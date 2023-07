Damian Pazikowski będzie jechał na rowerze 24h non-stop, żeby pobić rekord

Mój rower to Trek Speed Concept SLR 7 eTap, a więc pełna elektryka i rama z homologacją. Co prawda WUCA jej nie wymaga – nie jest to UCI, czyli federacja kolarska, ale ultrakolarska. Niemniej rower mam z najwyższej półki. Jest to maszyna dostępna w detalu za około 60 tysięcy złotych. Dodatkowo koła HED Vanquish – z przodu stożek 80, z tyłu dysk. W zasadzie nie ma lepszych na rynku. Akurat je musiałem kupić za własne środki. Rower został mi wypożyczony na rok. Z przodu bardzo duża tarcza – 54 zęby. Najmniejsza z tyłu ma 10. To twarde przełożenie, na którym będę jechał. Ceramika? Na razie temat jest otwarty, bo trochę czasu zostało, żeby ewentualnie wymienić łożyska w kołach, ale niestety na ten moment skończył mi się budżet. Dlatego aktualnie dalszych zmian sprzętowych nie dokonuję.

