Giemza przed Dakarem: kocham ten rajd!

Rajd Dakar zacznie się sobotnim prologiem, a już 3 stycznia karawana ruszy w dziką pustynię. Wśród uczestników nie zabraknie oczywiście Polaków. Nasz najlepszy motocyklista ostatniej edycji, Maciej Giemza , miał okazję potrenować ze światową czołówką. Opowiedział nam, co zaobserwował u najlepszych zawodników na świecie!

Tomek Dryła: Czekasz na 3 stycznia?

Maciej Giemza: Z utęsknieniem!

Czemu?

Bo to będzie pierwsza okazja od roku, żeby konkretnie pościgać się po pustyni (śmiech). Poprzedni rok był tak dziwny, zawiły i skomplikowany, że kolejnego Dakaru nie mogę się doczekać jeszcze bardziej, niż zwykle. Starałem się spędzać na motocyklu jak najwięcej czasu, gdzie się tylko dało i kiedykolwiek się dało. Łupałem kilometry przy każdej nadarzającej się okazji. Nawet, jeśli możliwa była tylko jazda wokół domu, to wyciskałem z niej wszystko, co mogłem. Ale nic nie zastąpi prawdziwej rywalizacji.

Wystartowałeś jednak w kilku imprezach, która najbardziej zapadła ci w pamięci?

Rajd Grecji na pewno będę wspominał bardzo fajnie. Startowałem tam pierwszy raz i od razu wygrałem, choć sama impreza trochę mnie zaskoczyła. Spodziewałem się bardziej pustynnego wyścigu, a okazało się, że korzystniej pewnie byłoby jechać tam mniejszym motocyklem, klasycznym enduro na przykład. Wtedy łatwiej pokonywałbym trudne, techniczne sekcje, a takich było sporo, bo roadbook prowadził przez kilka stromych, kamienistych zjazdów w trialowym stylu. Musiałem to ogarnąć dakarówką, dałem radę, więc na pewno ostatecznie była to dobra lekcja, no i kolejne kilometry.

Ile czasu spędziłeś w Arabii Saudyjskiej przed styczniowym Dakarem?

W sumie, na przełomie listopada i grudnia, dwadzieścia dni podzielone na dwa turnusy. Cieszyłem się z tych treningów ogromnie. Trenowałem wspólnie z całą właściwie światową czołówką, z którą za chwilę będę się ścigał. Byli fabryczni zawodnicy KTM, Hondy i Yamahy. Toby Price, Sam Sunderland, Matthias Walkner, Kevin Benavides, Pablo Quintanilla itd., sama śmietanka. Było z kim trenować i kogo podpatrywać.

Jak się czułeś w takim towarzystwie?

Doskonale! Jak ryba w wodzie (śmiech). To czysta przyjemność i wielka satysfakcja. Najbardziej uderzyło mnie to, że po każdym z nich widać jedno – że jedzie na Dakar, żeby go wygrać. To niesamowite. Człowiek uświadamia sobie przy nich, czym jest sport, poświęcenie, upór. Myślę, że mają znakomite podejście do tego, co robią w życiu.

Na co zwracałeś największą uwagę u tych wszystkich mistrzów?

Na etykę ich pracy. Podglądałem, jak wykonują swoje zadania – takie zadania, o których ja nie miałem pojęcia, że warto przywiązywać do nich tak wielką wagę. Przekonałem się, o jak wielu rzeczach myślą w trakcie treningów, jak wielką uwagę przykładają do szczegółów. To była wielka nauka. Teraz wiem, że poziom mojej jazdy zależy od znacznie większej liczby czynników, niż wcześniej zakładałem. Dlatego jestem pewien, że to był bardzo pożyteczny czas.

Skrzydła Pustyni w gotowości przed Rajdem Dakar 2021

Możesz podać jakiś przykład?

Rozmawiam z zawodnikiem, który ma już na koncie zwycięstwo w Dakarze. I on mówi mi, że poprzedniego poranka musiał o określonej godzinie coś zjeść, ale nie był w stanie zdobyć konkretnie tego, czego potrzebował, a to zapewne odbije się na jego dyspozycji właśnie teraz, po 30 godzinach. Szok! Właściwie każda gadka z tymi najlepszymi może wnieść wiele nowych i ważnych rzeczy. Oni po chwili zbaczają z głównego wątku, wchodząc w takie szczegóły, o których tobie się nawet nie śniło. Ale potem uświadamiasz sobie, że na tym właśnie polega mistrzostwo, że wielki wynik składa się z setek niuansów.

Sam Sunderland © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Wiele razy powiedziałeś mi, że Dakar jest dla ciebie przyjemnością. Ciężko to sobie wyobrazić, mając w głowie prawdziwe przecież zdanie, że to najtrudniejszy rajd świata…

Ale tak jest, naprawdę. Ja uwielbiam ten wyścig. Wstaję rano, patrzę na roadbook, widzę, że mam do przejechania np. 700 kilometrów i sam się do siebie śmieję. W sumie nie wiem, czemu tak jest. To na pewno najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny rajd, ale przed każdym odcinkiem specjalnym czuję się doskonale na samą myśl o wyzwaniu, które mnie czeka.

Maciej Giemza kocha Dakar © Orlen Team

Startowałeś w Ameryce Południowej, teraz drugi raz czeka na ciebie Arabia Saudyjska. Jak to oceniasz?

Mi ta Arabia podpasowała. Rajd był bardzo szybki i to mi się podobało. Zewsząd docierają głosy, że teraz będzie trochę wolniej, ale to wolniej i tak będzie pewnie szybsze, niż Peru, czy Boliwia. Ja nie narzekam, lubię szybko jeździć. W Ameryce co kilka dni rywalizowaliśmy w zupełnie innym krajobrazie, nie było czasu na nudę. W Peru wysokie wydmy, pełne słońce i piasek. W Boliwii wysoko, zimno i deszczowo. Zjechaliśmy do Argentyny, znowu było ciepło, ale już w innym terenie, więcej było dróg, kamieni. Arabia jest o wiele mniej urozmaicona, ale to nie znaczy, że nudna. Organizator stara się wyciągnąć z tego terenu, ile się da i na pewno nie powiem, że impreza jest nieciekawa. Jest po prostu inna.

Maciej Giemza Dakar 2020 © Orlen Team

Nakładasz sobie jakąś presję, celujesz w konkretny wynik?

Nigdy tego nie robię. Nawet kiedy startowałem w mistrzostwach Polski, to nie zakładałem przed wyścigiem scenariusza, który by mnie satysfakcjonował. Wiadomo, że chciałbym poprawić 17. miejsce z ostatniej edycji. Zbliżenie się do TOP10 to kolejne wielkie marzenie, ale to nie jest tak, że będę do tego dążył za wszelką cenę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, dam z siebie maksa, będę jechał tak szybko, jak tylko pozwoli mi mój organizm oraz poczucie bezpieczeństwa i chciałbym, żeby dało to lepszy wynik.

Kuba Przygoński © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Jak patrzysz na 6. miejsce Kuby Przygońskiego z 2014 roku, to jest rezultat w zasięgu polskiego zawodnika w najbliższych latach?

To nie jest jakiś abstrakcyjny wynik. Jest na pewno świetny i to mój sportowy cel na najbliższe lata. To nie będzie krótka i łatwa droga, ale droga, z którą chciałbym się zmierzyć. Jeśli Kuba był 6., to dlaczego ja nie mógłbym być? Lubię ciężko pracować i myślę, że mam niezły charakter, więc na pewno mogę walczyć o taki wynik w przyszłości.