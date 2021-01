Danny MacAskill to rider, który nie boi się wyzwań. Jest nieprawdopodobnie wszechstronny i niezwykle kreatywny. Niejednokrotnie zadziwił już rowerowy świat trialowymi editami takimi jak Gymnasium czy Imaginate , a coraz częściej można go też zobaczyć na rowerze enduro.

Oczywiście "zwykła" jazda po klasycznych singlach to dla tego Pana zdecydowanie za mało, więc do realizacji projektu "The Slabs" wybrał trasę, która bardziej przypomina stromą ściankę wspinaczkową, niż ścieżkę, po której dałoby się zjechać na rowerze. Pięćset metrów (w pionie) po śliskich, zdradliwych, kamiennych płytach. Jak zobaczysz na poniższym filmie, najmniejszy błąd na takiej linii, mógłby mieć naprawdę tragiczne konsekwencje...

Zobacz pełny film Dannyego i dowiedz się, co zainspirowało szalonego ridera do realizacji tego niezwykłego pomysłu:

Cześć Danny. Gratulujemy realizacji nowego projektu. Jak wpadłeś na tak niesamowity pomysł?

W roku 2020 wszystko stanęło na głowie. Pojawiły się ograniczenia dotyczące podróżowania i wiele obostrzeń, które utrudniały "normalne" funkcjonowanie, do którego jestem przyzwyczajony. Pierwszych kilka miesięcy spędziłem w domu, trenując w pojedynkę, jeżdżąc na e-bike'u i składając z palet najróżniejsze przeszkody w ogródku. Gdy sytuacja odrobinę się poprawiła, postanowiliśmy nagrać nowy projekt, a ponieważ dalekie podróże wciąż były niedostępne, zacząłem myśleć bardziej "lokalnie".

Danny to jedyny rider na świecie, który radzi sobie z takimi zjazdami! © Dave Mackison 01 / 03

Pochodzę z wyspy Skye, która wciąż zaskakuje mnie swoją różnorodnością. Od dłuższego czasu po mojej głowie chodziło wiele pomysłów, z których jeden dotyczył mistycznej miejscówki "Dubh Slabs". Stroma góra, która do tej pory zarezerwowana była raczej dla wspinaczy, ma moim zdaniem olbrzymi, rowerowy potencjał.

Ciężko było wytyczyć rowerową linię wśród stromych ścianek dla wspinaczy?

I to jak! Zaczęliśmy od tego, że wybraliśmy się na e-bike'ową wycieczkę w poszukiwaniu najbardziej optymalnej linii. U podnóża góry natknęliśmy się na skalną ścianę, nachyloną pod kątem około 60°. Nie byłem do końca przekonany, czy zjazd z takiego potwora jest w ogóle możliwy...

Nawet gdy ostatecznie okazało się, że finalna ściana jest "do zjechania", znaleźliśmy mnóstwo innych elementów, które okazały się jeszcze trudniejsze. Powędrowaliśmy jednak w górę i gdy dotarliśmy na sam szczyt, naszym oczom ukazała się piękna panorama i widok na olbrzymie jezioro, leżące u podnóża góry.

Danny had a pre-determined route down the mountain face © Dave Mackison

Jako rowerzysta jestem przyzwyczajony po przygotowanych trasach z jedną linią, która ciągnie się od samej góry, do samego dołu. Zjeżdżając z Dubh Slabs czułem wolność, jakiej doświadczają freeriderzy jeżdżący zimą po ośnieżonych górach na nartach i snowboardzie. Mogłem wybrać dowolną linie. To naprawdę niezwykłe uczucie!

Czy trasa i sam film sprostały Twoim oczekiwaniom?

Gdy razem z całą ekipą filmową wspięliśmy się na szczyt, poczułem, że to to jest to! Nagrania zaczęliśmy od długiego, dynamicznego ujęcia z drona, które wyszło tak genialnie, że ostatecznie wylądowało w filmie! Gdy zobaczyłem pierwsze efekty, wiedziałem, że to będzie prawdziwy strzał w dziesiątkę!

To był dla mnie pierwszy projekt, w którym postanowiliśmy wykorzystać prawdziwego wyścigowego drona. Ujęcia nagrane za pomocą takiej maszyny są naprawdę genialne! Niestety podczas zdjęć jedna z naszych maszyn uległa awarii i spadła na ziemię. Wszystko pewnie dobrze by się skończyło, gdyby nie 90-metrowe urwisko, które zaczynało się tuż obok...

To raczej "niezbyt bezpieczna" trasa. Czy w trakcie realizacji projektu, zdarzyły się jakieś niebezpieczne sytuacje?

Ostatecznie cały film nagrywaliśmy dwa dni. Miałem w głowie mnóstwo pomysłów, których nie chciałem odpuszczać, a niestety po pierwszych kilku godzinach, z miejscówki przegonił nas deszcz. Jak się pewnie domyślacie, jazda po śliskiej skalne nachylonej pod kątem 60° stopni, to niezbyt rozsądny pomysł. Chcieliśmy jednak wykorzystać pełen potencjał góry, więc postanowiliśmy wydłużyć nagrania. Co do "niekontrolowanych sytuacji", to największy problem miałem mniej więcej 45 metrów nad progiem góry. Tylne koło zaczęło tracić przyczepność, ale na szczęście udało mi się odzyskać panowanie nad rowerem. Serce zabiło mi szybciej, a ekipa filmowa była przez moment konkretnie "zdenerwowana".

To był limit mój i mojego roweru. Wykorzystałem 99% potencjału opon i hamulców, a także wszystkie umiejętności jakie posiadam. To była chyba najbardziej szalona rzecz, jaką kiedykolwiek wykonałem na rowerze.

Naturalne ukształtowanie terenu umożliwiło wykonanie trailowych trików! © Dave Mackison

A co z rowerem. Przygotowywałeś go specjalnie do tego zadania?

Długo nie wiedziałem na jaki rower się zdecydować. Większość riderów pewnie skorzystała by ze zjazdówki lub roweru freeride'owego o dużym skoku zawieszenia. Ja jednak postanowiłem wrzucić do swojego przejazdu kilka trialowych sztuczek, więc ostatecznie zdecydowałem się na wszechstronny rower, na którym czuje się najbardziej komfortowo - Santa Cruz 5010. Zwiększyłem jednak skok przedniego amortyzatora i postawiłem na największe tarcze hamulcowe w rozmiarze 220mm. Poza tym, rower praktycznie się nie zmienił. To była najlepsza możliwa decyzja!

