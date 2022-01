Taki Dakar mogliście przegapić. Czy wiedzieliście, że… ?!

Rywalizacja jak zwykle była pasjonująca, a walka o zwycięstwo w niektórych kategoriach toczyła się do ostatnich metrów. Dakar to jednak nie tylko bezbłędna jazda i wspaniałe zwycięstwa. Wiele interesujących rzeczy dzieje się na dalszych pozycjach, a nawet… przed startem imprezy! Wybraliśmy dla was 10 niecodziennych faktów oddających, jak trudny, skomplikowany, nieprzewidywalny, ale i wyjątkowy jest Dakar.

), także miał pozytywny wynik testu. Zdecydowano, że zastąpi go Kellon Walch. Amerykanin dotarł do Dżuddy w dniu startu rajdu, a z De Meviusem spotkał się… na trasie dojazdówki do pierwszego odcinka specjalnego! Załoga De Mevius/Walch, która poznała się kilkadziesiąt minut przed wyjazdem na czasówkę, zajęła na niej 4. miejsce!

wygrał 4. edcinek specjalny 44. Rajdu Dakar i było to jego 44. etapowe zwycięstwo w tej imprezie. Brakowało mu wtedy 4 wygranych oesów do słynnego Stephane’a Peterhansela (miał wtedy 48 triumfów na koncie). Kilka dni później Katarczyk zapewnił sobie kolejne zwycięstwo w Dakarze – oczywiście… czwarte

Dmitrij Sotnikow wygrał w ostatnim Dakarze 4 odcinki specjalne. Szczególnie zaimponował szybkością na 8. etapie. 395 kilometrów oesu na trasie z Al Dawadimi do Wadi Ad Dawasir Rosjanin pokonał w 3 godziny 56 minut i 42 sekundy, a to oznacza, że przez blisko 400 kilometrów jego Kamaz pędził po pustyni ze średnią prędkością 100,13 km/h! Zwycięzca w klasie samochodów, Mattias Ekstrom na tym samym etapie zanotował średnią prędkość 106,11 km/h, a najlepszy wśród motocyklistów Sam Sunderland był zaledwie o niespełna 3 km/h szybszy od ciężarówki Sotnikowa!

