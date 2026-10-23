Dakar wraca do Afryki! Rajd zatacza wyjątkową pętlę

„To na pewno będzie wyjątkowe doznanie, bo większość obecnych zawodników nie miała okazji startować w kolebce Dakaru, czyli w Afryce. Teraz czeka nas powrót do korzeni, do ducha tej imprezy i jego legendy. Przyjęliśmy tę informację z radością. Mogę powiedzieć, że świat rajdowy się cieszy, wszyscy są bardzo podekscytowani. My, podobnie jak większość czołowych ekip, spędziliśmy ostatnio w Maroku sześć tygodni - na treningach i podczas

. Ten kraj daje niesamowite możliwości i zapisał się w historii tego rajdu złotymi zgłoskami” – dodaje Filip Dąbrowski.