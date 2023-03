Dawid Godziek przed startem: "Może zaryzykuję w drugim przejeździe?"

Festiwal Crankworx Rotorua startuje lada dzień. Przed nami kilka dni ścigania w kilku bardzo widowiskowych dyscyplinach, ale najbardziej spektakularne zawody zostaną rozegrane o 3:30 w nocy 26 marca. Mowa tu oczywiście o rywalizacji w slopestyle'u, w której o medale powalczy reprezentujący Polskę Dawid Godziek!

Maciej Świerz: Cieszysz się, że w tym roku sezon startuje wcześniej?

Dawid Godziek : Tak, bardzo się cieszę. Fajnie, że wszystko kończy się zawodami Red Bull Joyride pod koniec lipca, więc mam dodatkową motywację, żeby spiąć się na te kilka miesięcy, a potem korzystać trochę z innych rowerów i pozostałych atrakcji życiowych.

Jesteś po kilku pokazach, z tego co widać w internetach, chyba dobrze się na nich czujesz. Myślisz, że to dobre przygotowanie do startów?

Dla mnie pokazy to najlepsza forma treningu. Na każdym show katuję zestaw trików na zawody, więc wszystko jest dopracowane na 100%. Mam tylko nadzieję, że ziemne lądowania w Nowej Zelandii jakoś specjalnie mnie nie zaskoczą. Będę musiał trochę się do tego przyzwyczaić, ale myślę, że bez problemu poukładam sobie to w głowie. Pod kątem treningowym jestem chyba przygotowany lepiej niż kiedykolwiek.

Jak oceniasz swoją formę przed pierwszymi zawodami?

Bardzo dobrze. W tym roku mocno przycisnąłem siłkę, więc czuję się naprawdę mocny. Nie ma mowy o żadnych mini-kontuzjach, czy problemach. Wszystko idzie zgodnie z planem, jestem też dobrze nastawiony mentalnie. Myślę, że mocno pomoże mi też to, że byłem na zawodach w Rotorurze kilka miesięcy temu. Znam ten tor, wiem co, jak działa, więc treningi na pewno pójdą dobrze.

Czyli trasa będzie taka sama jak na jesień?

Tak, dokładnie taka sama. Mój wymarzony przejazd, będzie wyglądał bardzo podobnie do tego, co próbowałem zrobić jesienią. Dołożyłem jeden nowy triczek, który odblokowałem przez zimę, więc wystarczy wszystko wylądować i będzie naprawdę kozacko!

Czy w tym roku postanowiłeś wprowadzić coś do swojego podejścia, treningu i samego startu?

Żadnych zmian nie wprowadzałem. Lecę według swoich doświadczeń. Wiadomo, że z zawodów na zawody są zawsze jakieś drobne przemyślenia i korekty, ale raczej nie ma mowy o większych zmianach. Standardowo pierwszy przejazd lecę bezpiecznie, żeby zebrać trochę punktów, a w drugiej próbie odpalamy banger!

Sporo pozmieniało się w Twoim rowerze. Dlaczego?

Ale maszyna! Nie do wiary! © Dawid Wilkus

Trochę się pozmieniało, ponieważ zmieniłem sponsora. Jeżdżę teraz dla Rock Shoxa i Srama. Wiele rzeczy się zmieniło, ale wszystko mocno na plus. Części są lżejsze, niezawodne, bardziej wytrzymałe i mocno wierzę, że sprawdzą się w zawodach. Geometria została bez zmian. Czucie roweru bez zmian. Do tego wrzuciłem też bardziej wytrzymałe opony, więc mam nadzieję, że w tym roku nie będą wybuchać przy lądowaniach. Po trochę pechowych lądowaniach z zeszłego roku, jest to dla mnie bardzo ważne.

Jak ostatecznie nazwaliście Twój nowy trik, który wylądowałeś na pokazach?

Chyba najbardziej spodobała mi się nazwa Cashy Wiper. W sumie nie ma nic podobnego, jest krótka i naprawdę brzmi kozacko. Muszę jeszcze trochę przykatować ten numer, żeby zaczął też działać na każdych zawodach.

Myślisz, że rywale mogli się poczuć delikatnie zestresowani po tym co pokazałeś?

Myślę, że mają z tyłu głowy to, że mógłbym wrzucić nową sztuczkę na zawodach, ale potrzebuję na nią jeszcze trochę czasu. Chociaż w sumie? Może zaryzykuję w drugim przejeździe? To by było…To by było coś!

Czy masz jeszcze jakiegoś asa w rękawie?

Może nie asa, ale na pewno mam w głowie wizję, nad którą cały czas pracuję. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości, pokażę kolejne nowe triki!

To na koniec poprosimy o krótki komunikat do kibiców.

No, jak zwykle! Z góry dziękuję za trzymanie kciuków i całe wsparcie. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić przed ekranami, pomimo tego, że zawody są późno w nocy. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia na rowerze!

