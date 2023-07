F1: Daniel Ricciardo wraca do akcji już od GP Węgier!

w sezonie 2023 został

, biorąc udział w pracach w symulatorze, a także akcjach promocyjnych. Australijczyk w F1 zadebiutował w 2011 w barwach HRT, by od 2012 roku reprezentować ekipę Scuderia Toro Rosso (obecnie Scuderia AlphaTauri). W sezonie 2014 dołączył już do Red Bull Racing, gdzie w ciągu pięciu lat startów zgarnął szereg finiszów na podium i zwycięstw, w tym wymarzone w Monako. W sezonie 2019 "Ricci" połączył siły z Renault, a po dwóch latach przenosząc się do McLarena. W tym czasie wywalczył tylko trzy finisze na podium, w tym jedno zwycięstwo.