jest w formie, ale tego co wydarzyło się w Cairns i Innsbrucku, chyba jednak się nie spodziewaliśmy. Złoty medal na zawodach w Australii, absolutna dominacja w Austrii, a na podsumowanie kilka komentarzy od Dawida: „To nie był idealny przejazd”, „Stać mnie na więcej”, „Mam w baku jeszcze więcej gazu!” Trzeba przyznać, że jeśli ktoś wygrywa zawody Pucharu Świata w tak spektakularnym stylu i jasno komunikuje, że ma w rękawie jeszcze co najmniej kilka asów, to jest w naprawdę świetnej dyspozycji!

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy przejazdu z Innsbrucka, jeszcze raz podkreślimy jeden bardzo ważny szczegół: Jeśli Dawid wygra ostatnie zawody w Kanadzie, dołączy do zaszczytnego grona zawodników, którzy mają na swoim koncie najcenniejsze slopestyle’owe trofeum: Crankworx Tripple Crown.

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy przejazdu z Innsbrucka, jeszcze raz podkreślimy jeden bardzo ważny szczegół: Jeśli Dawid wygra ostatnie zawody w Kanadzie, dołączy do zaszczytnego grona zawodników, którzy mają na swoim koncie najcenniejsze slopestyle’owe trofeum: Crankworx Tripple Crown.

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy przejazdu z Innsbrucka, jeszcze raz podkreślimy jeden bardzo ważny szczegół: Jeśli Dawid wygra ostatnie zawody w Kanadzie, dołączy do zaszczytnego grona zawodników, którzy mają na swoim koncie najcenniejsze slopestyle’owe trofeum: Crankworx Tripple Crown.