Dani Olmo: od La Masii do hat-tricka w Superpucharze Niemiec

"Piłka była całym moim życiem, czymś, czym chciałem się zajmować na poważnie od dziecka. Zachowałem wszystkie piłki z czasów, gdy byłem mały. Kiedy miałem siedem lat, zrobiłem sobie wymarzone zdjęcie z Messim. Żeby zrealizować to marzenie, specjalnie przerwałem mecz, wziąłem piłkę w ręce i poprosiłem Lionela o fotkę. I fotografię, i tę piłkę, mam do dziś".

Olmo (second left) in action for Spain Under-17s

"Żaden inny klub nie zaoferował mi takich warunków do rozwoju, jak Dinamo. Jako szesnastolatek miałem być częścią pierwszej drużyny, trenować z piłkarzami na międzynarodowym poziomie i być ogniwem zespołu walczącego w europejskich pucharach. Postawiłem na rozwój i przyjąłem ofertę. Nie żałuję tego ruchu. Dorosłem nie tylko piłkarsko. Dziś jestem takim zawodnikiem, jakim jestem, dzięki temu, co dostałem w Chorwacji".

"Dowiedziałem się o tych rzeczach i nauczyłem się języka, co oznaczało, że mogłem się z nimi lepiej dogadać. Kibice Dinama darzyli mnie wyjątkowym uczuciem. Do dziś mówię, że Chorwacja jest moim drugim domem i jestem pewien, że zawsze będę tam regularnie wracał".

Playing for Zagreb in the UEFA Europa League, aged 20

Olmo zadebiutował przeciwko NK Lokomotiva w lutym 2015 roku, a pierwszego gola strzelił Rijece w ostatnim meczu sezonu 2016-17. Ale to jego druga bramka, zdobyta w derbach z Hajdukiem Split, zapewniła mu chwałę. To spotkanie wywarło na nim ogromne wrażenie.

"To naprawdę ogniste derby, wszędzie są petardy i pirotechnika. Niektórych kibiców nie obchodzi nawet gra, chcą tylko, żebyś wygrał ten mecz. Wszedłem w 50. minucie, gdy wygrywaliśmy 1-0, a rywale wyrównali po rzucie rożnym. Mój gol sprawił, że było 2-1. Zdałem sobie sprawę, jak ważne było to trafienie, gdy zobaczyłem moich kolegów wyskakujących z ławki. Zawsze mówię, że to jeden z kluczowych momentów w mojej karierze".

Olmo celebrates after scoring for Dinamo Zagreb in the Champions League

"Bywają w karierze sportowej momenty zupełnie wyjątkowe i to był na pewno jeden z nich. Wygraliśmy 4:0 i nie sądzę, by Dinamo Zagrzeb kiedykolwiek dokonało czegoś podobnego w swojej historii".

Trzy miesiące później otrzymał swoje pierwsze powołanie do reprezentacji Hiszpanii. "Trener zebrał nas wszystkich w kółku i powiedział: chłopaki, są dobre wieści. Mamy jeszcze jednego pełnoprawnego zawodnika w drużynie. Dani został powołany do reprezentacji Hiszpanii. Nie spodziewałem się tego i nie wiedziałem o tym. Byłem w szoku. Tak bardzo skupiałem się na treningach, że nawet nie wiedziałem, że ogłoszono skład. A kiedy mi powiedzieli, to było niesamowite... Radość, ogromna radość".

Zadebiutował z Maltą w Kadyksie. Wszedł z ławki i strzelił gola w drugiej połowie. Jednak to hymn narodowy odegrany przed pierwszym gwizdkiem przyprawił go o gęsią skórkę.

