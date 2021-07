Jak się pisze popowy banger?

Weź prostą melodię, napisz wpadający w ucho tekst i koniecznie coś chwytliwego w refrenie. Czy aby na pewno tyle wystarczy, żeby stworzyć przebój? Pewnie gdyby tak było, co trzecia lecąca w radiu czy telewizji reklama takim hitem by była. A reklamy irytują. I to jak! Co więc decyduje, że jakaś piosenka staje się przebojem, a jakaś nie? Zapytaliśmy o to ojca wielu przebojowych sukcesów – Rodneya Jerkinsa, znanego lepiej jako Darkchild. Producenta muzyki – uwaga wymieniamy tutaj tylko część jego hitoteki – Aaliyah, Whitney Houston, Destiny’s Child, Jennifer Lopez, Michaela Jacksona, Spice Girls, TLC, Beyonce , Ciary, Justina Bibera, Sama Smitha czy Mary J. Blidge. Uff…

W poszukiwaniu muzycznej chemii

Najważniejsza jest melodia

Dla Darkchilda hit zawsze zaczyna się od jednego kluczowego elementu. „Myślę, że tym, co tak naprawdę definiuje hitową piosenkę, jest melodia” – mówi. „Jedyną rzeczą, która błyszczy w każdym przeboju, jaki kiedykolwiek słyszeliście, jest właśnie melodia. To zdecydowanie dla mnie najważniejszy aspekt piosenki. Dobrą melodię nucą wszyscy, nawet jeśli nie mogą zrozumieć tekstu lub zrozumieć, co śpiewa dany artysta”.

Dlatego większość piosenek Darkchild zaczyna od fortepianu. Jak mówi, po prostu siada i gra różne pomysły melodyczne. „Zawsze wierzę, że im prościej, tym lepiej. Spójrz – jeśli weźmiesz wielkie przeboje z list przebojów i rozłożysz je na pojedyncze elementy, zobaczysz, że to są bardzo proste historie”.

Sporo przykładów na to, Darkchild ma zresztą w swojej producenckiej kolekcji. Wskazuje np. na refreny niektórych z wielkich hitów, w których miał swój udział: „The Boy Is Mine” Brandy czy „Say My Name” grupy Destiny’s Child. „Wszystkie błyszczące efekty mogę dodać do piosenki później, już z jej produkcją. Ale podstawą zawsze jest dla mnie dobra melodia”.

Jeśli naprawdę rozłożysz wielkie hity z list przebojów na elementy pierwsze, zobaczysz, że są to bardzo proste historie Darkchild

Piosenka musi posiadać tekst

Niektórzy robienie utworu zaczynają jeszcze od bębnów. Zwłaszcza hiphopowi producenci, dla których najważniejszy jest rytm. Ale Darkchild woli pracować na fundamencie z melodii. Kiedy ten dobrze rokuje, zabiera się za słowa. „Kiedy łączysz melodię z odpowiednim tekstem, właściwą koncepcją, która zaczyna działać na ludzi, to znaczy, że robisz przebój” – mówi.

„Na samym początku otwórz słownik”, dodaje podkreślając, jak ważna jest gra słowem w muzyce. „Możesz chcieć powiedzieć jedno, ale to może oznaczać coś zupełnie innego. Warto więc rzucać sobie słownikowe wyzwania – starać się ulepszać swoje teksty i sprytnie bawić się słowem”.

Jako dodatkową rekomendację Darkchild poleca studiowanie hiphopowych tekstów. Jego zdaniem raperzy mają ogromny dar pisania i potrafią użyć metafory, jak nikt inny dzisiaj w muzyce. „A to jest w tym najważniejsze – potrafić powiedzieć coś oczywistego w nieoczywisty sposób”.

Nie warto też kombinować na siłę. „Posłuchaj tylko mojego hitu »The Boy Is Mine«. Przecież to taki prosty numer! Cztery słowa które ludzie zapamiętają już na zawsze. Albo »Say My Name«: Trzy proste słowa, tyle! Ludzie uważają, że rzeczy muszą być złożone, skomplikowane, ale na końcu i tak wygrywa prostota”.

Sprostać wyzwaniu

Cekiny i detale

Kiedy masz już prosty, ale konkretny fundament, w postaci melodii, która chce się nucić i słów, które chwytają za ucho i serce, czas na wzbogacenie utworu o niezbędne elementy dodatkowe. O te małe detale, które sprawią, że słuchacz z każdym kolejnym przesłuchaniem piosenki będzie w niej odkrywał nowe smaczki i niejako poznawał na nowo.

Dla Darkchilda to najprzyjemniejsza część budowania bangera. „Teraz mogę zabrać piosenkę w dowolną stronę. Czy chcę, żeby ludzie przy niej płakali? Przejdę teraz w takie emocje. Czy chcę, żeby tańczyli? Dodać trochę basu i perkusji, które sprawią, że będziesz chciał się ruszać. To prawie jak pisanie muzyki do filmu – muzyka wszystko kontroluje Jeśli oglądasz film bez muzyki, nie odczuwasz wielkich emocji”.

Słuchaj tego, jak rapują raperzy. Potrafią użyć słów, jak nikt inny dzisiaj w muzyce Darkchild

Rodney “Darkchild” Jerkins © Press

Nie przestawaj się inspirować

Nie każdy artysta lubi słuchać innych, niektórzy wręcz zarzekają się, że nie słuchają innej muzyki, ale Darkchild podkreśla, jak duże znaczenie ma otwarcie się na świat. Także muzyczny. Radzi, by nie wyłączać się z otaczających nas dźwięków, bo nigdy nie wiadomo, jakie inspiracje mogą przyczynić się do stworzenia najlepszego utworu w twojej karierze.

„Ja sam inspiruję się nagraniami z przeszłości i słucham płyt z całego świata” – wyjaśnia Darkchild. „Muzyka z Japonii, Włoch, Francji, Londynu… Każda fascynuje na inny sposób. Staram się słuchać wielu różnych dźwięków i zagłębiać się w nie – sprawdzać, co czyni te rzeczy wyjątkowymi. To wszystko bardzo przydaje mi się w tym, co robię w studiu”.

Coraz bliżej celu

Wykorzystaj chemię

Darkchild miał okazję współpracować z dziesiątkami wybitnych artystów. Pomagał produkować największe światowe przeboje . Ale na pewno nie każda taka współpraca musiała przebiegać jak randka idealna. Kto i ile napsuł sobie w studiu krwi, wiedzą sami zainteresowani, ale faktem jest, że każdy z nich chciałby więcej takich uniknąć. Zamiast tego wolałby tę pewną iskrę, która powoduje, że twórcy w studiu rozumieją się bez słów.

„Tak, to bardzo ważne” – mówi Darkchild. „Zwykle podczas sesji mogę szybko powiedzieć, czy będzie to będzie spotkanie z serii świetnych czy tylko interesujących” – żartuje. „Musi być między nami chemia. Świetne piosenki, które udało mi się nagrać, to te, którym towarzyszyły naprawdę świetne sesje. Kiedy energia była naprawdę wyjątkowa. Dlatego też te numery stały się tym, czym się stały”.

Mądry wybór instrumentów