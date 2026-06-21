David Castera tylko dla nas: „Dakar to sport, a nie poker”.

W Warszawie spotkała się niedawno niemal cała polska „dakarowa” rodzina. Wystawa fotografii Marcina Kina była połączona z oficjalną prezentacją trasy kolejnej edycji rajdu. O nowych wyzwaniach opowiedział dyrektor sportowy największej na świecie imprezy offroadowej, David Castera. Szef wszystkich szefów opowiedział nam o swojej pracy i spojrzeniu na Rajd Dakar.

Od ostatniego Rajdu Dakar minęło pół roku. Czy scena, w której Luciano Benavides wjeżdża na metę i okazuje się, że wygrał klasyfikację generalną motocyklistów o 2 sekundy, nadal rezonuje w twojej głowie?

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Oczywiście! Tego nie da się zapomnieć. Mógłbym powiedzieć, że dla takich momentów robimy Dakar, ale to nie byłoby do końca prawdziwe, bo w najśmielszych snach nie mogliśmy marzyć o tak zaciętej rywalizacji do ostatnich metrów. Tego typu rozstrzygnięcia to szaleństwo, które nie mieści się w wyobraźni. Ale takie jest motto tej imprezy – „expect the unexpected” (spodziewaj się niespodziewanego – przyp. redakcji) i chyba nie ma lepszego dowodu, że ta maksyma jest prawdziwa. To było wielkie wydarzenie i zwycięstwo rajdowej idei.

Luciano Benavides na mecie Dakaru © Marcin Kin

Jak zareagowali sami zawodnicy?

Na mecie królowały niepohamowane emocje – euforia Luciano Benavidesa i wielki żal oraz niedowierzanie Ricky’ego Brabeca. To naturalne, że w takim momencie górę wzięły spontaniczne reakcje. Mogę jednak zdradzić, że w tych zawodnikach nadal to siedzi, bo niedawno rozmawiałem z oboma podczas rajdu w Argentynie. Luciano wspomina tę chwilę bardzo ciepło, jako największy sportowy zastrzyk endorfin. Ricky nadal przeżywa minimalną porażkę i błąd na ostatnim odcinku specjalnym. Wygląda tak, jakby nadal nie pogodził się z wynikiem, możemy więc zakładać, że w następnej edycji rajdu będzie podwójnie zdeterminowany, by wygrać. Ja mogę się tylko cieszyć i życzyć sobie, by Rajd Dakar dostarczał takich emocji jak najczęściej.

Luciano Benavides wygrał Dakar o 2 sekundy © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

To dobre dla samego rajdu?

O tak, na pewno! Ta informacja odbiła się naprawdę szerokim echem i przyciągnęła uwagę do Dakaru. Dziennikarze – nie tylko ci motoryzacyjni – dostali naprawdę doskonałą, pełną dramatyzmu historię do opowiedzenia i chętnie z tego korzystali, bo to ciekawostka, która rozpalała wyobraźnię. W wielu serwisach informacyjnych, na portalach wszystkich kontynentów pojawiły się informacje o niewiarygodnym finiszu dwutygodniowego rajdu. To oczywiście sprzyja powiększaniu naszych zasięgów i docieraniu do nowych kibiców.

Jak organizatorzy Rajdu Dakar oceniają zainteresowanie tą imprezą w Polsce?

Polska jest dla nas szalenie ważnym rynkiem. Dostrzegamy liczbę publikacji, reakcji w internecie i wiadomości w serwisach telewizyjnych. Bardzo cieszą nas liczby generowane w Polsce i stała tendencja wzrostowa w waszym kraju. Polska ma ogromny potencjał, dużą populację, wspaniale się rozwija, a właśnie w takich warunkach uwaga na sport wyczynowy na najwyższym poziomie kierowana jest najczęściej. Zapewniam, że nie zaniedbamy polskich kibiców.

A jak postrzegani są polscy zawodnicy na Dakarze?

Myślę, że tu ocena jest jeszcze wyższa. Moją opinię mogę oprzeć na dwóch filarach. Po pierwsze sam ścigałem się w Dakarze z Polakami i zawsze była to twarda, ale też pełna koleżeństwa rywalizacja. Miałem styczność raczej ze starszym pokoleniem, z kierowcami, którzy dla Polski przecierali na tym rajdzie szlak. Myślę, że zawsze dobrze się dogadywaliśmy i czuło się, że dzielimy wspólną pasję. Teraz mam inną funkcję, patrzę na rajd z innej perspektywy i widzę, że od tamtej pory wiele się zmieniło i kolejne generacje polskich zawodników trafiają na biwak. To bardzo ważne, że mają się od kogo uczyć, z kim wymieniać uwagi i mogą czerpać z doświadczeń swoich rodaków. Mam pełną świadomość, że Polacy ścigają się w Dakarze już ponad ćwierć wieku, a w ostatnich edycjach są trzecią/czwartą najliczniej reprezentowaną nacją.

Jak oceniasz ich potencjał sportowy?

Już teraz bardzo solidnie, ale jeszcze ważniejsza jest stała tendencja wzrostowa. Jak wspomniałem, pierwsza polska generacja była pionierska, wytyczała nową drogę. To byli motocykliści, Marek Dąbrowski i Jacek Czachor. Pod ich skrzydłami wyrósł Kuba Przygoński , który przebił się w tej szalenie wymagającej klasie do światowej czołówki (najlepszy wynik Przygońskiego w klasyfikacji generalnej motocyklistów, to 6. miejsce – przyp. redakcji). Potem Kuba przesiadł się do samochodu i zajmował jeszcze lepsze miejsca. Podium w klasyfikacji kierowców samochodów wywalczył Krzysztof Hołowczyc, Rafał Sonik wygrał Dakar na quadzie. Teraz posyłacie na start świeżą, głodną krew. Ci młodzi ludzie naprawdę operują już inaczej – mają know how, są wychowani w innych realiach, mają dostęp do najnowszych technologii, a przy tym są zdeterminowani i mają jasne cele. Konrad Dąbrowski śmiało może wkrótce walczyć o powtórzenie wyniku Przygońskiego . Eryk Goczał wygrał klasę SSV, przesiadł się do auta i zwyciężył odcinek specjalny, a to już naprawdę konkretny wynik, który nigdy nie jest przypadkiem.

David Castera, Carlos Sainz i Kuba Przygoński © Marcin Kin

Czego mogą spodziewać się zawodnicy w kolejnej edycji Dakaru?

Niespodziewanego (śmiech)! Bardzo długo i skrupulatnie pracowaliśmy nad trasą kolejnego rajdu. To żmudna robota, ale nie ma innego sposobu, by precyzyjnie wszystko przygotować. Zapewniam, że robiliśmy wszystko, by trasa była ciekawa, wymagająca i zróżnicowana. I taka jest. Co ważne, suma odcinków specjalnych, po raz pierwszy odkąd Dakar przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, przekracza 5 tysięcy kilometrów. To będzie najdłuższy rajd w tym kraju. Wyślemy zawodników w trzy zupełnie nowe lokalizacje. Piach, wydmy, szybkie trasy kamieniste, kaniony, zniszczone szutry – tych elementów na pewno nie zabraknie. Do tego duże wyzwania nawigacyjne. Ta edycja zmusi do myślenia i sprawdzi możliwości nawet najlepszych zawodników, a każdy, kto dotrze do mety, naprawdę będzie zwycięzcą.

Masz ambicję, by co roku Dakar był trudniejszy?

To nie jest właściwa optyka. Nie można wyznaczać sobie takiego celu, bo to prowadziłoby w końcu do rajdu, który byłby nieprzejezdny. Dakar i tak nigdy nie będzie łatwy. On musi dać w kość i musi zmusić do potężnego wysiłku. Ale nie może zarzynać uczestników, niszczyć ich fizycznie i mentalnie. Cel jest inny. Chodzi o to, by był jak najbliżej tego punktu, który wymaga zbliżenia się do swoich maksymalnych możliwości. To jest bardzo płynny punkt, inny dla zawodników różnej klasy sportowej i bardzo ciężko go znaleźć, ale stale go szukam. Pragnę, by każda edycja stawiała przed zawodnikami niezapomniane wyzwania. Chcę, by mogli przekraczać oni swoje granice, by wychodzili ze strefy komfortu, by sami sobie udowadniali, że stać ich na jeszcze więcej.

Nasser Al-Attiyah pośród bezkresnych wydm © Florent Gooden

Czy nieco wolniejszy rajd to musi być rajd mniej ekscytujący?

Nie, dlaczego? Ale też nie zawsze wolniejszy rajd to rajd bardziej bezpieczny, bo domyślam się, w którą stronę może dążyć pytanie. To nie jest tak, że staramy się skomplikować nawigację, żeby zawodnicy mieli mętlik w głowie, zastanawiali się, gdzie jechać i przez to przemieszczali się nieco wolniej.

Jaki jest więc kierunek, w którym podąża David Castera?

Odkąd stoję na czele Rajdu Dakar, faktycznie staram się kłaść większy nacisk na wyzwania nawigacyjne. Nie po to, żeby wyhamować zawodników, tylko by sprawdzić całą paletę ich umiejętności. Dobry zawodnik musi myśleć i dobrze nawigować. Najlepszy potrafi przy tym także bardzo szybko jechać. Chodzi o to, żeby odpowiednio wyważyć proporcje. Dążę do tego, żeby Dakar sprawdzał kompleksowe możliwości zawodników. Mógłbym wytyczyć trasę, na której nie zgubiłaby się garstka zawodników i taką, którą wszyscy pokonają bez zastanowienia, ale nie o to chodzi, żeby wszyscy krążyli w kółko szukając drogi albo gnali bez opamiętania nie patrząc na roadbook. Sukces nie może być dziełem przypadku, tylko działania załogi. To ma być sport, a nie poker.

Seth Quintero na trasie Rajdu Dakar 2026 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Zwycięzca ma być zatem zawodnikiem jak najbardziej kompletnym?

Tak. Wszystko, co robimy, robimy po to, by uczynić rajd możliwie jak najciekawszym. Dakar jest dla najlepszych i musi sprawdzać całą paletę umiejętności. Ważne jest odpowiednie zbalansowanie różnego typu wyzwań. Dążymy do tego, by każda edycja sprawdzała zawodników kompleksowo. Nie chodzi o to, by większe szanse miał diabelnie szybki kierowca, albo wybitny nawigator. Wytyczając odcinki staram się, by etap równoważył umiejętności. Przygotowanie oesu, który jest jednocześnie szybki i wymagający nawigacyjnie jest trudne, ale nie niemożliwe i do tego ideału dążymy.

Nie dusicie się już w jednym kraju?

Absolutnie nie. Arabia Saudyjska jest potężna – czterokrotnie większa od Francji i niemal siedmiokrotnie od Polski. To daje wyobrażenie skali. Jesteśmy bardzo daleko od wysycenia tych terenów. Zupełnie nowe regiony wciąż czekają na naszą eksplorację i jeśli zajdzie taka potrzeba, na pewno wjedziemy w nowe przestrzenie. Na razie jestem bardzo spokojny o Saudi, ten kraj nadal skrywa niemal nieograniczone możliwości organizacyjne.