Dakar 2024: nowa trasa i formaty. Co czeka uczestników najbliższej edycji?

Czas płynie niemal tak szybko, jak na odcinku specjalnym. Wydawać by się mogło, że dopiero co ekscytowaliśmy się przeprowadzką Dakaru z Ameryki Południowej na Półwysep Arabski, tymczasem… przed nami już 5 edycja rajdu w Arabii Saudyjskiej! Czeka nas wyjątkowa edycja. Sprawdź, co już teraz wiemy o trasie styczniowego Dakaru!

Jak zwykle uczestnicy najtrudniejszego terenowego rajdu świata przez dwa tygodnie pokonają wiele tysięcy kilometrów. 5 tysięcy będą liczyć odcinki specjalne – czasy osiągane na tych etapach zostaną zaliczone do klasyfikacji generalnej. Aż 60% z nich będzie zupełnie nowych, a to znaczy, że zawodnicy pierwszy w raz w historii wjadą w mnóstwo interesujących i jednocześnie szalenie trudnych do pokonania miejsc.

