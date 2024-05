30 maja 2024 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędzie się Red Bull Speed Ways – wydarzenie, podczas którego kibice motorsportu po raz pierwszy zobaczą na żywo w akcji bolid Oracle Red Bull Racing w konfrontacji z motocyklem żużlowym, a także inne spektakularne pojedynki. W samochodzie F1 zasiądzie David Coulthard – były wicemistrz świata królowej sportów motorowych, zwycięzca 13 wyścigów i zdobywca pierwszego podium w historii Red Bull Racing. Chociaż karierę w F1 "DC" zakończył już 16 lat temu, nadal jest w niej obecny, biorąc udział w tzw. showrunach Oracle Red Bull Racing i pracując jako komentator podczas weekendów wyścigowych.

Podczas Red Bull Speed Ways we Wrocławiu Szkot będzie miał szansę po raz pierwszy w Polsce zasiąść za kierownicą pokazowego bolidu Red Bull Racing i stanąć do wyjątkowego pojedynku. O tym, jak dużo "DC" wie o żużlu, czy jeździł kiedyś na motocyklu żużlowym, czym różni się bolid pokazowy RB7 od tegorocznego modelu RB20 i jak wspomina swoją karierę w F1 – dowiecie się z poniższego wywiadu. Zapraszamy do lektury.

David Coulthard i Maciej Janowski © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Podczas Red Bull Speed Ways będziesz jeździł bolidem F1, podczas gdy Maciej Janowski dosiądzie motocykla żużlowego. Weźmiecie udział w pojedynku na dochodzenie na torze żużlowym. Jaki przewidujesz wynik?

David Coulthard: Ten motocykl został zaprojektowany do tego, by być jak najszybszym na takim torze, więc spodziewam się, że będę musiał szybko nauczyć się zupełnie innej jazdy - na innej nawierzchni i praktycznie bez długich prostych. A wynik? Zobaczymy! Każda szansa pracy z innymi sportowcami, którzy są świetni w swojej dyscyplinie, to dla mnie niesamowite wyzwanie, zwłaszcza jako dla byłego kierowcy Formuły 1.

Jak bardzo trzeba zmodyfikować bolid F1, by dało się nim jeździć po torze żużlowym?

Podczas różnych występów pokazowych jeździmy samochodem F1 ustawionym nieco wyżej, aby uniknąć niespodzianek na nieznanych do końca nawierzchniach czy często wręcz w niesprzyjającym terenie. Poza wentylatorami pomagającymi w chłodzeniu silnika, to jednak taki sam samochód, jakim ścigano się w "jego erze" w F1.

"DC" od lat bierze udział w showrunach Red Bull Racing na całym świecie… © Red Bull Content Pool … i wcale mu się to nie nudzi! © Red Bull Content Pool

Na prostych samochód F1 prawdopodobnie bez większych problemów będzie szybszy od motocykla żużlowego. Zgadzasz się jednak ze stwierdzeniem, że w tym pojedynku czynnikiem decydującym będzie to, kto będzie szybszy w zakrętach?

Bez wątpienia samochód F1 będzie szybszy na prostej niż motocykl żużlowy, ale w tym pojedynku wszystko będzie zależeć od tego, kto będzie najszybszy w zakrętach. Będę zaskoczony, jeśli motocykl przystosowany do jazdy po torze żużlowym nie będzie miał tutaj przewagi.

Żużel to jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce, ma także sporo fanów w Wielkiej Brytanii, choć nie tak wielu, jak u nas. Jak dobrze znasz ten sport? Masz jakiś ulubiony zespół, zawodników?

Oglądałem żużel w telewizji i wiem, że ma naprawdę zakręconych fanów. Co ciekawe, żona Marka Webbera, mojego byłego team-partnera z Red Bull Racing, Anne jest wielką fanką żużla i regularnie podróżuje na zawody. Muszę się z nią skontaktować, żeby podzieliła się ze mną kilkoma informacjami przed moim przyjazdem do Polski.

10 min Maciej Janowski vs. konie mechaniczne na Red Bull Ringu Maciej Janowski w motorsportowym raju. Zobacz, jak "Magic" sprawdzał możliwości superszybkich aut na Red Bull Ringu, pod okiem legendy F1 - Davida Coultharda.

Z Maciejem Janowskim spotkałeś się już podczas nagrań na Red Bull Ringu w Austrii. Jak oceniasz jego umiejętności wyścigowe?

Maciek to gwiazda żużla, bez dwóch zdań. Nie byłby częścią rodziny Red Bulla, gdyby nie był świetny nie tylko na torze, ale także poza nim, jak osoba, która dobrze reprezentuje ducha i determinację Red Bulla. To zaszczyt być częścią tej samej rodziny.

Miałeś okazję jeździć na motocyklu żużlowym? Może chciałbyś spróbować we Wrocławiu?

Niestety, nigdy nie jeździłem na motocyklu po torze żużlowym. Jeżdżę jednak na motocyklach i mam nadzieję, że uda mi się usiąść na maszynie żużlowej we Wrocławiu. Nie mogę już doczekać się, żeby zobaczyć ją na żywo.

3 min David Coulthard w bolidzie F1 na ulicach Kapsztadu! Ekipa Aston Martin Red Bull Racing przyjechała ze swoim bolidem Formuły 1 do Republiki Południowej Afryki. W pokazie na ulicach Kapsztadu wziął udział David Coulthard.

We Wrocławiu jeździć będziesz bolidem RB7. Jak bardzo różni się on od tegorocznego modelu RB20?

Główną różnicą między wczesnymi samochodami RB, sygnowanych numerem składającym się z jednej cyfry, a obecnym RB20 jest oczywiście zmiana silnika z V8 kręcącego się do 18 000 obr./min na hybrydową jednostkę napędową V6 o niższych obrotach. Dzisiejsze samochody są także znacznie większe i cięższe, mają szerszą powierzchnię styku opon i znacznie większy docisk aerodynamiczny pochodzący spod samochodu. Jeśli chodzi o same osiągi na jednym okrążeniu, obie generacje samochodów nie będą się zbytnio różnić. Inny będzie jednak sposób, w jaki to osiągną. Dzisiejsze samochody prezentują niewiarygodnie wysoki poziom technologii i wydajności – najbardziej oszczędne pod względem paliwa silniki spalinowe na świecie są dziś używane właśnie w F1. Jednak generacja samochodów, których używamy w pokazach bardziej odzwierciedla to, o co chodzi w wyścigach, jeśli chodzi obraz i dźwięk pochodzące z samochodu z generacji V8.

Jakie są twoje trzy najlepsze wspomnienia z czasów, gdy ścigałeś się w F1?

Po pierwsze, zdecydowanie jest to moje pierwsze zwycięstwo w 1995 roku w GP Portugalii! To jedno z moich najlepszych wspomnień, ponieważ 10 lat wcześniej, w 1985 roku, Ayrton Senna wygrał tam swój pierwszy wyścig F1. Pracowałem krótko z Ayrtonem przed jego śmiercią i to ona tak naprawdę zaprowadziła mnie z bycia testerem do zostania kierowcą wyścigowym. Jeszcze bardziej mi się to przypomina teraz, gdy dopiero co oddawaliśmy hołd życiu Ayrtona w 30. rocznicę jego tragicznego wypadku.

David Coulthard po 20 latach wsiadł za kierownicę RB1 © Red Bull Content Pool

Mój drugi topowy moment w karierze to wygranie mojego domowego, a w zasadzie domowych Grand Prix – GP Wielkiej Brytanii na Silverstone, gdzie triumfowałem dwukrotnie oraz dwa zwycięstwa w GP Monako. Tym samym wygrywałem w kraju mojego dzieciństwa – Wielkiej Brytanii oraz mojego dorosłego życia – w Monte Carlo. To dwa wyjątkowe przystanki w kalendarzu, choć z różnych powodów. Silverstone wymaga jazdy z niesamowicie wysoką prędkością i zaangażowaniem, a Monako polega na wciskaniu się pomiędzy metalowe bariery, bez szansy na popełnienie najmniejszego błędu od startu do mety.

Trzeci topowy moment, patrząc na moją całą karierę, to z pewnością fakt, że ciągle jestem w rodzinie Red Bulla, i to w 16 lat po zakończeniu kariery w F1! Reprezentowanie marki oraz F1 podczas różnego rodzaju eventów to coś, co sprawia mi dużo radości. Dlatego nie mogę już doczekać się moich pierwszych jazd bolidem F1 w Polsce!