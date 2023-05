Dawid Godziek drugi na Crankworx Cairns! Do złota brakło niewiele!

Crankworx World Tour - Cairns Po świetnym debiucie w sezonie 2022, Cairns znów trafiło do kalendarza. Zawody rozgrywane w tropikalnych lasach Australii to coś, czego nie możesz przegapić!

Niektórzy mogli podejrzewać, że na pierwszej, technicznej przeszkodzie Dawidzior dołoży do pieca i przeleci nad mostkiem, tak jak część zawodników, ale plan był zupełnie inny. Skok z 360-tką na kładkę, zeskok z opo tailwhipem i przygotowanie do pierwszego bangera. Twister z nohanderem został odjechany perfekcyjnie (jak zawsze)! Następnie piękny frontflip również z nohandem i cała kombinacja skateparkowych sztuczek na technicznej sekcji. Do tego kilka tailwhipów na hipach i dojazd do ostatniej, największej przeszkody, na której mogło dojść do prawdziwego przełomu.