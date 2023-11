9 tekstów „Dziewczyny Pop”, których możesz używać na co dzień

12 utworów podzielonych na 3 rozdziały. Pierwszy, „92” to swoisty powrót

do jej przeszłości. Do pierwszych sympatii, ale i kompleksów. Drugi – „Pete Stop” – opowiada o jej teraźniejszości, w szczęśliwym związku. W trzecim – „Backdoor” – artystka śpiewa swoje najgorsze koszmary z przyszłości, jakby zaklinając je, by żaden się nigdy nie wydarzył. „Ten album jest niewątpliwie największym koncert albumem, który stworzyłam” – mówi o materiale

wokalistka. Radzimy go słuchać uważnie, bo jeszcze nigdy wcześniej Daria Zawiałow nie była w swoich tekstach tak otwarta i bezpośrednia. Przy okazji można z tej płyty zapamiętać kilka wersów, które przydadzą się potem w SMSie do byłego chłopaka albo nowej dziewczyny.