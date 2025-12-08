Gwiazdy Rajdu Dakar 2026! Na starcie mnóstwo sław i wielkie powroty.

Przed nami 48. Rajd Dakar, siódmy rozgrywany na bezdrożach Arabii Saudyjskiej. W imprezie wystartuje rekordowa liczba reprezentantów Polski, a rajdowy świat z zapartym tchem będzie śledził zarówno wielkie nazwiska, jak i nowe twarze. Zaproponowana trasa zapewnia wielkie emocje - będzie testem dla maszyn i ludzi, niezależnie od ich sławy, osiągnięć i doświadczenia. Poznaj największych faworytów i tych, którzy mogą pozytywnie zaskoczyć w debiucie!

01 Klasa Ultimate

Ford Performance

Zespół Ford M-Sport jest gotowy na kolejne wyzwanie © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Powrót amerykańskiego giganta na Dakar wypadł bardzo solidnie. W styczniu 2025 Ford Raptor T1+ z silnikiem V-8 dowiózł kilka załóg na czołowych miejscach. Nani Roma i Mattias Ekström wygrywali etapy, a ten drugi ukończył rajd na podium w klasyfikacji generalnej. Do TOP5 załapał się jeszcze młody Mitch Guthrie Jr. Ford wraca do Saudi z identyczną, piekielnie mocną ekipą. Liderem znów będzie wielki Carlos Sainz.

Dwukrotny Rajdowy Mistrz Świata i czterokrotny zwycięzca Dakaru nie ukończył ostatniej edycji i na pewno zrobi wszystko, by tym razem znów być na szczycie. Na fotelu pilota ponownie usiądzie Lucas Cruz, choć podczas ostatnich testów w Hiszpanii "El Matador" jako nawigatora sprawdzał... swojego syna, kierowcę F1, Carlosa Sainza Juniora!

Ojciec i syn bawili się doskonale, ale senior zastrzegł, że nigdy nie będzie pilotem syna, jeśli ten zdecyduje się na rajdy. "Po pierwsze, nie byłoby to zbyt dobre dla naszych relacji, a po drugie - dla mojego zdrowia! Nie czuję się też na tyle kompetentny, by wykonywać robotę nawigacyjną na najwyższym poziomie. Mam wielki szacunek do pilotów i ich pracy. Ja na pewno nie potrafiłbym robić tego tak sprawnie, jak oni" - wyjaśnił Sainz.

Po swoim pierwszym podium w Rajdzie Dakar, Ekström powraca na trasę z jeszcze większymi aspiracjami. "Celem jest wygranie tego Dakaru. W zeszłym roku posmakowaliśmy podium, teraz mamy potencjał, by walczyć o pełną pulę. Potrzebujemy dwóch tygodni czystego ścigania, choć wiem, że na Dakarze bywa o to trudno" - mówi kierowca, który zdobył już tytuły w DTM i rallycrossie.

Mattias Ekström chce wygrać Dakar 2026 r. © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Mitch Guthrie Jr. jest jednym z najlepszych wychowanków programu Red Bull Off-Road Junior Team USA. Po zdominowaniu klasy buggy, przebojowo wbił się do ścisłej czołówki w Ultimate i już w drugim podejściu uznawany jest za jednego z faworytów do podium. W zespole jest też doświadczony Nani Roma, który w styczniu dał Fordowi pierwsze etapowe zwycięstwo po powrocie na Dakar." Rywalizacja w Arabii Saudyjskiej przypomina mi stary, dobry, afrykański Dakar. Całe dnie na pustyni, ściganie, piach... to wszystko przywraca wiarę w prawdziwego ducha tego rajdu" - zachwyca się Roma.

Dacia Sandriders

Dacia przywiezie na Dakar nowe auto © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Dacia debiutowała w Dakarze w styczniu 2025 roku i nie zamierza odpuszczać. Na kolejnym morderczym maratonie stawi się z nowym samochodem i jeszcze mocniejszą załogą, bo ekipę wzmocni kolejny kandydat do podium.

Ekipę Sandriders znów powiedzie przez pustynię pięciokrotny zwycięzca Rajdu Dakar, Nasser Al-Attiyah, a zespół wzmocni sam Sébastien Loeb, który właśnie wygrał prestiżowy Rajd Maroka i marzy o pierwszym triumfie w najważniejszej imprezie sezonu. Dziewięciokrotny mistrz WRC wygrywał etapy Dakaru, ale w klasyfikacji generalnej nigdy nie był na czele.

"Maroko wyszło nam znakomicie. Mieliśmy dobry rytm od samego początku. Żadnych błędów, żadnych problemów, świetna nawigacja i znakomite tempo" - powiedział Loeb po Rajdzie Maroka. "Czuliśmy się naprawdę dobrze w nowym aucie i mogliśmy cisnąć od samego początku. To był dla nas idealny rajd i dobre przygotowanie do Dakaru".

Warto dodać, że w zespole Dacii bardzo ważną rolę odgrywa nasz rodak, Tomasz Jermołaj . Ekipa będzie potrzebować więcej miejsca na biwaku, bo do składu dołączają Cristina Gutiérrez, mistrzyni klasy Challenger z 2024 roku oraz Lucas Moraes, który zajął trzecie miejsce w swoim debiutanckim Rajdzie Dakar w 2023 roku i wygrał etapy w każdej ze swoich trzech dotychczasowych imprez.

Toyota Gazoo Racing

Toby Price, Henk Lategan i Seth Quintero © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Duże zmiany nastąpiły w zespole Toyota Gazoo Racing. Ze styczniowego składu w załodze został tylko Seth Quintero. Młokos, który przeszedł do historii wygrywając 12 z 13 etapów klasy Challenger w edycji 2022 zamierza pokazać klasę także w klasie Ultimate. Jego pilotem będzie zwycięzca AMA Supercross, Andrew Short.

"Dakar 2026 będzie testem dla całego zespołu. Ilość pracy, jaką włożyliśmy w drugą połowę sezonu była naprawdę imponująca i nie mogę się doczekać, aby wykorzystać naszą doświadczenia w Arabii Saudyjskiej. Czuję się sprawny, pewny siebie i gotowy na wszystko, co Dakar ma do zaoferowania" - deklaruje Quintero.

Seth Quintero mierzy bardzo wysoko © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Do Toyoty przeszedł Henk Lategan. Kierowca z RPA ma już na koncie zwycięstwa etapowe w Dakarze i triumf w domowym Rajdzie Safari.

Prawdziwym game-changerem może być Toby Price. Australijczyk, który dwukrotnie wygrał Dakar na motocyklu wie wszystko o tym rajdzie. Stworzy załogę z innym byłym motocyklistą, Armandem Monleónem i zrobi wszystko, by zostać czwartym zawodnikiem w historii, który wygrał Dakar w kategorii motocykli i samochodów.

"Tego uczucia nie da się podrobić i zastąpić czymkolwiek innym. Dakar na tym poziomie to coś, czego doświadcza bardzo mała grupa ludzi i jestem niezmiernie wdzięczny Toyocie, Red Bullowi i wszystkim naszym partnerom za umożliwienie mi udziału w tym wydarzeniu" - mówi Price. "Naprawdę nie mogę się doczekać powrotu na Dakar. Współpraca z Armandem jest niesamowita. Wnosi do ekipy wiele bezcennego doświadczenia i naprawdę wierzę, że mamy wszystko, aby osiągnąć wielkie rzeczy".

X-raid

Guillaume de Mévius w barwach X-raid © Simon Bauchau/Red Bull Content Pool

Guillaume De Mévius ma już na koncie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Dakar, a teraz powalczy o pełną pulę z zespołem X-raid, za kierownicą MINI JCW Rally. Belg jest czwartym kierowcą Red Bull Off-Road Junior Team, który awansował do klasy Ultimate. Po jego prawej stronie znów usiądzie czterokrotny zwycięzca Dakaru, Mathieu Baumel.

02 EBRO Audax Motorsport

Laia Sanz. Jedyna taka dziewczyna na świecie. © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Na jednego z debiutantów warto zwrócić szczególną uwagę. Na Dakar wraca marka Ebro. Hiszpanie wznowili działalność w kooperacji z chińskim gigantem, Chery. Model EBRO s800-XRR T1+ poprowadzi najbardziej doswiadczona kobieta w historii Dakaru, Laia Sanz.

Hiszpanka wygrywała wśród motocyklistek w 11 kolejnych edycjach Rajdu Dakar i przesiadła się do samochodu. Jej seria ukończonych rajdów stanęła na pechowej "trzynastce", bo w poprzedniej imprezie po raz pierwszy nie dojechała do mety. Teraz bierze na siebie ogromną odpowiedzialność - będzie liderką nowego zespołu i poprowadzi prototypowe auto. Jej pilotem będzie Taye Perry. Wspólnie stworzą duet, którego poczynania warto śledzić od samego początku.

03 Klasa Challenger

Saudyjka Dania Akeel zna teren, przez który powiedzie styczniowy Dakar lepiej niż ktokolwiek inny. Debiutowała w 2025 roku i od razu wygrała 10., najtrudniejszy etap całej edycji. Jej postawa w klasie Challenger wzbudziła szacunek i podziw.

Dania Akeel chce wygrywać etapy i namieszać w klasie Challenger © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Akeel chce w przyszłości ścigać się z najlepszymi. Ważnym krokiem w realizacji tego celu ma być zajęcie czołowego miejsca w klasie Challenger. Po zajęciu trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Świata FIA, jest pewna siebie i zdeterminowana.

Zwycięzca klasy Challenger z 2025 roku, Argentyńczyk Nico Cavigliasso, zapowiada walkę o obronę tytułu. Nie będzie to łatwe, bo do samochodu przesiadł się dwukrotny zwycięzca Dakaru na motocyklu, Kevin Benavides. Argentyńczyk ma wszystko, by wywrócić porządek w tej klasie do góry nogami.

Kevin Benavides zadebiutuje w klasie Challenger © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Klasa SSV

Francisco "Chaleco" López drugi raz wystartuje na bezdrożach Arabii Saudyjskiej. Chilijczyk jest ikoną w swojej ojczyźnie - był gwiazdą w czasach Dakaru rozgrywanego w Ameryce Południowej. Mając na koncie zwycięstwa w klasach Challenger i SSV, ma wiele atutów, by myśleć o triumfie na Bliskim Wschodzie, za sterami Can-Am Mavericka R.

05 Motocykliści

Zespół fabryczny Red Bull KTM Factory Racing © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

Kariera Daniela Sandersa przypomina hollywoodzki scenariusz. Chłopak, który dorastał na farmie w Australii, poprowadził reprezentację narodową do zwycięstwa w Six Days Enduro, a w trzecim podejściu do Dakaru zwyciężył, prowadząc w klasyfikacji generalnej od pierwszego do ostatniego dnia!

Piorunujący sukces umożliwiło przejście do zespołu Red Bull KTM Factory Racing. "Chucky" wygrał w styczniu pięć etapów, w tym trzy pierwsze, wygrywając rajd z przewagą blisko 9 minut. Po krótkim odpoczynku nie zwolnił tempa - sięgnął po tytuł rajdowego mistrza świata FIM, wygrywając cztery z pięciu imprez w kalendarzu.

Daniel Sanders wygrywa Dakar © Flavien Duhamel

"Wiem, że jeżdżę dobrze, a kiedy jeżdżę dobrze, jestem szybki" - powiedział Sanders po zdobyciu tytułu. "Ciągle są rzeczy, nad którymi muszę popracować, ale wiem, co chcę poprawić. Nie chodzi tylko o stronę fizyczną, ale także psychiczną. Sezon był niesamowity, całemu zespołowi należą się wielkie słowa podziękowania. Nic nie da tym ludziom większej radości, niż moja dobra jazda w Saudi".

Kolegą Sandersa w Red Bull KTM Factory Racing Team będzie Luciano Benavides. Młodszy brat Kevina wygrał w ostatniej edycji Dakaru dwa etapy i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Były rajdowy Mistrz Świata FIM jest zdeterminowany, aby zostać drugim w rodzinie Benavidesów zwycięzcą Rajdu Dakar.

W rekordowo licznej reprezentacji Polski będzie też oczywiście Konrad Dąbrowski, najlepszy polski motocyklista od czasów Kuby Przygońskiego. Po niedawnych zwycięstwach w Katarze i Dubaju zawodnik Duust Rally Team liczy na kolejny ważny krok w kierunku czołowej "dziesiątki". Dotąd wystartował w trzech edycjach i każdą kolejną ukończył na lepszej pozycji.

Konrad Dąbrowski © Duust Rally Team

06 Nie przegap Rajdu Dakar 2026

Siódma edycja Dakaru w Arabii Saudyjskiej rozpocznie się 3 stycznia w Yanbu i zakończy w tym samym mieście 17 stycznia . 13 odcinków specjalnych sprawdzi technikę, wytrzymałość, umiejętności nawigacyjne i odporność kilkuset zawodników. Spodziewajcie się niespodziewanego!