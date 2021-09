Jak tańczyć dancehall?

Dancehall to zdecydowanie coś więcej niż tylko taniec i używane w nim konkretne kroki. To szerokie zjawisko kulturowe, które narodziło się

Dancehall łatwo rozpoznać po bardzo charakterystycznym bicie, zwanym riddimem, do którego artyści rapują lub śpiewają bardziej melodyjne utwory. Ich tematyka związana jest z życiem ulicy - czasem jest to zabawa, czasem zaś zbrodnie i porachunki gangów lub polityka. Według wielu dancehall w momencie powstania stanowił ważny wentyl dla emocji, które przeżywało społeczeństwo Jamajki w tamtym okresie. Początkowo kultura dancehall oskarżana była o machoizm i homofobię. Od lat 80. wśród twórców dancehall było coraz więcej kobiet, następnie gatunek ten został też doceniony przez kulturę queer.

