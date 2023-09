Bike check: Dartmoor Hornet - niezniszczalny hardtail Marcina Matusznego

Po co mu ten sztywniak

Pytaliśmy. Odpowiedź jest prosta, chociaż dla nas niezrozumiała. Ten gość po prostu to lubi. Marcin Matuszny jest jednym z najszybszych zjazdowców specjalizujących się w jeździe na hardtailu. (rowerze zbudowanym na sztywnej ramie bez tylnego amortyzatora) Katowanie tras na takim sprzęcie wymaga dużo lepszych umiejętności technicznych, większej precyzji przy doborze linii i idealnego czucia roweru. Brak dodatkowego wsparcia zapewnianego przez zaawansowany system tłumienia przekłada się też na szybciej postępujące zmęczenie mięśni oraz większe ryzyko kontuzji w przypadku zaliczenia tak zwanych "niedolotów". Zawodnicy, którzy decydują się na jazdę na sztywniakach muszą się liczyć z mocniejszym obciążeniem kręgosłupa i stawów, ale z tego co zdążyliśmy zauważyć, nie robi to na nich żadnego wrażenia. Gdyby Ci goście mieszkali na dzikim zachodzie, prawdopodobnie zajmowaliby się ujeżdżaniem dzikich byków. Odczucia towarzyszące jeździe po technicznych trasach pełnych korzeni i kamieni podobno przypominają "zabawę" w rodeo.