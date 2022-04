Życie na fotach, czyli jak robić gwiazdom zdjęcia

Jeszcze wcześniej, pod koniec 2016 roku przeprowadziłam się na studia do Warszawy. W listopadzie rozstałam się z moim ówczesnym, pierwszym chłopakiem, co bardzo przeżyłam. Byłam wtedy tym ogromnie przytłoczona, jak i całą przeprowadzką z małego do dużego miasta. Nie miałam nikogo w Warszawie i byłam zdana tylko na samą siebie. Przez prawie dwa miesiące każdą wolną chwilę pomiędzy zajęciami spędzałam w łóżku z bardzo dużym załamaniem i niechęcią do życia. Studia psychologiczne, na które tak bardzo chciałam iść, okazały się niewypałem, Warszawa mnie przytłoczyła, jeszcze to rozstanie. Jakoś w tym czasie wyszedł album

, który wtedy bardzo uwielbiałam, pomimo że nigdy wcześniej nie słuchałam rapu. Któregoś dnia przeglądałam Instagrama, a że miałam „fazę” na Mesa, zwróciłam szczególną uwagę na to, kto robi mu te wszystkie super zdjęcia. W ten oto sposób trafiłam na profil Tomka Karwińskiego. Mój Instagram był wtedy pełen zdjęć zrobionych telefonem – a to gdzieś chodziłam po Wawie i zobaczyłam coś ładnego, a to jakiś wyjazd, zachody słońca, parę zdjęć było też z koncertów zrobionych telefonem z tłumu. Pewnej nocy coś mnie podkusiło, dostałam nagły impuls, by wysłać do Tomka wiadomość. Napisałam o tym, jak bardzo podobają mi się jego prace oraz czy jest szansa, by kiedyś zabrał mnie ze sobą na taką prawdziwą, profesjonalną sesję albo koncert, bo chciałabym bardzo zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Miałam nastawienie: „a dobra, niczego nie tracę, najwyżej napisze, żebym spadała na drzewo”. Jak bardzo się zdziwiłam, gdy następnego dnia odpisał mi miło i zaproponował, że może podpytać, czy mógłby mnie zabrać na akcję

, która będzie się kręcić za miesiąc. Zapytał, organizatorzy zgodzili się. Nagrania były na początku stycznia 2017 roku – to była edycja z udziałem m.in.

, Bedoesa, Reto, PlanBe... Nigdy wcześniej w życiu nie słyszałam o takich osobach! To tam poznałam pierwszych w moim życiu ludzi z branży artystyczno-muzycznej, hiphopowej. Tomek zapoznał mnie z Mateuszem Natalim z Popkillera, który później ogarniał mi akredytacje na wybrany przeze mnie koncert. W ten właśnie sposób, po prostu chodząc i robiąc zajawkowo zdjęcia na koncertach, zawalając jednocześnie studia psychologiczne, wrzucając foty na Insta i oznaczając danych raperów poznawałam kolejnych to ludzi. A tu się z kimś zapoznałam na backstage’u, a tam któryś z artystów zajarał się jakąś moją fotką z koncertu i poprosił o jej podesłanie. Z czystej zajawki tak to sobie szło, aż nie wiem kiedy doszło do miejsca, w którym jestem teraz. I idę po więcej.