Dakar dla fotografa – wyścig z czasem, w którym… potrzeba szczęścia!

Pracując wiele lat z czołowymi zawodnikami Red Bulla, nauczyłem się, by jak najszybciej rozpoznać, co lubią, a czego we współpracy nie akceptują. Kierowcy są ciągle na świeczniku, stale pod presją, mnóstwo ludzi wymaga od nich wielu rzeczy, z którymi zwykły śmiertelnik by sobie nie poradził. A oni muszą. Trzeba pracować tak, by nie dokładać im stresu, pozwolić utrzymać koncentrację, po prostu nie przeszkadzać. Pracując z najlepszymi człowiek szybko uczy się, kiedy można się odezwać i jak robić zdjęcia w kluczowych chwilach. Oni nie muszą nawet wiedzieć, że jesteś w pobliżu!

Pracując wiele lat z czołowymi zawodnikami Red Bulla, nauczyłem się, by jak najszybciej rozpoznać, co lubią, a czego we współpracy nie akceptują. Kierowcy są ciągle na świeczniku, stale pod presją, mnóstwo ludzi wymaga od nich wielu rzeczy, z którymi zwykły śmiertelnik by sobie nie poradził. A oni muszą. Trzeba pracować tak, by nie dokładać im stresu, pozwolić utrzymać koncentrację, po prostu nie przeszkadzać. Pracując z najlepszymi człowiek szybko uczy się, kiedy można się odezwać i jak robić zdjęcia w kluczowych chwilach. Oni nie muszą nawet wiedzieć, że jesteś w pobliżu!

Pracując wiele lat z czołowymi zawodnikami Red Bulla, nauczyłem się, by jak najszybciej rozpoznać, co lubią, a czego we współpracy nie akceptują. Kierowcy są ciągle na świeczniku, stale pod presją, mnóstwo ludzi wymaga od nich wielu rzeczy, z którymi zwykły śmiertelnik by sobie nie poradził. A oni muszą. Trzeba pracować tak, by nie dokładać im stresu, pozwolić utrzymać koncentrację, po prostu nie przeszkadzać. Pracując z najlepszymi człowiek szybko uczy się, kiedy można się odezwać i jak robić zdjęcia w kluczowych chwilach. Oni nie muszą nawet wiedzieć, że jesteś w pobliżu!