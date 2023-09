Piotr Biesiekirski: Najcenniejszy aspekt motorsportu mieści się w kieszeni

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dane są tak ważne i niemal dosłownie dodają zawodnikom skrzydeł, choć można zmieścić je w kieszeni? Jak je zbieramy i czym dane z MotoGP różnią się od danych z Formuły 1? Wszystko to wyjaśnia motocyklista Moto2, Piotr Biesiekirski . 21-latek latek przygodę z wyścigami rozpoczął jako 14-latek, aby już dwa lata później zadebiutować w mistrzostwach Europy jako najmłodszy zawodnik Moto2 na świecie. W 2020 roku zadebiutował w mistrzostwach świata Moto2, w których ma na swoim koncie kilkanaście startów.

Piotr Biesiekirski © mat. prasowe

W jednym z moich poprzednich felietonów, pisałem o elektronice i o tym, jak zbierane przez czujniki dane pomagają sterować działaniem takich systemów jak kontrola trakcji, ale na tym nie kończy się ich rola.

Motocykle wyścigowe, zarówno prototypowe maszyny MotoGP czy Moto2, jak i bazujące na drogowych jednośladach Superbike’i czy nawet Superstocki, są naszpikowane czujnikami.

Ich rolą jest rejestrowanie nie tylko parametrów pracy motocykla, jak bieg, obroty czy uniesienie przedniego koła, ale także zachowania zawodnika, jak sposób hamowania czy przyspieszania.

W przeciwieństwie do wyścigów samochodowych, w motocyklach nie możemy stosować systemu GPS, ale inżynierowie i tak dość dobrze wiedzą, w którym miejscu na torze znajduje się motocykl, gdy otwieramy gaz czy zaczynamy hamować.

Te dane są absolutnie bezcenne, jeśli chodzi o analizę jazdy zawodnika i poprawę jego techniki oraz tempa, ale jest tutaj oczywiście kilka haczyków.

Motocykle MotoGP naszpikowane są czujnikami © Red Bull Content Pool

To nie „telemetria”!

Zacznijmy od najważniejszego i największej różnicy pomiędzy MotoGP a Formułą 1, czy motocyklami a samochodami w ogóle. Choć bardzo często w kontekście danych słyszycie pewnie magiczne słowo „telemetria” to jednak prawda jest taka, że prawdziwa telemetria używana jest (prawie) wyłącznie w Formule 1.

My, motocykliści, stosujemy tzw. data-logging. Polega on na tym, że dane zapisywane są w pamięci motocykla podczas jazdy, a następnie zgrywane na komputer i analizowane dopiero po zakończeniu jazdy.

W Formule 1 to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Kierowca jest na torze, a w garażu i siedzibie zespołu sztab inżynierów analizuje zarówno pracę bolidu, jak i zachowania zawodnika. Inżynier wyścigowy, dzięki łączności radiowej, jest następnie w stanie przekazać kierowcy proste informacje typu „na następnym okrążeniu do piątego zakrętu zacznij hamować dziesięć metrów później”.

Choć były próby – nawet całkiem niedawno – stosowania łączności radiowej w MotoGP, to jednak nadal pozostaje ona zabroniona i mnie bardzo to cieszy. Koniec końców podoba mi się to, że choć na sukces pracuje cały zespół, to gdy jesteś na torze o wygranej lub porażce decydujesz już tylko ty sam i podczas jazdy nie możesz liczyć na żadne podpowiedzi.

Odprawa z zespołem to podstawa © Red Bull Content Pool

Co ciekawe, choć telemetria jest zabroniona praktycznie we wszystkich formach motorsportu podczas zawodów, to wiem, że niektóre zespoły samochodowe korzystają z niej np. podczas prywatnych testów. W motocyklach jest to jednak na dziś praktycznie niemożliwe i chyba nie do końca potrzebne.

Chociażby dlatego, że data-logging jako taki nie zawsze jest w ogóle potrzebny. Gdy zaczynasz weekend wyścigowy albo po prostu dzień na torze podczas testów lub treningów, przez kilka pierwszych sesji sam robisz naturalne postępy i poprawiasz czasy.

Na tym etapie analizowanie danych nie jest wcale niezbędne i lepiej zachować czystą głowę. Oczywiście aż do momentu, w którym trafiamy na ścianę i warto sprawdzić, czy brak postępów wynika ze złych ustawień czy stylu jazdy. W tym momencie dane są na wagę złota.

Gdy już zaczynamy je analizować, bardzo ważne jest doświadczenie. Tutaj kluczowy jest zarówno dobry inżynier, jak i dobra, długofalowa relacja z nim. Z drugiej strony czasami zmiana otoczenia potrafi zmienić perspektywę i spojrzeć na pewne problemy z zupełnie innej strony.

Także dlatego, że czujniki na motocyklu dostarczają nam tak naprawdę więcej danych niż potrzebujemy czy jesteśmy w stanie sami „ogarnąć”. To powoduje, że bardzo ważna jest także praca nad sobą i swoimi umiejętnościami w tym aspekcie. Nie zawsze bowiem możemy liczyć na pomoc inżyniera.

Jak „ustawić” zawodnika?

To jednak nie brak telemetrii czy ogromna ilość danych jest największym wyzwaniem dla zawodnika motocyklowego. W bolidzie Formuły 1 czy wyścigowym samochodzie GT3 ustawiamy wszystko co do milimetra, a następnie w dużej mierze „statycznie” wsadzamy do środka kierowcę, którego ciało i ruchy nie mają większego wpływu na zachowanie całego pakietu. To sprawia, że generowane dane są dużo bardziej powtarzalne i precyzyjne.

W przypadku motocykli nie wiemy, jak „ustawiony” jest zawodnik, czyli jak się zachowuje, balansuje i zwiesza z motocykla. Nie trzeba być kierowcą wyścigowym, aby wiedzieć, jak działa to w przypadku samochodów, bo doświadczył tego każdy, kto próbował ścigać się wirtualnie na komputerze czy konsoli.

Styl jazdy zawodnika także robi różnicę © Red Bull Content Pool

Z samochodowych danych możemy wyczytać bardzo dokładnie, jak mocno ktoś skręcił i obrócił kierownicę w lewo czy w prawo i jaką wywołało to reakcję. W motocyklu także znajdują się czujniki złożenia, które powiedzą nam, jak mocno skręcamy, ale charakteryzuje je bardzo duży „szum”. Ten szum wymusza stosowanie dość mocnych filtrów, dzięki którym wykres na komputerze ma postać równej linii.

To z kolei powoduje, że dane nie są precyzyjne. Bardzo możliwe, że jako zawodnik skręciłeś dokładnie tak samo, ale drobne różnice widziane w danych wynikają właśnie z szumów i filtrów. Tutaj znów nieoceniony jest doświadczony inżynier, który potrafi wyłapać takie smaczki.

Oko trenera decydującym czujnikiem

W ten sposób dochodzimy do najważniejszego aspektu korzystania z danych. Pozwalają nam one bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robimy jest naszym błędem czy naszym stylem jazdy. Oczywiście jest to bardzo trudne i wymaga dużego doświadczenia (albo np. nałożenia na siebie danych od dwóch różnych zawodników), ale kręci się wokół odpowiedzi na pytanie;

„Czy to co robię, robię dobrze i muszę jedynie robić to odrobinę mocniej/słabiej/wcześniej/później (np. hamować, otwierać gaz luz składać się w zakręt), czy muszę robić to zupełnie inaczej?”

Mimo ogromnej ilości danych dotyczących naszej jazdy, w pewnych sytuacjach mogą więc one być bezużyteczne, jeśli nie możemy nałożyć ich na dane kolegi z zespołu.

To właśnie dlatego często widzicie na poboczach torów wyścigowych tzw. rider coachów, czyli zazwyczaj byłych zawodników, którzy patrzą na jazdę z perspektywy trybun w zupełnie inny sposób niż kibice.

Takie rzeczy są niemożliwe do oceny na podstawie dynamicznego obrazu telewizyjnego, ale stojąc przy danym zakręcie ktoś taki jest w stanie dostrzec nawet drobne różnice w tym, jak poszczególni zawodnicy składają się w zakręt, w którym miejscu hamują, dodają gazu, podnoszą motocykl, czy zmieniają biegi.

„Dane” zebrane w ten sposób nie są tak precyzyjne, jak te zapisane przez motocykl, ale często dostarczają perspektywę, której nie widać na komputerze. To także dlatego wielu takich „coachów” statycznie nagrywa przejazdy poszczególnych zawodników, mogąc później porównać ich jazdę.

Każdy detal ma znaczenie © Red Bull Content Pool

Daj podejrzeć!

Niektóre serie wyścigowe idą jeszcze dalej. W wyścigach niektórych klas „specowych”, w których wszyscy korzystają np. z takich samych samochodów, organizator po każdej kwalifikacji udostępnia dane zdobywcy pole position wszystkim jego rywalom.

Oczywiście tylko te dotyczące jazdy i zachowania kierowcy, a nie ustawień, ale to kapitalny sposób na przyspieszenie procesu nauki (choć pewnie zdobywcy pole position bywają innego zdania i niechętnie dzielą się swoją „kuchnią”).

Wszystko to jest tak ważne dlatego, że zarówno w wyścigach samochodowych, jak i motocyklowych, nie celujemy wcale w maksymalne hamowanie, skręcanie i przyspieszanie w każdym fragmencie toru, a szukamy odpowiedniego balansu, który jest ogromną sztuką.

Motocykl wyścigowy, podlegający dużemu obciążeniu podczas szybkiej, dynamicznej jazdy, bardzo dobrze skręca i może to robić na kilka różnych sposób.

Możemy więc np. otwierać gaz na wyjściu z zakrętu trochę później, ale od razu „do oporu” albo wcześnie, ale delikatnie.

W tej drugiej sytuacji przejeżdżamy przez zakręt z większą prędkością i w danym miejscu na wyjściu z łuku już jesteśmy szybsi, zanim jeszcze „odwiniemy do końca”, niż gdybyśmy przejechali ten zakręt inaczej i otwierali gaz na maksa od razu.

Na pytanie, czy robimy to dobrze, czy powinniśmy coś zmienić, odpowiadają właśnie zgromadzone dane i doświadczony inżynier. Nie bez powodu po każdej sesji MotoGP widzicie w garażach zawodników długo rozmawiających ze swoimi zespołami; często wcale nie o ustawieniach, a właśnie o danych i stylach jazdy.

Ostatnie poprawki wykonywane są jeszcze na polach startowych © Red Bull Content Pool

Czy dane zaczną jeździć?

Może to wszystko wydaje się Wam bardzo skomplikowane (bo w sumie takie jest), ale ja już od jakiegoś czasu zastanawiam się, jak ten aspekt zmieni się w najbliższych latach. Czy w sugerowaniu zmian w stylu jazdy doświadczonych inżynierów zastąpi za kilka lat Sztuczna Inteligencja? A może do walki z ludźmi na torze staną kiedyś napędzane przez AI roboty? W końcu komputery toczyły już przecież widowiskowe boje np. z wielkimi mistrzami szachowymi.

Tak, wiem, dzisiaj wydaje się to abstrakcją, ale taką samą abstrakcją było 30 lat temu sugerowanie, że w procesie zbierania danych na torze stopery zostaną zastąpione komputerami, których moc obliczeniowa jest dziś większa niż tych, które wtedy latały już w kosmos!

Jak widać elektronika w ostatnich latach dodała sportom motorowym nie lada skrzydeł, a to dopiero początek. Co będzie dalej? Nie mogę się doczekać, aby się przekonać, ale póki co wracam odwijać gaz własnymi siłami.

