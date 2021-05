Cud w Monako: Jak Daniel Ricciardo wygrał wyścig zepsutym samochodem

Minusem z punktu widzenia Red Bulla był fakt, że Max Verstappen ruszał z ostatniego pola. W sesji kwalifikacyjnej z uwagi na uszkodzenie bolidu w trzecim treningu nie przejechał ani jednego mierzonego okrążenia, zatem teoretycznie sędziowie mogli całkowicie wykluczyć go z rywalizacji - pozwolili mu jednak wziąć udział w niedzielnej rywalizacji dzięki "zadowalającym wynikom osiągniętym w treningach", jak ujmuje to regulamin sportowy. W jego bolidzie wymieniono ponadto skrzynię biegów oraz ERS, za co otrzymał w sumie 15 pozycji kary. W jego sytuacji jednak niczego to nie zmieniło – na tamtym etapie weekendu sukcesem było to, że Holender w ogóle startował.

