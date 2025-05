Dawid Godziek wraca w wielkim stylu – 2. miejsce w Crankworx Cairns!

Crankworx Cairns - Informacje Crankworx Cairns powraca do Smithfield! Drugi przystanek kultowego cyklu odbędzie się w Australii i wszystko wskazuje na to, że weźmie w nim udział pauzujący, powracający po kontuzji Dawid Godziek!

znów zachwyca! Po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej operacją kolana, polski mistrz freestyle'u wrócił do rywalizacji na najwyższym poziomie i udowodnił, że nie bez powodu uznawany jest za jednego z najlepszych riderów na świecie. W zawodach Crankworx Cairns, zaliczanych do Pucharu Świata FMB World Tour, Godziek wywalczył drugie miejsce. Zawody wygrał Francuz

