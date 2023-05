Crankworx World Tour - Cairns Po świetnym debiucie w sezonie 2022, Cairns znów trafiło do kalendarza. Zawody rozgrywane w tropikalnych lasach Australii to coś, czego nie możesz przegapić!

stwierdził, że jest gotowy na swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach z serii Crankworx World Tour! Trasa przygotowana na festiwal w australijskim Cairns idealnie “spina się” z technicznym stylem jazdy Dawida, więc wszystko zaczyna się nam układać w jeden, piękny obrazek. Oczami wyobraźni wybiegamy już w kierunku soboty. Podium, szampan i nasz rowerowy asior ze złotym medalem na szyi… Ach, to by dopiero było!

, a dla ciekawskich mamy jeszcze krótką rozmowę z Dawidem, który jest już na miejscu i szykuje się do startu. Nie ma za co!

Zanim jednak rozdamy nasze wyimaginowane nagrody, przypominamy o transmisji na żywo z polskim komentarzem. Maciek Kiwak i Tomek Profic wcielą się w rolę rowerowych ekspertów i spędzą z wami ten niezwykły sobotni poranek. Przypominamy, że transmisja (w playerze poniżej) startuje o godzinie 7:00 w sobotę 20 maja , a dla ciekawskich mamy jeszcze krótką rozmowę z Dawidem, który jest już na miejscu i szykuje się do startu. Nie ma za co!

Zanim jednak rozdamy nasze wyimaginowane nagrody, przypominamy o transmisji na żywo z polskim komentarzem. Maciek Kiwak i Tomek Profic wcielą się w rolę rowerowych ekspertów i spędzą z wami ten niezwykły sobotni poranek. Przypominamy, że transmisja (w playerze poniżej) startuje o godzinie 7:00 w sobotę 20 maja , a dla ciekawskich mamy jeszcze krótką rozmowę z Dawidem, który jest już na miejscu i szykuje się do startu. Nie ma za co!

Najbardziej podobają mi się właśnie te przeszkody, na których trzeba czarować. (śmiech) Nie mam na nie planu i będę trochę improwizował, ale moim zdaniem właśnie to jest najlepsza część toru. Hopy, to hopy i mniej więcej wiadomo co się na nich wydarzy, a ja mocno jaram się tymi “jibberskimi” przeszkodami. Jest taki up-box z zawrotką. Można zrobić trik wskakując na niego, będąc na nim i zeskakując. Na jednej przeszkodzie da się zrobić aż trzy triki, więc każdy będzie miał szansę się wykazać.

Najbardziej podobają mi się właśnie te przeszkody, na których trzeba czarować. (śmiech) Nie mam na nie planu i będę trochę improwizował, ale moim zdaniem właśnie to jest najlepsza część toru. Hopy, to hopy i mniej więcej wiadomo co się na nich wydarzy, a ja mocno jaram się tymi “jibberskimi” przeszkodami. Jest taki up-box z zawrotką. Można zrobić trik wskakując na niego, będąc na nim i zeskakując. Na jednej przeszkodzie da się zrobić aż trzy triki, więc każdy będzie miał szansę się wykazać.

Najbardziej podobają mi się właśnie te przeszkody, na których trzeba czarować. (śmiech) Nie mam na nie planu i będę trochę improwizował, ale moim zdaniem właśnie to jest najlepsza część toru. Hopy, to hopy i mniej więcej wiadomo co się na nich wydarzy, a ja mocno jaram się tymi “jibberskimi” przeszkodami. Jest taki up-box z zawrotką. Można zrobić trik wskakując na niego, będąc na nim i zeskakując. Na jednej przeszkodzie da się zrobić aż trzy triki, więc każdy będzie miał szansę się wykazać.