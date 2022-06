David Coulthard o Janowskim: Maciej otworzył mi oczy na wiele spraw

Miłośnikom kinematografii Szkocja kojarzy się z „Walecznym sercem”, amatorom przyrody – z pięknymi krajobrazami i milionami owiec, a fanom motorsportu… z Davidem Coulthardem !

Urodzony w Twynholm kierowca wyścigowy jest żywą legendą Formuły 1. W swojej bogatej karierze wygrał 13 wyścigów, aż 62 razy stawał na podium, wywalczył 12 pole positions i zdobył łącznie 535 punktów. Pięciokrotnie na koniec sezonu F1 plasował się w czołowej trójce, a w 2001 roku został wicemistrzem świata, ustępując tylko Michaelowi Schumacherowi.

Niedawno kilka dni z gwiazdą królowej motorsportu spędził na RedBull Ringu Maciej Janowski . Polski żużlowiec spodziewał się raczej kurtuazyjnej obecności słynnego kierowcy, tymczasem okazało się, że to nie „Magic” odwiedził Coultharda, a raczej Coulthard Janowskiego! Szybko wyszło na jaw, że Szkot całkiem sporo wie o speedway’u, a to, czego nie wie, postanowił nadrobić wykorzystując spotkanie z wrocławianinem. Obaj panowie dużo rozmawiali i to Maciej był stroną udzielającą większości odpowiedzi. Nie mogliśmy nie wykorzystać tej okazji i ucięliśmy sobie przemiłą pogawędkę z Davidem Coultahrdem o… żużlu! Zapraszamy do lektury!

Na początek, zobacz czego David Coulthard uczył Maćka Janowskiego na Red Bull Ringu:

10 min Maciej Janowski vs. konie mechaniczne na Red Bull Ringu Maciej Janowski w motorsportowym raju. Zobacz, jak "Magic" sprawdzał możliwości superszybkich aut na Red Bull Ringu, pod okiem legendy F1 - Davida Coultharda.

David, czy ty masz w ogóle pojęcie, czym jest żużel?

Oczywiście! Pochodzę przecież z Wielkiej Brytanii. Speedway nadal jest tam dość popularny, ale jeszcze kilka dekad temu to był bardzo ważny sport, który zajmował istotne miejsce wśród miłośników motorsportu na Wyspach. Kiedy byłem młody, angielski żużel był najmocniejszy na świecie – brytyjska liga była najważniejsza, a i indywidualnie moi rodacy osiągali wielkie sukcesy. Teraz wszystko się zmieniło i doskonale wiem, że akurat w tej dyscyplinie prym wiedzie obecnie Polska.

Zdarzało ci się śledzić rozgrywki żużlowe?

Od razu przyznam, że na żywo żużla jeszcze nie wiedziałem, ale dostałem już konkretne zaproszenie od Macieja i myślę, że to się wkrótce zmieni (śmiech). Cieszę się, bo zewsząd słyszę, że jeśli mam zadebiutować w roli widza na trybunach, to powinienem to zrobić właśnie w waszym kraju. Ale oglądam speedway w telewizji. Kiedy tylko mogę, włączam relację z turniejów Grand Prix, choć zdarzało mi się obserwować także rozgrywki innego szczebla. Tak naprawdę najbardziej na bieżąco byłem… kiedy ścigałem się w F1!

David Coulthard i Maciej Janowski © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Jak to?!

Mark Webber (śmiech)! On ma prawdziwego fioła na punkcie speedway’a i zawsze opowiadał mi wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Jest niedziela, mamy wyścig Formuły 1 na jakimś kultowym torze, na Monzy, albo w Monako, a ten, kilka godzin przed startem, nawija mi o tym, co działo się dzień wcześniej w Bydgoszczy, Sztokholmie, czy Cardiff. Szaleństwo. Ale to zaangażowanie Marka zawsze pomagało mi uświadomić sobie, że to musi być naprawdę interesujący i ważny sport.

Co w takim razie, na bazie swoich obserwacji i komentarzy Marka Webbera, sądzisz o speedway’u?

To genialna dyscyplina! Inaczej – to totalne szaleństwo! Ciężko wyobrazić sobie bardziej dynamiczny, agresywny i widowiskowy rodzaj motorsportu. Nie sposób go porównać z czymkolwiek innym. W Formule 1 liczą się absolutne detale. Znamy tory i ich nawierzchnię, a o wygranej może zdecydować kilka centymetrów różnicy w punkcie hamowania. Tymczasem… w żużlu w ogóle nie ma hamulców! Ja, nawet jak o tym myślę i opowiadam, to się uśmiecham, bo to jest po prostu zwariowane i trudne do wyobrażenia (śmiech). Wszyscy zawodnicy uprawiający ten sport zasługują na przeogromny szacunek.

Maciej Janowski na Red Bull Ringu © Tomek Chareza / Red Bull Content Pool

Bolid F1 to mechaniczne arcydzieło, które tworzą setki inżynierów. Motocykl żużlowy jest prosty, lekki i tak naprawdę nie zmienił się zbyt wiele przez dekady…

Ale ma wybuchowe przyspieszenie i zrywa się do jazdy przy parametrach zbliżonych do F1!

Tak, masz rację. Ale zmierzam do innego pytania. Czy speedway to prosty, czy skomplikowany sport?

To jest doskonała kwestia do rozważań. Z jednej strony wszystko jest stosunkowo proste. Sprzęt bez hamulców, skrzyni biegów i skomplikowanego zawieszenia, czyli bez tych wszystkich elementów, nad którymi faktycznie inżynierowie z F1 pracują latami, by urwać ułamki sekund. Wydawać by się mogło, że to stosunkowo prosta gra, w której wygrywa ten, kto potrafi najlepiej jeździć i jest najodważniejszy. Z drugiej strony jednak, ta stosunkowo nieskomplikowana konstrukcja wymaga mnóstwa troski o ustawienia. To dla mnie szokujące. Po rozmowach z Maćkiem zdałem sobie sprawę, jak wiele czasu poświęca na pracę ze sprzętem i jak ogromne ma to znaczenie dla dobrych wyników.

Co zainteresowało cię najbardziej?

Właśnie te szczegóły. Maciej wyjaśniał mi sprawy, na które nie zwróciłbym uwagi, a które – jakby się chwilę zastanowić – są przecież logiczne. Tory są różne, mają różną długość i mogą być przygotowane na różne sposoby. Do tego wielką wagę ma materiał, z którego są ułożone. Dochodzi pogoda – temperatura, wilgotność powietrza, deszcz itp. Janowski uświadomił mi, że te wszystkie czynniki trzeba wziąć pod uwagę szukając optymalnych ustawień motocykla na dany wyścig. A co jeszcze ciekawsze – te ustawienia mogą okazać się nieaktualne na kolejny wyścig, który jest na przykład za kwadrans! Bo zajdzie słońce, tor będzie polany wodą, ochłodzi się itd. I nagle zawodnik ze swoimi mechanikami staje przed całą serią dylematów. To fascynujące. Generalnie jest to więc stosunkowo prosty sport, ale jeśli wejdziemy w szczegóły, okaże się, że do sukcesu potrzeba wielu naprawdę mądrych głów, które ogarną te wszystkie niuanse.

Maciej Janowski na Red Bull Ringu © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

O czym jeszcze opowiadał ci Maciek?

O wszystkim, o co go zapytałem, a zaznaczę, że nie miałem oporów, by zagadywać o różne aspekty jego fachu (śmiech). Byłem ciekaw, jak zaczynał, jak wyglądały jego pierwsze motocykle i treningi. Bardzo chciałem wiedzieć, jak to jest po raz pierwszy tak na dobre odkręcić gaz w łuku i przejechać swój pierwszy wiraż. Rozmawialiśmy też o przygotowaniu fizycznym i mentalnym. Wcześniej miałem wrażenie, że to kierowcy F1 dużo podróżują i są w ciągłym ruchu, ale teraz wiem, że przy żużlowcach, to niemalże domatorzy (śmiech)! Lubię takie rozmowy, bo można z nich wyciągnąć wiele ciekawych i zaskakujących wniosków, poznać dyscyplinę z pierwszej ręki. Dopiero wtedy warto wyrabiać sobie zdanie na jakiś temat. Przyznam, że Maciek otworzył mi oczy na wiele aspektów speedway’a, o których nie opowiadał nawet Mark Webber.

Maciej Janowski i David Coulthard na Red Bull Ringu © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Coś cię w Maćku zaskoczyło?

Tak. Nie spodziewałem się, że to będzie tak spokojny, wyważony i pogodny facet. Wiesz, oglądając żużel i mając w głowie te wszystkie historie o braku hamulców, ogromnych prędkościach i kontuzjach, wyobrażasz sobie, że ten, który się w to bawi, musi być w jakimś sensie szaleńcem. A gadasz z bardzo utytułowanym zawodnikiem i okazuje się, że to normalny gość. Ma swoje ambicje i cele, ale także obawy. Musi skupiać się na sobie, ale też troszczy się o najbliższych i mówi o tym w niezwykle ujmujący sposób. Wie o żużlu pewnie niemal wszystko, ale nie ma oporów, by wspomnieć, że cały czas się uczy i pracuje nad sobą. Spędziliśmy ze sobą tylko kilka dni, ale przez ten czas zorientowałem się, że to świetnie ułożony człowiek. Ma na pewno papiery na to, by zostać mistrzem. Mental już ma mistrzowski. Ja tak właśnie go odbieram.

A jak sobie radził z czterema kółkami?

Naprawdę dobrze. I to nie jest tak, że ja mówię podobne rzeczy o każdym, z kim mam okazję jeździć szkoleniowo. Tu nie ma żadnej kurtuazji. Widać, że Maciek to fachowiec, motorsport ma we krwi. To nie znaczy oczywiście, że wsiada do bolidu i od razu jest szybki. Takich cudów nie ma. Ale dla mnie najważniejsze było to, jak słuchał, jakie zadawał pytania i jak wprowadzał moje uwagi do swojego stylu jazdy. Na pewno widać było od razu, że się nie boi, ale to pewnie zasługa żużla (śmiech). Mogłem mu podpowiedzieć, by opóźnił hamowanie i on za minutę wykonywał to niemal książkowo. Robił postęp na każdej kolejnej sesji. I ten postęp nie wynikał z tego, że dodawał więcej gazu, tylko ze zmian w prowadzeniu auta. Z takimi ludźmi współpracuje się najlepiej.