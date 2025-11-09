Polska karawana. Rekordowa ekipa „Biało-Czerwonych” w Dakarze 2026!

W pierwszą sobotę nowego roku z saudyjskiego Yanbu wystartuje Rajd Dakar. Kolejna edycja kultowej imprezy sprawdzi uczestników w kilku nowych lokacjach Arabii Saudyjskiej. Wśród setek śmiałków, którzy zmierzą się w najtrudniejszym offroadowym wyścigu świata, znajdzie się rekordowa liczba reprezentantów Polski! Znamy już ich numery startowe.
W 48. edycji Dakaru (7. rozgrywanej na saudyjskich bezdrożach) weźmie udział aż 29 polskich zawodników, którzy stworzą załogi 17 pojazdów. W zyskującej rok do roku na popularności klasie Dakar Classic będziemy mieli 5 załóg z naszymi ludźmi na pokładzie (3 auta oraz 2 ciężarówki skonstruowane w XX wieku):
#704 Tomasz Staniszewski/Stanisław Postawka
#764 Paweł Kośmiński/Bartosz Balicki
#780 Mariusz Pietrzycki/Kamil Jabłoński
#902 Tomasz Białkowski/Dariusz Baśkiewicz/Adam Grodzki
#918 Robert Thiele/Rudolf Willner/Maciej Klocyk
Kategoria Classic, sprawdzająca umiejętności nawigacyjne i regularność w jeździe może być świetną okazją do rozpoczęcia swojej przygody z prawdziwym Dakarem. W ten sposób zaczynali m.in. bracia Zoll, którzy po świetnym debiucie w „klasykach”, w styczniu po raz drugi wystartują w klasie Challeneger, w której będziemy mieli dwie nasze załogi:
#325 Piotr Beaupre/Jarosław Kazberuk
#326 Łukasz Zoll/Michał Zoll
W najlżejszych pojazdach czterokołowych, klasie SSV, weźmie udział trzech naszych reprezentantów: jeden kierowca i dwóch pilotów – wśród nich Maciej Giemza, który zaczynał swoją dakarową przygodę na motocyklu.
#428 Maciej Oleksowicz/Marcin Sienkiewicz
#433 Hassan Jameel/Maciej Giemza
W wadze ciężkiej wystartuje najbardziej doświadczony w historii Dakaru Polak, Jacek Czachor. Jego osiągnięcia w najtrudniejszym rajdzie świata budzą respekt na całym paddocku. Czachor brał udział w Dakarze w Afryce, Ameryce Południowej i Arabii Saudyjskiej. 13 razy wystartował motocyklem i za każdym razem dojeżdżał do mety, dwukrotnie kończąc zmagania w TOP10. Potem przesiadł się na fotel pilota – przejechał pod dwie edycje z Markiem Dąbrowskim i Magdaleną Zając w samochodzie, a w ostatniej edycji prowadził Piotra Beaupre w klasie Challenger. W styczniu Czachor zadebiutuje w ciężarówce, pilotując Dariusza Łyska. Mechanikiem ekipy będzie nie mniej doświadczony Darek Rodewald, który ma na koncie 3 zwycięstwa w Dakarze.
#621 Dariusz Łysek/Jacek Czachor/Dariusz Rodewald
Naszych zawodników nie zabraknie także w najbardziej prestiżowych zestawieniach. Autami w klasie Ultimate pojadą Goczałowie, z najmłodszym zwycięzcą w historii (1. miejsce w klasie SSV w 2023 roku), Erykiem na czele.
#205 Eryk Goczał/Szymon Gospodarczyk
#206 Marek Goczał/Maciej Marton
#209 Michał Goczał/Diego Ortega
Rodzinne historie okraszą także udział naszych motocyklistów. Najlepszy z nich, Konrad Dąbrowski, kontynuuje drogę wytyczoną przez ojca, rajdowego mistrza świata, Marka. Konrad ukończył wszystkie edycje, w których startował i z roku na rok notuje progres – w ostatnim Dakarze zajął znakomite, 16. miejsce w klasyfikacji generalnej (od czasów Kuby Przygońskiego żaden z polskich motocyklistów nie pojechał lepiej).
W buty taty wejdzie także Filip Grot. Debiutant wystartuje 11 lat po swoim ojcu, Pawle, który był pilotem ciężarówki prowadzonej przez Grzegorza Barana w południowoamerykańskiej edycji 2014.
Swój debiut w Dakarze zaliczy także Robert Przybyłowski, a 3. raz na saudyjskie bezdroża ruszy Bartłomiej Tabin.
#26 Konrad Dąbrowski
#47 Bartłomiej Tabin
#76 Robert Przybyłowski
#123 Filip Grot