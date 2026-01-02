Sanders znów jest głodny, a to nie wróży najlepiej jego rywalom!

W ciągu dziesięciu poprzednich lat rywalizacja motocyklistów w Dakarze przeszła istną rewolucję. Aż trudno uwierzyć, jak wiele zmieniło się w stawce w porównaniu do wcześniejszej dekady. W latach 2016-2025 największy rajd świata wygrało sześciu różnych zawodników, na trzech markach motocykli, a żaden z nich nie był w stanie obronić w tym czasie tytułu. W edycjach 2005-2015 (rajd nie odbył się w 2008 roku) triumfowało tylko dwóch zawodników - Marc Coma i Cyril Despres - wszystkie wygrane zgarnął KTM, a obaj zwycięzcy wygrywali rok po roku.

. „Chucky” najpierw błyskawicznie zawojował klasyczne enduro, a potem wszedł z drzwiami do elity, zajmując fenomenalne, 4. miejsce w swoim pierwszym Dakarze, w 2021 roku. Kiedy wydawało się, że podium w generalce jest kwestią czasu, Australijczyk zbierał twardą dakarową szkołę przez trzy kolejne lata, by odpalić na dobre w 2025 roku!

„Wszystko poszło dosłownie perfekcyjnie i ciężko wyobrazić sobie lepszy scenariusz. Na początku byłem w stanie narzucić bardzo ostre tempo i w pierwszych dniach powiększałem przewagę, co pozwoliło mi w dużej mierze kontrolować wyścig taktycznie. Dobrze nawigowałem, motocykl spisywał się bez zarzutu, zespół pracował znakomicie, po prostu wszystko zafunkcjonowało idealnie” – wspominał kilka tygodni po zwycięstwie Sanders.

