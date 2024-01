Dakar na półmetku. Po nocy w piachu pora na krótki odpoczynek

46. edycja Dakaru nawiązała do tych wyjątkowych, niezwykle trudnych, ale też bardzo emocjonalnych chwil Sabine’a. Zawodnicy pierwszy raz przejechali etap maratoński w formacie 48H Chrono. W czwartek rano karawana wyruszyła z Al Hofuf w kierunku

Na terenie piaskowego oceanu zawodnicy mieli do pokonania blisko tysiąc kilometrów, w tym ponad 600 odcinka specjalnego! Mieli na to dwa dni, ale… nie wiedzieli, gdzie spędzą noc! Po wybiciu ustalonej godziny każdy zawodnik musiał zjechać do najbliższego, jednego z siedmiu quasi-biwaków. Panowały tam iście spartańskie warunki. Zawodnik dostawał namiot, śpiwór, 6 litrów wody i dwie racje żywieniowe. Nie było kuchni, pryszniców, toalet, prądu. Dodatkowo, wszyscy byli całkowicie odcięci od informacji – chociaż spędzali noc razem, nie znali wyników, nie wiedzieli, kto prowadzi, kto dotarł do danego biwaku, a kto musiał się wycofać. Nie mieli też oczywiście dostępu do pomocy mechaników. Totalna odcinka. Następnego ranka śmiałkowie mogli ruszyć do mety odcinka i udać się na biwak w Rijadzie, by odpocząć. Nieważne, czy jesteś zapaleńcem i walczysz o ukończenie Dakaru, czy nazywasz się pan Carlos Sainz – zasady były równe dla wszystkich.