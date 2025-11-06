Dakar 2026: Co już wiemy, czego nie wiemy, a czego się domyślamy?

48. edycja kultowego Rajdu Dakar zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, że na uczestników czeka kilka nowinek organizacyjno-regulaminowych. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów trasy, ale znamy ogólny zarys pętli i jej przybliżoną długość. Nikt nie zdradza, gdzie dokładnie wjedzie karawana, jednak mamy już pewność, gdzie… nie wjedzie! Bez żadnych wątpliwości pewne jest jedno – będzie to najtrudniejszy rajd terenowy w kalendarzu sezonu 2026!

Zrobiliśmy reaserch w środowisku rajdowym i zebraliśmy dla was dostępne na ten moment informacje. Swoimi komentarzami podzielił się z nami Konrad Dąbrowski. Najlepszy polski motocyklista na Dakarze od czasów Kuby Przygońskiego (6. miejsce w 2014 roku) zdradził kilka plotek krążących wśród zawodników. Sami jesteśmy ciekawi, które z nich okażą się prawdziwe! Wieści podzieliliśmy na trzy kategorie.

Dakar 2025 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Co wiemy:

Wiemy, że 7. saudyjska edycja Dakaru zostanie rozegrana w dniach 3-17 stycznia. Karawana pokona około 8 tysięcy kilometrów, w tym 5 tys. km odcinków specjalnych. Trasa będzie miała formę pętli ze startem i metą w Yanbu. Zawodnicy spenetrują zachodnią i centralną Arabię Saudyjską i wjadą w prowincje Al – Bahah, Aseer oraz Jizan nad Morzem Czarnym. W rejonach tych dominują tereny górzyste, rozległe doliny, koryta wyschniętych rzek i pustynie kamieniste, a ciekawostką jest fakt występowania rzadkiej w tym kraju naturalnej roślinności.

Konrad Dąbrowski na odcinku specjalnym © Duust Rally Team

Wiemy, że tym razem rajd nie wjedzie w największą piaszczystą pustynię świata, Empty Quarter .

„Szkoda, że zabraknie Pustej Ćwiartki, bo ja w tym terenie czułem się znakomicie. Powodów jest pewnie kilka i to na pewno dość złożony temat. Jazda w tym terenie była na pewno bliska pierwotnemu duchowi tego rajdu i rozpalała wyobraźnię, ale trzeba uczciwie przyznać, że organizacja ścigania w Empty Quarter stanowiła nie lada wyzwanie. To niezwykle trudny teren, szczególnie dla aut i ciężarówek – jeśli duży pojazd utknął na jednej z bezkresnych wydm, bardzo ciężko było go wydostać i dostarczyć na biwak, bo tam właściwie nie ma żadnych dróg, żadnych stałych szlaków. Dodatkowym utrudnieniem jest brak łączności. Nie ma tam internetu i zapewnienie komunikacji wymaga karkołomnej gimnastyki. Ja w trakcie etapów na Empty Quarter nie mogłem w żaden sposób komunikować swoich wyników i wrażeń na social mediach, dzielić się informacjami z kibicami. Dla organizatora stała obecność w mediach jest bardzo istotna, więc może także ten aspekt miał znaczenie”? – zastanawia się Konrad Dąbrowski.

Czego nie wiemy:

Nie wiemy, gdzie dokładnie poprowadzi szlak Dakaru. Konferencja prasowa, podczas której dyrektor rajdu, David Castera, przedstawi więcej szczegółów, zaplanowana została na końcówkę listopada. Do tego czasu skazani jesteśmy na domysły.

Daniel Sanders w drodze po zwycięstwo na Rajdzie Dakar 2025 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Nie wiemy, jak organizator rozłoży akcenty terenowe. Spodziewamy się, że miejsce monumentalnych wydm zajmą sekcje z pustynią kamienistą, drogi szutrowe oraz połacie wydm mniejszych, ale bardzo miękkich i sypkich.

„Nie sądzę, by po tylu latach w Saudi zaskoczono nas jakimś rodzajem terenu. Przejechaliśmy już ten kraj niemal wzdłuż i wszerz, więc wiemy, czego się spodziewać. Pozostaje pytanie, w którą stronę pójdzie rajd? Mam nadzieję, że duże wydmy nie znikną całkowicie i będzie można się wykazać w głębokim piachu” – mówi Dąbrowski.

Czego się domyślamy:

Domyślamy się, że rajd będzie bardzo trudny nawigacyjnie. Od kilku edycji Castera jakby stawiał sobie za punkt honoru, by pogubić na pustyni nawet najlepszych specjalistów od nawigacji. Społeczność zawodnicza spekuluje, że odcinki będą długie i skomplikowane.

„Dyskutujemy, wymieniamy się zasłyszanymi informacjami i wynika z nich, że pierwszy odcinek ma być rozgrzewkowy, stosunkowo prosty. Wcześniej początek dawał wycisk, był niebezpieczny i dla kilku zawodników źle się to skończyło. Teraz ma być inaczej, ale tylko na początku. Kolejne oesy zapowiadają się bardzo ciężko – mają liczyć po 400 kilometrów i sprawdzać umiejętności nawigacyjne. Tendencja od kilku lat jest jasna – trasy są coraz trudniejsze i rzadko opuszczamy strefy skomplikowane nawigacyjnie. Wygląda na to, że Castera chce zmniejszać średnią prędkość, licząc na poprawę bezpieczeństwa” – zdradza 16. w klasyfikacji generalnej tegorocznego Dakaru Konrad Dąbrowski.

Spartańskie warunki biwaku podczas maratonu 48 Chrono © DPPI/Red Bull Content Pool

Domyślamy się, że swój kształt zmienią odcinki maratońskie. W poprzednich edycjach maratony dzieliły się na dwa typy. W 48 Chrono zawodnicy zatrzymywali się pierwszego dnia takiego oesu na improwizowanym biwaku , do którego udało im się dotrzeć o wyznaczonej godzinie. Po noclegu w spartańskich warunkach, kończyli maratoński etap, pokonując pozostałą część dystansu. W klasycznym maratonie wszyscy docierali na jeden, porządnie zorganizowany biwak. Tym razem podwójne odcinki mają być dwa – w formule tradycyjnego maratonu, ale przy biwakach w stylu Chrono 48.

Konrad Dąbrowski w akcji © Duust Rally Team

„Takie chodzą słuchy, podobno to już przesądzone. Będziemy wszyscy docierać na jeden biwak, ale ma być on niezwykle surowy. Nie będziemy mieli żadnych ubrań na zmianę, żadnych toalet ani prysznica, nie będzie stołówki i jakichkolwiek udogodnień, żadnej obsługi, czy pomocy technicznej. Dostaniemy tylko namiot i śpiwór oraz wojskową rację żywnościową. Nie będzie to żadne zaskoczenie, ale dwa takie biwaki to już coś nowego i kolejne wyzwanie tego rajdu” – tłumaczy Dąbrowski.

Tytułu mistrzowskiego wśród motocyklistów będzie bronił Australijczyk, Daniel Sanders.