprzątam, a jak trzeba, to masuję i piorę skarpetki.

Słucham?! Po kolei…

Przygotowuję posiłki dla naszych zawodników. Ok, mogą jeść w mesie, gdzie dostęp do jedzenia mają wszyscy uczestnicy rajdu, 24 godziny na dobę. To jedzenie jest w porządku, ale to oczywiste, że przy takiej masie ludzi nigdy nie będzie optymalnie zbilansowane i świeże akurat w chwili, kiedy dany zawodnik potrzebuje zjeść. Organizatorzy muszą wyżywić 4 tysiące ludzi, non stop. Nie łudźmy się, że przy takiej skali posiłek będzie perfekcyjny. A musi być. Dlatego dla naszych chłopaków gotuję ja. Makarony, sałatki, odżywki itp. Podane tuż po przygotowaniu, idealnie ciepłe, zbilansowane, bogate w warzywa i owoce - takie, których akurat potrzebują, bo każdy może mieć swoje upodobania, albo ograniczenia żywieniowe. Dochodzi aspekt logistyczny. Biwak dakarowy jest ogromny, czasem do mesy trzeba przejść 500 metrów. W dwie strony, dla gościa, który właśnie zszedł z motocykla po dziesięciu godzinach na wydmach, to już kawał drogi i cenne minuty, które można przeznaczyć na sen. A na Dakarze każda minuta snu jest bezcenna.

„Expect the unexpected” to naprawdę trafione motto Dakaru.

Dwa tygodnie gotowania. Skąd bierzesz produkty?

Makarony i wszystko, co się nie psuje, zabieram z Polski. Gorzej jest na miejscu. Na pustyni nie ma świeżych warzyw. Kompletnie. Już wcześniej planuję, gdzie i kiedy będę mógł je kupić. Może zabrzmi to śmiesznie, ale mam listę bazarów ze świeżymi owocami i jarzynami w Rijadzie, Dżeddzie i kilku innych miejscach. Dzięki temu zawodnik przyjeżdża na biwak, przebiera się, odpoczywa i na miejscu dostaje michę. Uwierz mi, w drugim tygodniu rajdu to robi wielką różnicę.

Co z tym sprzątaniem i praniem?

Porządek to sprawa oczywista i tu akurat nie ma jakiejś mojej wielkiej zasługi. Staramy się, by każdy dbał o ład, bo inaczej wszystko szybko by się rozlazło. Mechanicy muszą mieć w miarę komfortowe warunki do pracy, narzędzia na swoich miejscach itd. Gdyby przestali je odkładać, albo ja wziąłbym klucz do kuchenki i nie odłożył do skrzynki, to urwaliby mi głowę. Muszę wiedzieć, gdzie są cieplejsze ubrania, koce, apteczka itd., bo w rajdowych warunkach nie ma czasu na przetrząsanie ciężarówki i szukanie bandaża. Jeśli więc widzę, że coś jest rozrzucone, to odkładam. Jeśli na maty nawiało piachu, a mechanicy akurat pracują przy motocyklach, łapię za szczotkę i zamiatam. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Wspomniałem o skarpetkach i tak faktycznie jest. Jak trzeba, to wypiorę. Jak zawodnik upadł i ma poważniejszy uraz, to idzie do medical center, ale jeśli to jest drobne rozcięcie, to zdezynfekuję ranę i zaopatrzę, wetrę maść, zrobię podstawowy masaż itp.

Nie wolałbyś pracować w teamie fabrycznym i ogarniać Toby’ego Price’a zamiast prać skarpetki?

Widziałem od środka oba systemy, w obu pracowałem i powiem szczerze, że na ten moment bardzo pasuje mi to, co teraz robię. Jaram się tym, że u nas, poza sportową rywalizacją, jest jeszcze całkiem sporo miejsca na prawdziwą pasję. Bardzo chcę, żeby Konrad zajmował jak najlepsze miejsca, żeby inni nasi zawodnicy robili progres, żebyśmy byli jak najwyżej w generalce, ale uwielbiam też to, że my wszyscy szczerze kochamy to, co robimy. Dakar jest przerąbany. Naprawdę przerąbany. Można pisać bajki o tym, jak piękny jest wschód słońca na pustyni, jak cudownie jest przemierzać wydmy i że poranne wstawanie jest w sumie spoko. To wszystko prawda! Ale po kilkunastu takich wschodach, tysiącach kilometrów w piachu przy skwarze, który dosłownie pali cię od środka i budziku na 2:30 rano zawodnik naprawdę myśli już tylko o tym, żeby przetrwać i dotrzeć do celu. A musi przy tym cisnąć. W fabryce błąd i wycofanie się z rajdu niesie za sobą potężne straty – finansowe, wizerunkowe i marketingowe, nie wspominając o zdrowotnych. Tam nie ma miejsca na sentymenty i presja jest gigantyczna, to się czuje na biwaku. Nie mówię, że u nas jej nie ma. Jest, oczywiście, i to równie duża, bo sami ją na siebie nakładamy. Ale wierzę, że atmosfera, którą staramy się budować, pomaga przetrwać najtrudniejsze dni lepiej, niż szum, który non stop towarzyszy teamom fabrycznym. Czasem, w tych naprawdę trudnych chwilach, a takie na Dakarze są nieuniknione, przypominamy sobie, że my naprawdę kochamy to robić. Jesteśmy tam z czystej pasji i miłości do sportu. Widzę, że Konrad w takich warunkach rozwija się znakomicie. Pamiętajmy, że jest jeszcze bardzo młody. To czas, w którym przechodzi wielką szkołę i świetnie się składa, że może się uczyć w takim klimacie. Na stres i wielką presję przyjdzie jeszcze czas. Marzymy, żeby trafił do zespołu fabrycznego, ale jeśli tak się stanie – ważne, by poszedł tam jako zawodnik już bardzo szybki, nadal młody i perspektywiczny, a przy tym ciągle zakochany w tym, co robi. A z Pricem pracowałem, bo przecież zaczynał w naszym poprzednim zespole, KTM Warszawa.

Czachor i Dąbrowscy © DUUST

Jest jeszcze miejsce na taki romantyzm w największym rajdzie świata?

Jest. Nie ma go zbyt dużo, ale da się ocalić trochę tego ducha i czuję, że warto o to walczyć. Trudniej o ten romantyzm w samochodach. Pracowałem w tej klasie, bo Marek z Jackiem kilka lat startowali autem (Marek Dąbrowski i Jacek Czachor – przyp. redakcji). Tam ciśnienie jest przepotężne i nie ma zmiłuj. Nawet sędziowie zdają się mieć inne nastawienie, są na maksa skrupulatni. Arbitrzy w FIM (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa – przyp. redakcji) są bardziej ludzcy. Też dokładnie wykonują swoją robotę, ale nie są wrogami. Może jedno pociąga za sobą drugie i wszystkie strony nawzajem się nakręcają? Może to wynika z większych pieniędzy? Ale właśnie te pieniądze pchają mnie zdecydowanie w stronę motocykli. Tu musisz mieć skill, wytrzymałość, naprawdę wiele potrafić, żeby przejechać Dakar. W samochodach jest nieco inaczej. Masz budżet, kupujesz wspaniałe auto, bierzesz ogarniętego pilota, zatrudniasz świetny team i masz dużą szansę, że dokulasz do mety. Nie wygrasz, nie będziesz w TOP20, ale skończysz. Na dwóch kołach to nierealne. Motocyklista musi mieć technikę, umiejętności, piekielną wytrzymałość fizyczną i odporność psychiczną, żeby znieść ten cały znój. Prędzej, czy później diabeł cię dopadnie, będzie podsuwał myśli „a po co mi to wszystko, a czemu tym motorem, czemu bez klimatyzacji, czemu sam mam nawigować?” itp. Tylko prawdziwi kozacy sobie z tym radzą. Dlatego wśród motocyklistów nadal jest community, oni walczą, ale mają do siebie przepotężny szacunek i nigdy nie zostawią się na trasie w potrzebie. Motocykliści niosą jeszcze tego ducha Dakaru na swoich barkach. Trzeba to pielęgnować.

Wróćmy do twoich zadań. Rozbiłeś biwak, nakarmiłeś, wymasowałeś, wyprałeś. Idziesz spać?

Taaak, po powrocie do domu (śmiech)! Ustalam plan na kolejny dzień i informuję wszystkich o zadaniach, które ich czekają. Potem idę na briefing, żeby dowiedzieć się, co organizatorzy mają do przekazania przed kolejnym odcinkiem specjalnym. Czasem to są standardowe informacje udzielane dzień po dniu – żeby uważać na dojazdówkach, przestrzegać przepisów, limitów czasowych itp. Ale zdarza się, że wśród tych godzinnych apeli padną dwa zdania, które będą dla zawodnika kluczowe – szczególnie trudny fragment terenu, albo zagwozdka nawigacyjna, na którą trzeba się przygotować. Muszę tego wszystkiego wysłuchać i przekazać zawodnikom to, co uznam za kluczowe, bo czasem jedna informacja może uratować rajd. Potem ustalam godziny pobudki, kolejność opuszczania biwaku. Kiedy zawodnicy już śpią, a mechanicy kończą pracę, zabieram się za zwijanie tego, co można spakować, żeby rano móc wyruszyć szybciej i żeby mechanicy mogli spać kwadrans dłużej. Presja czasu jest przytłaczająca. Dakar to dwa tygodnie ze spiętymi pośladami, w ciągłym niedoczasie. Chodzi o to, żeby to dopadało mnie, a nie zawodników. Zawodnik jest zawsze na pierwszym miejscu, musi być wypoczęty na tyle, na ile to tylko możliwe. Ja mogę nie spać, nie jeść, nie myć się. Ale zawodnik musi.

Co może pokrzyżować skrupulatnie zaplanowany dzień?

Wszystko. „Expect the unexpected” to naprawdę trafione motto Dakaru. Dotyczy wszystkich, nie tylko zawodników. W każdej chwili cały misterny plan może stanąć na głowie. Od banalnych przyczyn, takich jak burza piaskowa, czy lawina błotna, przez wkalkulowane – usterki pojazdów technicznych, po zagrożenie terrorystyczne i zmianę trasy. Rok temu deszcz nas dosłownie masakrował i kalosze były towarem luksusowym. W tym roku mieliśmy skrzynię pełną kaloszy i oczywiście nie spadła kropla deszczu (śmiech). W Ameryce Południowej zeszła potężna lawina błotna, która literalnie zmiotła górską drogę i zabrała ją kilkaset metrów w dół – musieliśmy wybrać inną trasę, dokładając 20 godzin jazdy. Mgła może uniemożliwić start helikopterów, a bez nich nie można puścić zawodników na trasę. W Mauretanii karawanę zaatakowali bojownicy i struktura całego dnia kompletnie się zmieniła. To też nieźle brzmi, nie? Zaatakowali nas terroryści, więc zmieniliśmy plan na jeden dzień (śmiech). Tak to wygląda. Plan bezwzględnie trzeba mieć, ale ciągle należy być gotowym, że weźmie w łeb.

Jakie niecodzienne tematy zdarzało ci się załatwiać podczas rajdu?

Rzeczy niemożliwie załatwia się zwykle w ciągu kilku godzin, a takie naprawdę z kosmosu – jeden dzień. Tak naprawdę to jest sedno mojej roboty. Ogarniać. I pod tym terminem kryje się mnóstwo rzeczy. Od skołowania części zamiennej, po załatwienie zniszczonego w ulewie paszportu. W tym roku, wieczorem odkryliśmy, że w naszym kamperze kompletnie skończyły się klocki hamulcowe. Nie ma takich klocków w całej Arabii Saudyjskiej. Na kolejnym biwaku mieliśmy już nowiutkie klocki. Gość, znajomy przyjaciela, przejechał 600 kilometrów w jedną stronę, żeby dostarczyć je nam na środek pustyni. Rok wcześniej Jackowi Czachorowi załatwiliśmy uszczelkę, której normalnie nie miał prawa zdobyć. Dostał. I razem z Magdą Zając mogli ruszyć dalej. Słowo klucz: kontakty. Już od kilku lat dość mocno działam na Bliskim Wschodzie. Myślę, że przez ten czas cały nasz zespół wyrobił sobie dobrą markę, mamy wielu fajnych znajomych i kilku przyjaciół. Z naprawdę różnych branż, a to ważne, bo czasem możesz potrzebować pomocy w temacie, którego nie wymyśliłbyś w najczarniejszych snach. Pomogliśmy wielu ludziom, zawsze jesteśmy fair, nigdy nikogo nie wystawiliśmy do wiatru. Takie rzeczy w tym środowisku naprawdę się liczą. Raz my pomagamy, innym razem pomogą nam. Moja rola polega na tym, by te kontakty mieć. Jeśli jest afera, ja muszę pokazać zespołowi, że to żadna afera i zaraz będzie rozwiązanie. Muszę mieć w telefonie adresy, pod którymi są ludzie gotowi rzucić wszystko i pospieszyć nam z pomocą. Tak jak my byśmy pospieszyli, gdyby zaszła potrzeba. To musi się kręcić w oparciu o zaufanie i serdeczność w pewnych kręgach. Bez tego nie byłoby nawet sensu bawić się w to wszystko. Ścigamy się, walczymy, każdy chce wygrać. Ale musi być w tym jakiś element braterstwa, szacunku, plemiennego porozumienia. I ten duch ciągle jest, szczególnie wśród motocyklistów. Czasem myślę sobie, że w tym całym szaleństwie dzisiejszego świata, to jest jeden z ostatnich bastionów normalności. Zwykłej, ludzkiej życzliwości. Aż dziw, że czasem trzeba jechać na pustynię na drugi koniec świata, by zaznać takich normalnych, szczerych relacji. Ale tak jest… To chyba bardzo smutne…

Marton, Małysz, Dąbrowski, Czachor © Marcin Kin//Red Bull Content Pool

Ale może dające nadzieję?

Wierzę, że tak, że warto. Dlatego z głową dobieramy zawodników do naszego teamu. Wspomniałem, że to rodzinny zespół. Ja jestem bratem Marka. Jego doświadczenie rajdowe, ale także znajomości w tym środowisku, są nieocenione i bylibyśmy głupcami, gdybyśmy tego nie wykorzystywali. Konrad, wiadomo – syn Marka, mój bratanek, jest naszym oczkiem w głowie. W klasie juniorskiej dominuje od lat, a już puka do czołówki wśród seniorów. Ma jeszcze czas, dobrych 10 lat, żeby w pełni się rozwinąć. Od kilku imprez jest z nami młody Francuz, Jean - Loup Lepan. Nie przez przypadek. Jego ojciec ścigał się jeszcze z Markiem. Zna nas bardzo dobrze, wie, jaka filozofia nam przyświeca i choć miał bardziej atrakcyjne finansowo oferty, oddał syna do nas. Efekt jest taki, że oficjalnie zostałem jego „wujkiem” (śmiech). Konrad i Jean - Loup wspaniale się dogadują, razem trenują i porównują postępy, motywują się. Przed zawodami rżną w karty całymi godzinami i od dwóch lat nie mogą ustalić, kto jest lepszy (śmiech). Sporo czasu spędzamy razem poza sportem, to nas wszystkich wzbogaca i buduje, pozwala lepiej się poznać. To ważne, kiedy przyjdzie kryzys. A przyjdzie. Wtedy łatwiej takim ananasom przypomnieć, że naprawdę robią coś zajebistego.

Duust na mecie Abu Dhabi Desert Challenge © Duust Rally Team

Jak ci się współpracuje z zawodnikami, jakimi są partnerami w trakcie rajdu?

Są bardzo różni. I, co zauważyłem przez te wszystkie lata, nie zależy to od poziomu sportowego. Możesz mieć w zespole gościa, który naprawdę nie prezentuje szczególnego poziomu sportowego, ale wymagania ma, jak mistrz świata. A możesz mieć takiego wspomnianego Toby’ego Price’a, który faktycznie jest mistrzem świata, a wystarczy mu motor i kanapka z serem. Charakter zawodnika wpływa na pracę całego zespołu. Jeśli ktoś nic nie jedzie, a stawia kosmiczne wymagania, ciągle marudzi i sprawia wrażenie człowieka cierpiącego, to oczywiście robisz wszystko, żeby mu tę mękę – na którą sam się zapisał, w miarę możliwości ułatwić, ale nie masz z nim żadnego flow. A jeśli ktoś czerpie szczerą radość z tego, że czekają go dwa tygodnie zapieprzania po wydmach, to z takim facetem chcesz iść w ogień i zrobisz wszystko, albo i więcej, żeby mu pomóc. Taki jest Toby. Otwarty, wdzięczny, kontaktowy i skromny. On naprawdę po prostu kocha jeździć po pustyni i to widać. Typowy Australijczyk, luz i gaz, albo odwrotnie (śmiech). Podobny jest młody Amerykanin, który teraz jeździ u nas, Jacob Argubright. Klasyczny, jankeski samorodek, który w życiu chciałby tylko jeździć szybko motorem. Gość petarda. Wielki, jak byk, do tego szelmowski wąs, spodenki hawajskie i skarpeta w gumowym klapku. Wychodzi taki z namiotu i zastanawiasz się, z jakiego filmu się właśnie zerwał. Po czym wsiada na motor i nikt nie może się za nim złapać. W styczniu pierwszy raz wystartował w Dakarze i zajął 3. miejsce wśród debiutantów. To jest kosmos! Pasuje do nas idealnie – charakterem, podejściem i stylem jazdy. To wyróżnia Australijczyków i Amerykanów. Konrad też taki jest, tylko w tym wieku jeszcze czasem trzeba mu o tym przypomnieć (śmiech). O jego głowę jestem jednak spokojny, sodówka mu nie uderzy.

Skąd biorą się takie różnice?

Ego. Ego bywa bardzo duże, często większe, niż umiejętności. Spotkałem na swojej drodze zawodników, których ego przebijało wszelkie dopuszczalne normy środowiskowe, ale niestety nie bardzo pomagało im dotrzeć do mety w jednym kawałku. Ale ego też skądś się przecież bierze. Nie chcę za dużo teoretyzować, ale to pewnie w dużej mierze kwestia wychowania i przyswojonych wartości. Konrad dorastał na motocyklu, dosłownie. I przesiąkł wszystkimi wartościami, które ten sport niesie. Przy Marku, najpierw jako syn-kibic, potem początkujący zawodnik, a teraz rajdowiec z krwi i kości, widział wszystko. On doskonale wie, jak smakuje sukces i jak gorzka jest porażka. Wie, ile trzeba poświęcić, jak wiele wyrzeczeń niesie za sobą wybór takiego życia i… że nie ma innej drogi, by stawać się lepszym. Co to jest bardzo ciężka praca, skromność i pokora. Ma 22 lata, a od 5 ściga się po pustyni. Dosłownie kilku ludzi na świecie ma taki bagaż doświadczeń w jego wieku. Charakterologicznie jest stworzony do walki na wydmach. I z takimi ludźmi chce się pracować. No i prać te skarpetki (śmiech).

Dakar weryfikuje ludzi © Duust Rally Team

Jak pracuje się podczas rajdu z debiutantem, a jak ze starym wyjadaczem?

Generalnie tzw. „core” jest ten sam. Jednemu i drugiemu muszę stworzyć optymalne warunki. Pójść na briefing i nakarmić. Różnica polega na tym, że niedoświadczonym zawodnikom wiele rzeczy trzeba tłumaczyć, a potem nieustannie przypominać, bo zmęczenie sprawia, po prostu wylatują im z głowy podstawowe sprawy. Ale to naturalne. Każdy kiedyś zaczynał i musiał się wszystkiego nauczyć. Price też. Z wiekiem i doświadczeniem tej mojej troski nad żółtodziobem jest mniej. Dakar i w ogóle rajdy pustynne szybko uczą, naprawdę. Jak nie łapiesz w lot i sam nie starasz się sobie pomóc, ułatwić życia, to długo w tej grze nie przetrwasz.

Widziałeś, jak ludzie się zmieniają podczas Dakaru?

Wiele razy. Inaczej. Widziałem, jak szybko Dakar weryfikuje ludzi. I to nie tylko zawodników. Myślisz, że przejechanie tego rajdu serwisówką jest proste? Jest koszmarne! Nikt normalny, bez pasji i wytrwałości nie pisałby się na to z własnej woli. Przytoczę słowa naszego przyjaciela, Jacka Czachora. Powiedział kiedyś, że „każdy ma swój Dakar”. Trafił w sedno. Nieważne, czy ruszasz na oes, jesteś mechanikiem, kierowcą kampera, czy menedżerem. Ten znój, to umęczenie, brak snu, ciągły pośpiech przy braku wypoczynku, one cię dopadną. Masz to, jak w banku. Pytanie, jak zareagujesz i co sobą pokażesz. Ja do tych słów Jacka dodaję jeszcze od siebie – chcesz kogoś poznać, ale tak naprawdę, chcesz wiedzieć, ile może znieść, jak radzi sobie ze stresem, wyczerpaniem, czy potrafi logicznie myśleć jadąc na oparach – zabierz go na Dakar.

* * *

Znasz pracownika zasługującego na wyróżnienie?

Uskrzydlij wybraną osobę z pracy za jej patenty na ogarnianie roboty. Wejdź na redbull.pl/patent i stwórz spersonalizowany certyfikat. Przesyłkę z graficznym trofeum uzupełnimy o dwie puszki Red Bull’a, aby jej patenty dostały dodatkowych skrzyyydeł.