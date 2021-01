Dakar. Rywalizacja o dużym ciężarze gatunkowym!

730 koni mechanicznych, siedemnastolitrowy silnik V8 z 32 zaworami, dwie turbosprężarki, 14 sekund do „setki” i mniej niż minuta do maksymalnych 183 km/h. Takie są parametry i osiągi dakarowego potwora – ważącej 10 ton ciężarówki Kamaz. Choć na starcie staną pojazdy dwunastu producentów, to właśnie bestie z Tatarstanu, jak zwykle, znów będą faworytami.

Team Kamaz Master od lat dominuje na Rajdzie Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

W XXI wieku tylko czterokrotnie w rywalizacji ciężarówek na Dakarze nie triumfowały Kamazy. Dwukrotnie, w 2012 i 2016 roku, wygraną w najtrudniejszym rajdzie świata wydarł Rosjanom Holender, Gerard de Rooy w Iveco. W ostatniej edycji najlepszy był Andriej Karaginow, a w trzech poprzednich Eduard Nikołajew. Nikołajew, pięciokrotny zdobywca złotego Beduina, zmienił swoją funkcję w zespole. Nie będzie już startował, zajmie się natomiast pomocą młodszym zawodnikom, by Kamaz utrzymał dominację w kolejnych latach. Idzie więc drogą legendarnego Władimira Czagina. „Car” ma na koncie aż siedem zwycięstw w Dakarze, a od kilku lat jest głównym menedżerem najbardziej utytułowanego zespołu.

KAMAZ © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

„Dla Kamaza Dakar to najważniejsza impreza w roku. Cały trud fabryki i zespołu kierunkowany jest na zwycięstwo w tym rajdzie. Jesteśmy dumni, że możemy pisać tak wyjątkową historię na tej imprezie. Każdy w teamie daje z siebie wszystko i poświęca własne ambicje, by wygrała jedna z naszych ciężarówek. Kamaz to legenda Dakaru, robimy, co w naszej mocy, by utrzymać dominację” – deklaruje Czagin.

Car Dakaru - Vladimir Chagin © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Czagin, który swój ostatni Dakar wygrał dokładnie dekadę temu, podczas najbliższej edycji będzie obchodził swoje 50. urodziny i na pewno zechce natchnąć swoich młodszych kolegów do walki. Kolejne zwycięstwo Kamaza byłoby pewnie dla niego najlepszym prezentem. Powalczą o nie doświadczeni, byli zwycięzcy Andriej Karaginow i Ajrat Mardiejew, drugi w ostatnim rajdzie Anton Szibałow, oraz najmłodszy w ekipie Dmitrij Sotnikow, który też ma w swoim CV dwa drugie miejsca w poprzednich latach. Ta czwórka wygrała łącznie aż 31 dakarowych odcinków specjalnych. Warto wspomnieć, że wielki Czagin bywał wielokrotnie w Polsce i ma z naszego kraju kilka miłych wspomnień.

Władimir Chagin © Denis Klero/Red Bull Content Pool

„W Polsce spędziłem swoją pierwszą noc poza Związkiem Radzieckim (śmiech). To było w drodze na testy we Francji. Nadal mam u was wielu przyjaciół i utrzymuję z nimi kontakt. Co ciekawe, właśnie w Polsce pierwszy raz wystartowałem oficjalnie jako kierowca fabryczny zespołu Kamaz Master. To był Rajd Jelcza, w 1988 roku” – wspomina Czagin.

Kamaz © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Pustynny potwór pali litr ropy na… kilometr! Kamaz ma dwa 450-litrowe zbiorniki i może przejechać na nich niespełna 800 kilometrów. Napęd ma oczywiście na cztery koła, a każde z nich oparte jest na dwóch piórowych resorach. Za pomocą małej, sportowej kierownicy i 16-biegowej skrzyni drajwer może prowadzić ten pojazd w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach terenowych i – jak zapewnia producent – w temperaturze od minus 30 do plus 50 stopni Celsjusza! Wnętrze kabiny wzmocnione jest oczywiście klatką bezpieczeństwa, trzyosobowa załoga siedzi na specjalnie profilowanych fotelach Sparco, a z tyłu znajduje się kilka kół zapasowych i sprzęt potrzebny przy ich wymianie.