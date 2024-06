David Coulthard: „Dziękuję za wprowadzenie mnie do świata żużla!”

Powoli opada kurz po Red Bull Speed Ways , wydarzeniu motorsportowym, w którym 30 maja na stadionie we Wrocławiu fani motorsportu mogli zobaczyć w akcji m.in. bolid Red Bull Racing, samochód driftowy, rajdówkę WRC2 oraz oczywiście gospodarza imprezy Macieja Janowskiego na motocyklu żużlowym.

W kulminacyjnym momencie wieczoru „Magic” zmierzył się z Davidem Coulthardem , kierującym bolid RB7 Oracle Red Bull Racing. Jak Red Bull Speed Ways będzie wspominał szkocki kierowca?

Kiedy przed dwoma laty spotkałeś się Maciejem Janowskim na torze wyścigowym Red Bull Ring, wyglądało na to, że szybko złapaliście dobry kontakt…

David Coulthard: Bo tak w istocie było! Żadnej ściemy czy kurtuazji. Mimo sporej różnicy wieku, od razu znaleźliśmy wspólny język. Być może dlatego, że uprawiamy skrajnie różne dyscypliny motorsportu. To nie były rozmowy, których każdy z nas odbywa setki w swoim otoczeniu, polegające na opowiadaniu tych samych historii i potwierdzające fakty, które i tak dobrze znamy. Maciek chciał dowiedzieć się oczywiście czegoś o F1, ale zadawał bardzo niestandardowe i ciekawe pytania, na które stać pewnie tylko zawodowców. Ja z kolei, autentycznie zafascynowany, dopytywałem go o sport bez hamulców!

2 min Zobacz pojedynek wieczoru - Maciej Janowski vs. David Coulthard Maciej Janowski zmierzył się z Davidem Coulthardem w najważniejszym pojedynku podczas Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - obejrzyj powtórkę.

Maciek zapraszał cię do Polski na żużel. Spodziewałeś się, że dojdzie do tego tak szybko i że wystąpisz w tak wyjątkowej roli?

No, and no – dwa razy „nie” (śmiech). Naprawdę byłem ciekaw tej dyscypliny i chciałem zobaczyć ją na żywo, bo wiele opowiadał mi o niej wcześniej Mark Webber. Nie sądziłem jednak, że nie tylko wydarzy się to tak szybko, ale jeszcze sam będę rywalizował na torze żużlowym. I to w bolidzie F1! Życie pisze czasem niesamowite scenariusze.

Jak oceniasz Red Bull Speed Ways od strony eventowej?

Myślę, że to była bardzo porządnie zorganizowana impreza na najwyższym światowym poziomie. Sądząc po pełnych trybunach i reakcjach kibiców – wierzę, że fanom bardzo się podobało. Od rana czułem, że to będzie wielki frekwencyjny sukces. Nasza ciężarówka i przestrzeń, w której staraliśmy się odtworzyć realia paddocku F1, były oblegane przez kibiców właściwie bez przerwy. Ludzie robili zdjęcia, chcieli zamienić choćby kilka słów i zadawali mnóstwo pytań – od ludzi z ekipy wiem, że świadczyły one o sporej wiedzy na temat F1. To fantastyczne.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Sądząc po pełnych trybunach i reakcjach kibiców – wierzę, że fanom bardzo się podobało David Coulthard

Zaskoczyło cię to w kraju, w którym nigdy nie odbył się wyścig F1?

Nie, nieszczególnie. Miłość do motorsportu nie zna granic. Świadomość, że ludzie na całym świecie, na wszystkich kontynentach, interesują się daną dyscypliną – jest niesamowita. To bardzo budujące, że mogę współtworzyć środowisko, które jednoczy ludzi na każdej szerokości geograficznej. Ci kibice mają wspólną pasję, w tej samej chwili ekscytują się tymi samymi akcjami na torze, dyskutują na te same tematy i spierają się o te same nazwiska. To wielka rola sportu globalnego, jakim jest na pewno F1. Myślę, że może zbyt rzadko dostrzegamy tę społeczną funkcję motorsportu.

No dobrze, a co z tym żużlem, który w końcu zobaczyłeś na żywo?

Speedway, oglądany z bliska, robi piorunujące wrażenie! Wiem, że zawodnicy, którzy się ścigali, choć są jeszcze bardzo młodzi – wiele już potrafią. Szczerze? To ja nie wiem, co można jeszcze robić lepiej w tym sporcie. To jest jednak totalne szaleństwo. Widziałem żużel w telewizji, ale to nie ma porównania. Ten potężny hałas, ta prędkość, maksymalna dynamika, taka dzikość… Od dzisiaj speedway jest dla mnie książkową definicją sportu na limicie. Nie wyobrażam sobie, by robić coś bardziej ekstremalnego na motocyklu.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin

Czy jazda bolidem F1 po torze żużlowym też jest ekstremalna?

Nie, to coś zupełnie innego, szczególny rodzaj rozrywki. W takiej samej sytuacji byłby motocykl żużlowy na torze F1 – ja swoim bolidem byłbym w stanie jechać tam na limicie, a Maciek motorem żużlowym mógłby po prostu pokazać się kibicom. Na jego ziemi, na jego torze, przy jeździe w lewo nie miałem szans. Musiałem dużo pracować kierownicą, by zachować linię jazdy. Nie mogłem też wejść w ślizg, to oczywiste. Nawierzchnia była bardzo trudna, bo bolid przeznaczony jest do jazdy po asfalcie gładkim, jak stół. Sądziłem, że pod tą luźną warstwą jest coś twardego, na czym mógłbym bazować, ale szybko przekonałem się, że tam jest tylko „dirt”. Nie narzekam jednak. Bawiłem się doskonale, spróbowałem czegoś nowego w życiu i mam nadzieję, że pomogłem rozkręcić atmosferę.

Pierwszy raz widziałeś stadion żużlowy?

Pierwszy raz. Bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że to wielki atut speedway’a – możliwość oglądania całej rywalizacji z jednego miejsca na stadionie. Niewiele dyscyplin motorsportu daje taki komfort. Stadion jest piękny i mieści mnóstwo ludzi. Cieszę się, że mogłem na żywo zobaczyć to, czym tak bardzo pasjonują się Polacy i o czym opowiadał mi w Austrii Maciej.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin David Coulthard i Maciej Janowski © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Wyobrażasz sobie, że Maciek w trakcie całej swojej kariery skręca tylko w lewo?

To jest szalenie dziwne (śmiech)! Pierwsza reakcja jest taka, że to nie może być normalne, ale jakby się tak dłużej zastanowić, to nie tylko żużlowcy tak mają. NASCAR ma mnóstwo fanów i to potężny biznes w USA, a też jeżdżą tylko w lewo. To samo tyczy kilku rodzajów wyścigów flattrackowych, więc może nie jest to takie całkiem niespotykane… Jestem wdzięczny Maciejowi, że zaprosił mnie na to wydarzenie i mogłem poznać jego dyscyplinę. Zresztą, dzięki niemu doświadczyłem kilku rzeczy po raz pierwszy w swoim życiu. Pierwszy raz byłem na stadionie żużlowym i oglądałem wyścig. Pierwszy raz sam jeździłem po takim torze. No i pierwszy raz widziałem samolot lądujący na płycie boiska! Łukasz zrobił na mnie wielkie wrażenie – z taką łatwością pilotuje samolot, że wydaje się, jakby to było dziecinnie proste, jakby to była niewinna zabawa. Ale wiem, że to fachowiec światowej klasy, że wylądował na dachu wieżowca, więc tu nie było żadnego przypadku.

Też jeździłeś na dachu bolidem F1.

Dokładnie! Coś nas chyba ciągnie do wysokich budynków (śmiech). Faktycznie, miałem taką okazję.

W jakich dziwnych miejscach prezentowałeś jeszcze bolid F1?

Było ich naprawdę sporo, bo z zespołem Red Bull staramy się pokazywać naszą dyscyplinę całemu światu. Bardzo dziwna była jazda po boisku baseballowym w Japonii. Musiałem jechać naprawdę wolno, żeby nie zrobić bączka i nie zniszczyć nawierzchni. Jeździłem po plaży, po pustyni. A teraz na stadionie żużlowym we Wrocławiu – to było na pewno jedno z najbardziej nieoczekiwanych i zaskakujących miejsc, w jakich miałem okazję prowadzić bolid.