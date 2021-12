Relacja z freeride'owego jamu Casey Brown "Dark Horse Invitational"

W połowie sierpnia, 12 kobiet w wieku od 12 do 33 lat wylądowało w Revelstoke Mountain Resort. Zaproszone zawodniczki przyleciały między innymi z Europy, Nowej Zelandii i najróżniejszych części Ameryki Północnej. Szeroka i bezpieczna (jak na kilkunastometrowe loty) trasa oraz niezwykła atmosfera sprawiły, że dziewczyny momentalnie wczuły się w hopy i już pierwszego dnia, zabrały się za oblatywanie linii.

"Go girl!"

The Dark Horse Invitational "Girl Gang"

Poza główną linią, riderki miały też do dyspozycji mniejszą, rozgrzewkową trasę oraz dwie hopy z miękkimi lądowaniami. "Kora i poduszka pneumatyczna bardzo przydają się w trakcie treningów. Dzięki nim możemy się poczuć bardziej komfortowo na dużych skoczniach, a potencjalne dachowanie, ma zdecydowanie mniejsze konsekwencje. Uczymy się, jak skakać duże hopy dzięki metodzie prób i błędów, nie martwiąc się o ewentualne kontuzje". Opowiadała Hannah Bergemann.

