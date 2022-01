Danilo Petrucci – od zwycięstw w MotoGP po etapowy triumf w Rajdzie Dakar

To jednak wcale nie był koniec pecha Danilo, który w MotoGP był ulubieńcem kibiców. Choć przed wylotem na Dakar musiał nieco zmienić swoje treningi i np. nie mógł biegać, był dobrze nastawiony do swojego debiutu. O mały włos, a jednak nie wystartowałby w rajdzie! Po przylocie do Arabii Saudyjskiej musiał przejść dwa testy na koronawirusa, bo pierwszy z nich wyszedł fałszywie pozytywny.

Petrucci rozkręcał się z każdym kolejnym etapem. Na czwartym OS-ie był trzeci, ale nie cieszył się z tej lokaty zbyt długo. Za przekroczenie prędkości w strefie neutralizacji ukarano go 10 minutami dodanymi do jego etapowego czasu. W efekcie zamiast trzeciego, przypadło mu tylko 15. miejsce: "To był niesamowity etap! Byłem na podium, a potem dostałem karę, ale wiecie co... mam to gdzieś, bo świetnie się bawiłem!"

