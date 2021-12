Świętą zasadą Darrena Berreclotha jest: "No Dig, No Ride". Warto poświęcić chwilę na przemyślenie tego tematu, ponieważ wielu osobom mogłoby się wydawać, że życie profesjonalnego ridera składa się tylko i wyłącznie z jazdy. Nic bardziej mylnego. W większości przypadków, ilość czasu poświęcona na rozbudowę swoich miejscówek jest większa, niż ta poświęcona na jazdę. Podkreślali to wielokrotnie między innymi Matt MacDuff , Remy Morton , czy właśnie Claw .