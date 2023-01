Danny MacAskill to prawdopodobnie najbardziej znany rowerzysta na całym świecie. Jego nieszablonowe podejście, pokazane na jedynych w swoim rodzaju filmach, zainspirowało dziesiątki tysięcy młodych zajawkowiczów do zainteresowania się nową, dwukołową pasją. Danny jest najlepszym przykładem na to, że jeśli się czegoś naprawdę chce, to zawsze znajdzie się sposób!

Po każdym nowym filmie MacAskilla mówimy sobie: "Nie no, on już tego nie przebije". Mija kilka miesięcy, a Danny znów pojawia się "znikąd" i serwuje video, które które zdaje się przeczyć prawom fizyki. Jego ostatnia produkcja "Pocztówka z San Francisco" po raz kolejny udowodniła nam, że do "sufitu" jest jeszcze bardzo daleko. Zanim jednak zawodnik znów nas zaskoczy, przypominamy jego najlepsze pomysły.

01 Gymnasium

6 min Sala gimnastyczna Danny’ego MacAskilla Daj się porwać szalonym ćwiczeniom na rowerze, które Danny MacAskill wykonuje w sali gimnastycznej.

Jak wam idzie trzymanie postanowień noworocznych? To tak jak nam... Dajcie spokój z tą siłką. Miejsce rowerzystów jest przecież na rowerze, a nie na bieżni. Co? Że niby da się to połączyć? No przecież wiemy, że Danny MacAskill to potrafi, ale on jest jednak na trochę innym poziomie. Skakanie po sztangach, hantlach, akrobatyka rowerowe na koźle... Przecież to nie są ćwiczenia dla zwykłych śmiertelników!

02 Epecuén

10 min Epecuén - zobacz film z Dannym MacAskillem

Jeśli czasem brakuje wam pomysłu na miejscówkę, w której można zrealizować jakiś kozacki rowerowy film, to po prostu zadzwońcie do Danny'ego. W roku 2009 zawodnik wpadł na pomysł nagrania klipu w opuszczonym mieście, które przez 24 lata znajdowała się 10 metrów pod wodą. Połączenie klimatu tej, mówiąc delikatnie "nieszablonowej", lokalizacji z niezwykłymi umiejętnościami Danny'ego zaowocowało filmem, który był w karierze zawodnika prawdziwym przełomem. To nie minutowy klip, który dziś pojawi się na Instagramie, a jutro zostanie zapomniany. To ponadczasowe arcydzieło!

03 Way Back Home

8 min Danny MacAskill - Way Back Home Danny MacAskill w nietypowy sposób przemierza drogę z Edynburgu do Skye. Tylu szalonych trików w jednym filmie jeszcze nie widzieliście!

Niektórzy powiedzą, że Wielka Brytania jest szara i ponura, ale na filmach Danny'ego widzimy przecież zupełnie co innego. To prawdopodobnie za sprawą jego charyzmy i rowerowego humoru, którym nafaszerowana jest każda produkcja. Wracając jednak do powyższego filmu... "Way Back Home" to klip obrazujący rowerową drogę powrotną z Edynburga do rodzinnego miasta MacAskilla - Dunvegan na wyspie Skye. Najpiękniejsze szkockie krajobrazy stanowią idealne tło dla najbardziej spektakularnych trików zawodnika. Kolejny majstersztyk!

04 Imaginate

7 min Danny MacAskill Imaginate Zobaczcie film Imaginate z Dannym MacAskillem w roli głównej. Zapraszamy was na podróż do wnętrza umysłu szalonego Brytyjczyka. Nie uwierzycie co znajduje się w głowie tego niesamowitego rowerzysty.

Niezależnie od tego, jaką listę pomysłów Danny'ego chcielibyśmy zrobić, ten projekt na pewno znajdzie się na każdej z nich. Film "Imaginate" to najlepszy dowód na to, że MacAskill jest, był i pewnie już zawsze będzie najbardziej kreatywnym i niesamowitym rowerzystom, jaki kiedykolwiek jeździł po ziemi. Proces produkcji trwał aż dwa lata, a sam scenariusz był inspirowany dziecięcymi pomysłami głównego bohatera. Coś niesamowitego!

05 Wee Day Out

6 min Danny MacAskill - Wee Day Out Danny MacAskill - Wee Day Out

Spokojna wycieczka na wieś? No niby tak, ale ostatecznie to przecież Danny MacAskill. Nawet na rowerze do enduro nie mogło zabraknąć jeżdżenia po dachach, balansowania na mostach i odblokowywania trików, których nikt wcześniej nie próbował zrobić. W filmie "Wee Day Out" najlepiej widać, że w słowniku Danny'ego nie ma czegoś takiego jak "przeszkoda". Słowo zostało przedefiniowane na "szansa", "sposobność" i "a z tego to być może da się skoczyć". Nie wierzysz? Sprawdź na własne oczy!

06 Pocztówka z San Francisco

5 min Pohlednice ze San Franciska - extra Legendární MTB rider si z kalifornského města udělal hřiště

Od kilku lat Danny mocno marzył o powrocie do swoich miejskich korzeni. Potrzebował jednak lokalizacji, która umożliwi mu przeniesienie swoich pomysłów, na jeszcze wyższy (mniej więcej orbitalny) poziom. Wybór padł na San Francisco i naszym zdaniem był to prawdziwy strzał w dziesiątkę.

Myśleliście, że Danny w końcu się zestarzał i powoli będzie przechodził na emeryturę? Nic podobnego. Jego nowy film wcale nie musi nabierać tempa. Od razu zaczyna się od spektakularnego Front Flipa wykonanego nad jedną z głównych ulic w mieście. A później? Jest tylko lepiej. Wizyta w Alcatraz, przejazd po siatce rozciągniętej nad boiskiem do tenisa i tak dalej, i tak dalej...