F1: Daniel Ricciardo - historia kolejnego z "kangurów"

zostawił w ekipie miejsce, które zajął właśnie Ricciardo. Przychodził do mistrzowskiej ekipy, która zdominowała poprzednie 4 sezony, zdobywając tytuły w obu klasyfikacjach. Niestety 2014 r. miał wyglądać dla niej znacznie gorzej. Silnikowa rewolucja i wprowadzenie jednostek turbo skutecznie utrudniło klientom Renault walkę z ekipami, które używały motorów Mercedesa. Na czoło stawki wysunęły się "Srebrne Strzały", jednak dzięki świetnej aerodynamice "Czerwone Byki" wciąż pozostawały względnie niedaleko liderów i były w stanie wykorzystywać ich potknięcia. Tak właśnie było podczas GP Kanady, które po awarii obu zawodników niemieckiej stajni wygrał właśnie Ricciardo. Później triumfował jeszcze na Węgrzech i w Belgii. Były to imponujące wyniki, podkreślające wielkie umiejętności Australijczyka, zarówno w obszarze jazdy jako takiej, jak i w kwestii walki z innymi zawodnikami.

Daniel zasłynął doskonałym wyczuciem punktów hamowania oraz zachowania auta, dzięki czemu był w stanie niewiarygodnie opóźniać moment wciśnięcia hamulca i nurkować rywalom "pod ramię", zyskując pozycje często w nieoczywistych fragmentach toru. 3 triumfy oraz wiele innych finiszów na wysokich pozycjach dały mu ostatecznie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zdobył więc miano "best of the rest", gdyż nikt nie był w stanie zagrozić ekipie spod znaku trójramiennej gwiazdy, która zdominowała tamten sezon. Największym powodem do radości było dla Ricciardo zdecydowane pokonanie zespołowego kolegi i panującego wówczas mistrza świata Sebastiana Vettela. Australijczyk odnajdywał się także w zajęciach sponsorskich i marketingowych, np. przy nagrywaniu filmowych opowieści o torach, na których ściga się Formuła 1.