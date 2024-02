"To jest moje ULTRA WAY" - Darek Rewers i historia jego festiwalu

Legenda w świecie polskich biegów ultra. Wygrał najdłuższy bieg w kraju , ustanawiając przy tym rekord na dystansie 377 kilometrów. Z pasji do biegania i gór zaczął organizować festiwal biegowy ULTRA WAY w rodzinnych stronach, nad polskim wybrzeżem - gdzie jak się okazuje, nie brakuje przewyższeń.

Ultra nigdy nie jest łatwe i mi to też łatwo nie przychodziło. Przemierzałem samotnie, często o nieludzkich godzinach porannych setki kilometrów tras. Były oczywiście też porażki, kontuzje i błędy. Ja się nie poddawałem. To jest moje ULTRA WAY Darek Rewers

Jesteś biegaczem, trenerem i organizatorem festiwalu biegowego ULTRA WAY. Wydaje się, że bieganie jest z tobą od zawsze. Zacznijmy od początku, kiedy zacząłeś biegać.

Biegam łącznie ponad 35 lat. Zacząłem biegać jako nastolatek. Praktycznie co weekend wyjeżdżaliśmy z klubem sportowym na zawody biegowe na orientację. Mimo młodego wieku wyniki pojawiły się dosyć szybko, byłem w kadrze juniorów. Zacząłem zdobywać medale na Mistrzostwach Polski, również złote. Traktowałem bieganie bardzo poważnie. Treningowo wyjeżdżaliśmy w zimie, w Karkonosze, gdzie przecieraliśmy szlaki biegając. Nikt z nas nie miał profesjonalnego sprzętu. Biegaliśmy w zwykłych butach podobnych do sportowych i mieliśmy bawełniane dresy. Mimo tego dawaliśmy radę i nikt nie narzekał. Myślę, że w dużej mierze ten czas ukształtował mój charakter, profesjonalne podejście do biegania i wzbudził we mnie jeszcze większe zainteresowanie sportem i rywalizacją. Bieganie to dla mnie przede wszystkim pasja. Uważam, że bez biegania moje życie straciłoby sens. Nie chodzi nawet o ściganie i wyniki. Coraz większą radość sprawiają mi moje wyjazdy w góry, gdzie często biegam sam.

A miałeś dłuższe przerwy od biegania?

Miałem takie przerwy, związane na przykład z kontuzją. Kiedy zaczęło się moje dorosłe życie, czyli w kolejności studia, praca, a potem rodzina, to pojawiła się też przerwa, ale była bardzo krótka. Brakowało mi bardzo sportu. Zrozumiałem wtedy, że bez biegania jest mi naprawdę ciężko. Gdy człowiek sam jest nieszczęśliwy, to nie może tego szczęścia dawać innym. Czasami najbliżsi nie mogą tego zrozumieć. Dlatego moje treningi biegowe zaczynałem w nocy lub wcześnie rano, kiedy jeszcze wszyscy spali. Przyzwyczaiłem się do tego, że treningi zaczynam na przykład o g. 2:30, bez względu na porę roku. Pokonuje wtedy dystans około 20-25 kilometrów. W weekend jest tych kilometrów nieco więcej.

W świecie polskich biegów ultra jest jeden bieg, który budzi wiele emocji. A ty jesteś rekordzistą tego biegu na dystansie 377 kilometrów, który pokonałeś w 66 godzin i 3 minuty. Mowa oczywiście o Biegu Kreta. Jak to jest biec taki dystans, a przy tym jeszcze wygrać?

Bieg Kreta organizowany jest na dwóch dystansach 148 kilometrów oraz na dystansie 377 kilometrów zwanym Bieg Kreta Hardcore. Moja trasa, czyli 377 kilometrów obejmowała cały Trójkąt Sudecki (szczyty Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik-Ślęża) i łącznie wyszło ponad 12 tysięcy metrów przewyższenia. Co wyróżnia ten bieg, oprócz samego długiego dystansu? Trasa jest nie oznakowana, opierasz się wyłącznie na swojej nawigacji. Dodatkowo nie ma punktów żywieniowych, dlatego samemu trzeba zadbać o jedzenie i zorganizować swoje punkty. Dla mnie Bieg Kreta jest biegiem magicznym, a zarazem specyficznym i kameralnym. Kiedy pierwszy raz o nim usłyszałem, to wiedziałem, że muszę go pobiec. Przez kilka lat myślałem intensywnie o tym biegu. Wiedziałem jedno, że jest za wcześnie, bo nie byłem na niego gotowy psychicznie. Uważam, że takie najdłuższe biegi trzeba sobie w głowie poukładać. W końcu przyszła pora zmierzyć się z tym dystansem, do którego podchodziłem dwa razy. Pierwszy raz niestety biegłem z kontuzją. Byłem wtedy bardzo nieszczęśliwy, kiedy podjąłem decyzję o zejściu z trasy. Drugi raz przyjechałem już mocniejszy. Więcej trenowałem i czułem, że pod względem przygotowania mentalnego jestem silniejszy. Kolejną przewagą było to, że część trasy znałem bardzo dobrze. Nastawiłem się również, że chciałbym go przebiec, wykorzystując wszystkie moje możliwości.

Darek Rewers © z arch. Darka Przed startem powiedziałem mojemu przyjacielowi, że to może być mój ostatni bieg w życiu, ale wiedziałem, że muszę dać z siebie wszystko. Darek Rewers

Podczas samego biegu warunki pogodowe nie sprzyjały. Przez większość czasu padał deszcz, była też śnieżyca. Pojawiały się oczywiście kryzysy. Sukces w takich biegach nie dotyczy tylko przygotowania fizycznego, ale właśnie ważna jest psychika, dobrze przetestowany sprzęt czy taktyka żywieniowa. Drugiego dnia biegu miałem poważne problemy z żywieniem. Wmuszałem w siebie jedzenie. Później, około 120 kilometrów pojawił się pierwszy, duży kryzys. Na prostej drodze nie miałem w ogóle siły biec. Biegłem 200 – 300 metrów, a potem kolejne już szedłem. Czułem się wtedy fatalnie, bo był to początek. Wiedziałem, że jest to problem energetyczny. Zjadłem porządny posiłek, przygotowany przez mój suport, wypiłem bulion i problem z jedzeniem minął. Kolejny kryzys pojawił się o trzeciej w nocy, czyli w ostatnim dniu biegu, a związany był z brakiem snu. Pierwszej nocy nic nie spałem, drugiej nocy było to 1,5 godziny, a trzeciej tylko 15 minut. Pojawiła się u mnie ogromna senność. Zasypiałem na stojąco. Myślę, że z 10 razy przysnąłem, opierając się na kijkach. Potem zrobiło się już jasno i poczułem spory przypływ mocy. Sam bieg kosztował mnie wiele zdrowia i musiałem go odchorować. Najbardziej widoczne objawy utrzymały się krótko po biegu, ale samo wyczerpanie organizmu trwało bardzo długo.

Jak przetrwać i przełamać takie trudne momenty, te kryzysy w biegu?

Biegi na długich ultra dystansach zaczynają się i kończą w głowie. Wkracza też kwestia nastawienia do samego biegu, czy biegniemy na wynik, czy na zaliczenie, a może dajemy cień możliwości, że gdyby coś się zadziało, to zejdziemy z trasy. W moim przypadku biegi kategoryzuję na: biegi o wszystko, priorytetowe w danym sezonie i treningowe, które nas uczą i dają duży plus do formy i wytrenowania. Dla mnie zazwyczaj celem jest ukończenie biegu, bez względu na to, czy będę pierwszy czy ostatni, daje z siebie wszystko.

Mimo kryzysów wygrałeś Bieg Kreta. Co czułeś na mecie?

Przez całe 3 dni biegu byłem bardzo mocno skoncentrowany, nie mogłem sobie pozwolić na myślenie na przykład o sprawach prywatnych czy służbowych. Nie myślałem wcale o mecie i końcu biegu. Cały czas była koncentracja na bieżącym odcinku trasy i jedzeniu, na tym czy coś mnie boli czy nie boli. To było bardzo obciążające. Na mecie zszedł ze mnie cały ten stres i ciśnienie. Byłem szczęśliwy. Co do samej mety biegów, to przypomniała mi się piramida sukcesów. Kojarzysz taką w formie góry lodowca? Trochę wpisuje się w bieganie. Na czubku góry widać na przykład upragnioną metę, czyli nasz sukces. Natomiast to co jest pod taflą wody, to jest ta ciężka praca, wstawanie wcześnie rano, kontuzje, porażki, brak czasu czy chwile zwątpienia. Na mecie jest euforia przez te 5 minut. Potem znów wracamy do swojej pracy. W przypadku Biegu Kreta biegłem przez 3 dni, a tak naprawdę do tego biegu przygotowywałem się ponad rok. Choć myślę, że pracuje się na taki bieg całe życie.

Festiwal Ultra Way © Festiwal Ultra Way

Czy mógłbyś opowiedzieć, jak przygotować się do biegów ultra? Z Twojego biegowego doświadczenia, ale też trenera i pracy z podopiecznymi w ramach grupy ULTRA WAY, którą stworzyłeś.

Z reguły nie dzielę się takimi złotymi radami, bo trenowanie to sprawa dosyć indywidualna. Każdy jest na innym etapie, każdy ma inne cele. Na co zwróciłbym uwagę, na sam początek to przede wszystkim tempo. Biegacze i biegaczki starają się biegać zbyt szybko już na początku swojej przygody biegowej, zamiast pracować na tym fizycznym przyzwyczajeniem. Mając jednak na uwadze, że każdy jest na różnym etapie, bo mógł wcześniej trenować, ruszać się w pracy lub mieć siedzący tryb życia. Po pierwsze powinni biegać powoli, biegać na tętnie, a nie na tempo. Nie próbować dorównywać innym i nie ścigać się ze sobą na każdym biegu. Trening to proces, a nie pojedynczy bieg. Mówimy tutaj o przygotowaniu do biegów długodystansowych. Podstawą jest zbudowanie lub nawet ciągłe budowanie bazy tlenowej.

Oczywiście należy też wzmacniać całe ciało, szczególnie nogi. Pomocne tutaj będą ćwiczenia stacjonarne w domu lub na siłowni, squaty, wykroki, bez obciążenia, a z czasem z obciążeniami np. z ketlami. Dodatkowo ważne jest żywienie. To nasze paliwo energetyczne. Zawsze powtarzam moim podopiecznym, by nie biegali na czczo. Należy przed treningiem zjeść nawet małą przekąskę. Przed startami w ultra trzeba też mieć wszystko przetestowane od sprzętu, po właśnie jedzenie. By to bardziej zobrazować, podam przykład mojego spotkania z taternikami nad Morskim Okiem w zimie. Podczas rozmowy wynikło, że teraz wspinają się w Tatrach, w naprawdę ciężkich warunkach zimowych, bo chcą nie tylko trenować, ale też przetestować swój sprzęt na dalsze wspinanie w Alpach czy Himalajach. Wyprawa właściwa może się nie udać lub nawet być bardzo niebezpieczna z powodu małej nitki wystającej z odzieży, czy buffa, której nie będziemy w stanie w dużym mrozie oderwać, czy odciąć. Tak samo jest w naszym bieganiu, trzeba pamiętać o testowaniu i sprawdzeniu tego, co nam służy. Zarówno w jedzeniu jak i sprzęcie. To nie biegi na 30 minut, a mała, przysłowiowa nitka może stać się po kilku, kilkunastu godzinach ogromnym problemem.

Jak przygotowywać się do biegania ultra, jak wielu z nas mieszka na nizinach i wszędzie praktycznie jest płasko?

Na pewno przed takimi startami, warto pojechać czasami w góry, nauczyć się zbiegania, potrenować podbiegi i zobaczyć, jak noga pracuje w terenie. Jednak jak nie mamy takich możliwości to w okresie przygotowawczym, czyli jesienią i zimą postawiłbym na długie wybiegania, ale zawsze w tlenie. Pamiętajmy w tym wszystkim o odpoczynku, bo nie osiągniemy żadnego progresu i wyniku, jeśli będziemy ciągle zamęczeni. Sport wytrzymałościowy to takie oscylowanie na granicy, tego co my możemy zrobić, a tego co jest już niebezpieczne dla nas. Każdy z nas ma taką niewidzialną granicę. Niestety nigdy nie wiadomo, czy jesteśmy już na niej, czy ją przekroczyliśmy, czy możemy jeszcze ciężej pracować, a dzięki temu osiągnąć więcej. Trzeba nauczyć się swojego organizmu i swoich możliwości. To, że teraz nie możemy ciężej pracować to nie znaczy, że za jakiś czas do tego nie dojdziemy i tą naszą niewidzialną granicę znacznie nie przesuniemy.

Ultra Way w zimowej odsłonie © Jacek Deneka / Ultra Lovers

Przejdę teraz do twojej innej działalności biegowej, czyli organizacji festiwalu biegowego ULTRA WAY. Czym jest dla ciebie ULTRA WAY?

Ultra Way to właśnie taka moja droga ultra. Nie łatwa. Ultra nigdy nie jest łatwe i nie przychodziło mi to też łatwo. Wejście w ten świat, tę dyscyplinę było tak naprawdę oparte wyłącznie na własnych doświadczeniach. Przemierzałem samotnie, często o nieludzkich porannych godzinach setki kilometrów tras. Byłem w tym samotny. Nie miałem towarzyszy biegowych, a najbliższa rodzina była obojętna na moje bieganie albo wręcz przeciwna. Były oczywiście też porażki, kontuzje, błędy. Ja się nie poddawałem. Testowałem i do tej pory sprawdzam różne metody treningowe. Dokształcałem się, robiłem kursy, dużo czytałem o bieganiu i żywieniu.

Skąd w ogóle pomysł na bieg ultra nad polskim wybrzeżem?

Jako nastolatek pomagałem przy organizacji różnych zawodów sportowych, co bardzo mi się spodobało. Były to często zawody rangi MP czy zawody międzynarodowe. Wraz z upływem lat mojego biegania, przyszedł taki moment, że chciałem pokazać moje najlepsze ścieżki biegowe na Kaszubach i nad polskim wybrzeżem. Chciałem wtedy po raz pierwszy zorganizować festiwal, chociaż miałem świadomość, że takich biegów już trochę jest np. w okolicach Trójmiasta. Mój pomysł nowego festiwalu ultra trafił na podatny grunt, z kilkoma znajomi zorganizowaliśmy „Piekło Północy”. Jednak potem znajomi nie mieli czasu na organizacje kolejnej edycji. Wiedziałem, że zgromadziliśmy sporą społeczność biegaczy i biegaczek oraz osób chętnych do działania i pomocy przy nowym projekcie. Na początku powstało Stowarzyszenie Ultra Way, a potem fundacja ULTRA WAY. Od pierwszej edycji festiwalu natrafiliśmy na wiele przeszkód organizacyjnych, które nas bardzo wzmocniły jako zespół. Pierwsza edycja festiwalu nie odbyła się w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli z powodu pandemii. Mieliśmy wtedy kilkaset zapisanych biegaczy. Na szczęście okazali spore zrozumienie i mogliśmy te zawody przenieść na kolejny rok. Tak jak wspomniałem festiwal to spore przedsięwzięcie organizacyjne. Pamiętam, że w miesiącu przed pierwszym festiwalem, czyli w maju zrobiłem tylko jeden trening biegowy. Pobiegłem wtedy 14 kilometrów. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy tak mało biegałem. Obecnie zorganizowaliśmy już sześć edycji festiwalu – w tym trzy edycje zimowe i trzy wiosenne. W ostatniej zimowej edycji festiwalu, który się odbył w Gdyni, zawodnicy najdłuższego dystansu Nocny Jeleń 76 km+ startowali na bulwarze nadmorskim o g. 3:00 rano i wbiegali na klify rezerwatu Kępa Redłowska, ale w nocnych warunkach. Wszyscy zawodnicy zarówno tego, jak i pozostałych dystansów na mecie mówili jedno: macie piękne tereny i nie myśleliśmy, że na waszych górkach można się tak porządnie zmęczyć.

Za niedługo czeka nas pierwsza edycja letnia, już 28 – 29 czerwca 2024 roku w Gdyni. Podczas edycji letniej biegacze najdłuższych tras będą mieli niepowtarzaną okazję biegać po górkach nad samym morzem. Przewidujemy pięć tras biegowych do wyboru: Gwiazda Północy (dystans: 160 km/ 4355 m przewyższenia), W Blasku Księżyca (dystans: 100 km/ 3144 m przewyższenia) Klify o Poranku (dystans: 50 km/ 2061 m przewyższenia, Słoneczne Popołudnie (dystans: 27 km/ 1071 m przewyższenia), Nadmorski Mendel (dystans: 14 km, 579 m przewyższenia). Latem nasza edycja odbędzie się w pierwszy weekend wakacji i już wiemy, że biegacze chcą połączyć bieg u nas z krótszym lub dłuższym urlopem z rodziną. Dlatego też na letniej edycji planujemy biegi dla najmłodszych.

Zgromadziliście sporą społeczność, ale też działa bardzo aktywnie grupa ULTRA WAY TEAM.

To biegacze, którzy podobnie postrzegają sport, bieganie i nie tylko ultra, ale chcą tworzyć też Festiwal Biegowy ULTRA WAY. Przyznam, że właśnie przewagą festiwalu jest siła tej społeczności. Angażujemy się mocno w zmiany oraz przygotowanie tras. Chcemy, aby biegacze byli mile zaskoczeni. Wyciągamy wnioski z poprzednich edycji i analizujemy, co można poprawić i co jesteśmy w stanie zrobić, aby nasze kolejne festiwale były jeszcze lepsze. To widać na frekwencji, która z każdą edycją sukcesywnie wzrasta.

Ekipa festiwalu Ultra Way © Patryk Niewiadomski / Festiwal Ultra Way

Jak przekonać górskiego biegacza i biegaczkę do udziału w waszym festiwalu?

Ciężko na pewno jest konkurować z górami. Dlatego my staramy się jeszcze bardziej. Powtarzam zawsze, że u nas są biegi górskie nad morzem. Nigdzie nie znajdziesz takiego miejsca, gdzie biegasz górkami, nad samym morzem, na klifach nadmorskich, a zaraz po dzikich mokradłach, czy pięknych lasach bukowych. Obiecuje każdemu, że się zmęczy. U nas nie jest płasko. Wiadomo, że nie są to te same przewyższenia, co w górach. Są mniejsze, ale bardziej liczne – bieganie góra-dół wcale nie jest takie łatwe. Ponadto urozmaicenie tras, punkty żywieniowe i atmosfera na nich oraz podejście organizatorów do biegaczy to przekonuje wielu do tego, aby do nas wracali.

Festiwal Ultra Way © Jacek Deneka / Ultra Lovers

Mam jeszcze jedno pytanie, jak udaje ci się łączyć tyle aktywności?

Często się nad tym zastanawiam. Wiele osób mnie pyta, skąd w ogóle mam te pokłady energii do takiego działania. Wydaje mi się, że ważna jest samodyscyplina i chęć osiągnięcia czegoś. Jestem też perfekcjonistą, to co robię, to zawsze staram się robić na 100 procent. Czasami jak się mniej dzieje, to czuje się dziwnie i zaraz coś wymyślam nowego. To jest trochę jak w bieganiu ultra. Najprzyjemniejszy nie jest tylko sam bieg, ale to, że jesteśmy tak zmęczeni na mecie. Wiemy, że zrobiliśmy coś znaczącego.

Życzę powodzenia przy letniej edycji festiwalu oraz kolejnych planach biegowych!

Zapraszam wszystkich miłośników biegów ultra, ale też chcących zacząć swoją przygodę z bieganiem! Trasy mamy dostosowane dla każdego.

Dariusz Rewers - w 66 godzin i 3 minuty pokonał najdłuższą trasę zawodów trailowych i górskich w Polsce, czyli BIEG KRETA na 377 km i z przewyższeniem ponad 12 tys. metrów - jednocześnie poprawiając rekord tej trasy o ponad 5 godzin. To również rekordzista innych ekstremalnie długich biegów górskich i trailowych, w tym Ultra Kotliny na 185 km, a także zwycięzca Biegu 7 Szczytów na 240 km, Ultramaratonu Podkarpackiego na 115 km, Kaszubskiej Poniewierki na 100 i 130 km, ekstremalnych rajdów na orientację Harpagan na 50 i 100 km oraz innych biegów ultra. Prezes Fundacji ULTRA WAY, która organizuje Zimowy Festiwal Biegowy ULTRA WAY oraz Festiwal Biegowy ULTRA WAY. Pomysłodawca i założyciel grupy biegowej ULTRA WAY TEAM oraz trener biegowy i personalny, którego podopieczni również stają na podium biegów ultra.