David Alonso – kim jest nowy mistrz świata Moto3?

stał się pierwszym w historii Kolumbijczykiem, który sięgnął po mistrzostwo w Grand Prix. W drodze do tytułu zawodnik teamu CFMOTO Gaviota Aspar Team wygrał aż dziesięć wyścigów, a w jedenastu stał na podium. Co ciekawe, Alonso ma szansę na pobicie blisko 30-letniego rekordu

Już od najmłodszych lat David Alonso uwielbiał oglądać wyścigi motocyklowe wraz ze swoimi rodzicami. Kiedy więc chciał się ścigać – miał pełne wsparcie swojej rodziny. Jako kilkulatek Kolumbijczyk rozpoczął starty w lokalnych, hiszpańskich seriach. jak przyznawał jednak po latach, najwięcej nauczyła go rywalizacja w CEV (obecnie są to Mistrzostwa Europy) i jazda na motocyklu 85GP. Do zgarnięcia tytułu Alonso potrzebował wygranej w ostatnim wyścigu i… objął w nim prowadzenie na ostatnim okrążeniu, by triumfować i wywalczyć mistrzostwo. "Wtedy zrozumiałem, że dopóki nie przekroczysz mety, nic nie jest pewne" – wspominał.