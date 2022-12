Bike Check: Trialowy Santa Cruz Danny'ego MacAskilla

Łamanie praw fizyki i wykonywanie niewykonalnych trików to życiowa misja

Zgodnie z przewidywaniami jego ostatni projekt "Pocztówka z San Frnacisco" znów wstrząsnął rowerowym środowiskiem. Danny zamienił ulice miasta w wielki, rowerowy plac zabaw i po raz kolejny pokazał, że nie ma na świecie nikogo, kto mógłby się chociaż zbliżyć do jego poziomu. Niesamowita kontrola nad rowerem, perfekcyjny balans i kilka naprawdę szalonych pomysłów - na taki film czekaliśmy!

Ale! Na samych umiejętnościach Danny nie zajechałby za daleko. Do realizacji swoich pomysłów wielki mistrz rowerowego trialu potrzebował maszyny, która jest w stanie wytrzymać najbardziej hardkorowe lądowania i komponentów, które nie poddadzą się przy 357 próbie wykonania danego triku.

Danny MacAskill: Pocztówka z San Francisco Tym razem Danny MacAskill ląduje w słonecznej Kalifornii i od razu bierze się do roboty. Sprawdźcie naszą serię filmów i zobaczcie jak szkocki trialowiec zrealizował swój ostatni projekt!

Do realizacji niezwykłego projektu potrzebny jest niezwykły rower!