Dawid Dulski podczas turnieju finałowego mistrzostw Polski juniorów był pewnym punktem drużyny Chemika Bydgoszcz niemal w każdym spotkaniu. Dysponujący znakomitymi warunkami fizycznymi atakujący spełniał swoją siatkarską rolę na boisku. To właśnie do niego wędrowało najwięcej piłek, również tych najtrudniejszych, co zaowocowało złotym medalem na koniec zawodów. “Emocje po tych kilku dniach już opadły. Wreszcie dotarło do mnie, że jestem mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej” - mówi Dulski, który na co dzień był uczniem elitarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.