Pół miliona kilometrów kwadratowych… niczego! Właśnie wjeżdża tam Dakar!

Wyobraź sobie odległość z Warszawy do Belgradu. To długość. I spod Pałacu Kultury pod berlińską Bramę Brandenburską. To szerokość. Spory kawał ziemi, prawda? A teraz wyobraź sobie, że nie ma tam… niczego. Dosłownie niczego. Ani jednego miasta, ani jednej drogi, ani jednego drzewa. Nie ma żadnej stałej osady ludzkiej. Jeśli twoja fantazja ma jeszcze rezerwy, to dodaj sobie w myślach, że nie ma tam ani kropli wody, żadnej rzeki, jeziora, nawet jednej puszki Red Bulla. I uświadom sobie, że deszcz nie padał tam od ponad dekady. Grubo, co? Teraz ochłoń. Przed chwilą wyobraziłeś sobie warunki, w jakie właśnie pakują się uczestnicy

Empty Quarter (arab. Ar-Rab Al-Khali) to największy na świecie obszar pustyni piaszczystej. 650 tysięcy kilometrów kwadratowych piachu! I niczego więcej. Nie ma tam dróg, bo nie miałyby gdzie prowadzić. Nie ma sklepów, bo nie miałby kto w nich kupować. Nie ma domów, bo nie miałby kto w nich żyć. Są wydmy. Gigantyczne, surowe, majestatyczne. I nic więcej. Jeśli spodobała ci się zabawa w imaginacje, to wyobraź sobie jeszcze wydmę o powierzchni Mokotowa i wysokości Pałacu Kultury. To nie żart. Takie rozmiary osiągają barchany, czyli potężne ruchome wydmy na Empty Quarter. I tam właśnie wjeżdża Dakar. Pierwszy raz w historii.

Największa piaskownica świata kusiła organizatorów rajdu, odkąd impreza przeniosła się do Arabii Saudyjskiej. Ale zabierali się za to, jak pies do jeża. W ubiegłym roku ogłoszono, że karawana zapuści się w końcu do Empty Quarter, ale ostatecznie zmieniono trasę.

„Jest takie powiedzenie, którego często używamy opisując Dakar. Spodziewaj się niespodziewanego. Tym razem nabiera to szczególnej wymowy. Naprawdę nie wiemy, co nas czeka, ale czujemy, że będzie to coś wyjątkowego. Zróbmy to w końcu i zajrzyjmy w paszczę temu potworowi. Mają być wielkie wydmy. Ja się cieszę, bo lubię takie wyzwania” – zapowiada