TOP10 momentów Daniiła Kwiata w Formule 1

Podczas szalonego wyścigu o

, Kwiat pokazał wszystkie swoje umiejętności. Gdy rywale popełniali błędy – z Mercedesem i ich kuriozalnym

na czele – on jechał równym, spokojnym tempem. To zaowocowało trzecim miejscem i zarazem drugim podium w historii ekipy Toro Rosso. Wynik był dla Rosjanina tym ważniejszy, że w nocy przed wyścigiem urodziła mu się córka: "Nie mamy jeszcze wybranego imienia dla naszej córki, ale niedługo to zrobimy. Teraz wskakuję z Maxem (Verstappenem) do samolotu i lecę do domu. W ramach świętowania może wypiję pół piwa, bo muszę być gotowy na nowe obowiązki jako ojciec" – cieszył się zaraz po odebraniu pucharu Daniił.