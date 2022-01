Dakar na mecie: Przygoński szósty, Nasser dominator, Polacy wysoko

Po dwóch drugich miejscach w Dakarze na tron, w spektakularnym stylu, wrócił

. Katarczyk totalnie zdominował rywalizację, był do bólu skuteczny, powtarzalny i właściwie bezbłędny. Kiedy inni walczyli i zmieniali się pozycjami, wygrywali oesy i spadali z hukiem w dół generalki, szarpali się między sobą, urywali koła i rzucali się w szaleńcze pościgi - Nasser… był wręcz nudny. Ani na moment nie oddał inicjatywy w rajdzie – wygrał prolog i od pierwszego do ostatniego dnia prowadził w klasyfikacji generalnej! To czwarty wygrany Dakar zawodnika z Kataru. Drugiego w klasyfikacji

(wygrał 2 odcinki specjalne) wyprzedził o blisko 28 minut. Francuz wyrównał swój najlepszy wynik w Dakarze z 2017 roku. Podium uzupełnił

Jazeed Al-Rajhi

– to życiowy sukces Saudyjczyka.